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বদলে যাবে অ্যাসেসি নম্বর, প্রভাবিত হবেন কলকাতার 9 লাখ সম্পত্তি করদাতা

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন চলতি বছরের নভেম্বর মাস নাগাদ। তার আগেই হচ্ছে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস। তার জেরেই বদলে যেতে চলেছে অ্যাসেসি নম্বর ৷

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বদলে যাবে অ্যাসেসি নম্বর, প্রভাবিত হবেন কলকাতার 9 লাখ সম্পত্তি করদাতা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 10:17 PM IST

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কলকাতা, 11 অগস্ট: কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান সময় কমবেশি সম্পত্তি করদাতার সংখ্যা 9 লাখ। আগামী অর্থ বর্ষের আগেই প্রত্যেকে পেয়ে যেতে পারেন নতুন অ্যাসেসি নম্বর। আচমকা এই নম্বর পরিবর্তন নয় এর পিছনে মূল কারণ হল কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন চলতি বছরের নভেম্বর মাস নাগাদ। তার আগেই হচ্ছে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস। 144টি ওয়ার্ড বেড়ে হচ্ছে 209টি ওয়ার্ড। ইতিমধ্যেই তার খসড়া তৈরি হয়েছে যা সাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়ছে। তাতে কলকাতার নাগরিকরা আপত্তি বা পরামর্শ দিতে পারবেন। আগামীকাল কলকাতা ও হাওড়া এই পুনর্বিন্যাস বিল বিধানসভায় উঠবে।

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের জেরে সিংহভাগ বাসিন্দাদের ওয়ার্ড বদলে যাচ্ছে। 65টি নতুন ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে। ফলে প্রত্যেক করদাতার কর শনাক্তকরণ নম্বরেও বদল আসবে। ভোট পর্ব মিটলেই এই কাজ শুরু করবে কলকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ। ফলে আগামী অর্থ বর্ষে যখন সম্পত্তি করের বিল জেনারেট করা হবে তখনই প্রত্যেক করদাতার নতুন অ্যাসেসি নম্বর দেওয়া হবে। যদিও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিলটি বিধানসভায় পাস হলে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। তারপরেই সম্পত্তি করদাতাদের অ্যাসেসি নম্বর পরিবর্তন করা যায়। তবে সেই কাজ এখনই সম্ভব হবে না কারণ ইতিমধ্যেই বিল জেনারেট হয় গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, নতুন নম্বর তৈরির কাজটি ভোট পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হবে। নতুন অর্থ বর্ষ শুরুর আগেই সেটা শেষ করব। কারণ, নতুন অর্থ বর্ষে নতুন নম্বর অনুসারেই বিল জেনারেট হবে। কিন্তু সাধারণ করদাতাদের সমস্যা না হলেও যাঁরা কর সংক্রান্ত বিষয় ট্রাইবুন্যালের মামলা করেছেন বা নির্ধারিত কর মূল্যের পরিবর্তে দাবি জানিয়েছেন যা বিবেচনাধীন সেই ক্ষেত্রে একটু বেগ পেতে হতে পারে।

শুধু কর শনাক্তকরণ নম্বর পরিবর্তন নয় 65 নতুন কর্মী থাকবে নতুন ওয়ার্ডে। যাঁরা নতুন ওয়ার্ডগুলি করদাতাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সম্পত্তি কর আদায় করবেন। পরিবর্তনের পর বিভিন্ন সরকারি শিবির, জনগণনা, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস-সহ একাধিক কাজ যেমন আয়ুষ্মান ভারত কিংবা অন্নপূর্ণা যোজনা কাজে টানা ব্যস্ত কর বিভাগের কর্মীরা। ফলে অন্য বছরের তুলনায় এইবার কর আদায় অনেকটাই ধাক্কা খেতে হয়ছে। ভোট মিটলে একেবারে কোমর বেঁধে নামার পরিকল্পনা রয়েছে বিভাগের কাজে।

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