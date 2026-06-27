শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! 'এশিয়ান উৎকর্ষ' ফেরানোর আশ্বাস মন্ত্রীর
মঞ্চে স্বল্প কথায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন উত্থাপনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব হারানোর বিষয়টি তুলে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী ।
Published : June 27, 2026 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: পড়াশোনা, গবেষণা কিংবা পড়ুয়াদের ভৌগোলিক অবস্থান - কার্যত সব দিক থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে বলে দাবি করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের সেনেট হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিপক্ষের তরফে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । সেখানেই মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । সেই মঞ্চে স্বল্প কথায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন উত্থাপনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব হারানোর বিষয়টি তুলে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী ।
স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বড় মাপের । ক্রমশ সেই দিকটা ছোট হয়ে আসছে । ছোট হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এশিয়ার সেরা হওয়া তো দূরের কথা, দেশের প্রেক্ষিতেও সেই মান অনেকটা নেমে গিয়েছে । তাই, রাজ্যের হাল ফেরাতে শুধু শিল্প-বাণিজ্য দেখলে হবে না, বরং শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা সবদিকটাই দেখতে হবে । আর এই পরিবর্তনে আমি মনে করি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভূমিকা আছে ।"
সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে কিংবা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে অর্থেরও দরকার আছে বলে মনে করেন তিনি । রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে তুলনামূলকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "শুধু টাকা দিলেই সব কিছু হয় না । পরিকল্পনা, পদক্ষেপ দরকার হয় । উদ্যোগ, পদক্ষেপের দরকার হয় । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সেটা বলা হয়েছে । তাছাড়া, আটমাসের বাজেট । পরে আবার বাজেট হবে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরাতে, এশিয়ার অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপা ফিরিয়ে আনতে সবরকম পদক্ষেপ করা হবে ।"
এখানেই শেষ নয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মানোন্নয়নে প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা এদিন স্মরণ করান অর্থমন্ত্রী । উপাচার্য থাকাকালীন সমাবর্তন উৎসবে শ্যামাপ্রসাদ অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন স্বপন দাশগুপ্ত । যা আজকের দিনের পড়ুয়া, গবেষকদের জানা উচিত বলেই মনে করেন তিনি । আর এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষকে প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ সংরক্ষণের কথা বলেন অর্থমন্ত্রী ।
পরে সংবাদমাধ্যমের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ এবিষয়ে বলেন, "স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কার্যত কোনও উপাচার্য কিংবা সমাবর্তনে আগত নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভাষণ সর্বসাধারণের সহজলভ্য নেই । আমরা চেষ্টা করছি, আলাদা ভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের উপাচার্য কিংবা সমাবর্তনে আগত অতিথিদের ভাষণ বই আকারে প্রকাশ করা যায় কি না ।" একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধায়ের ছবি রাখার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান বর্তমান উপাচার্য ।
উল্লেখ্য, আজকের অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের কলকাতার নির্দেশক স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাস-সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ও পদাধিকারীরা । সকলের উপস্থিতিতে বর্তমান উপাচার্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে একাধিক খাতে আর্থিক সহায়তায় আবেদন জানান ।