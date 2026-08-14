'যাঁরা মাদ্রাসার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের কোনও অবদান নেই !'

'যাঁরা মাদ্রাসার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের কোনও অবদান নেই !'
স্বাধীনতা দিবসে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে ৷ সেই যাবতীয় আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন শামশের আলী ৷
Published : August 14, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 6:37 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: জাতীয় গান বন্দেমাতরম প্রতিটি স্কুলে গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণার পরই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল সারা দেশে ৷ মাদ্রাসাগুলিতেও কি এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে ? যদিও পরবর্তীতে এই বিতর্কের অবসান হয় ৷ অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই এখন গাওয়া হচ্ছে বন্দেমাতরম ৷ এবার সামনে দেশের স্বাধীনতা দিবস ৷ ঠিক সেই সময়ই মাদ্রাসাগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয়তাবোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ স্বাধীনতা দিবসে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েও চর্চা চলছে বিভিন্ন মহলে ৷ সেই যাবতীয় আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
যাঁরা মাদ্রাসার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সরব হলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানুষজন ৷ এই নিয়ে আরবীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ তথা রহনুমা ফাউন্ডেশনের তরফে মুফতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলছেন, "আজাদির দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর 15 অগস্টে যথাযথ মর্যাদা ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ৷ মাদ্রাসাগুলিতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ৷ তাই বিশেষ এই দিনে মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না-বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তা সঠিক নয় ৷ দেশের স্বাধীনতায় মাদ্রাসার ভূমিকা কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না ৷ সেই মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উড়বে না তো কোথায় উড়বে ? দেশের স্বাধীনতার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, মৌলানা, ধর্মীয় পণ্ডিতরা গুলি খেয়েছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ৷ দেশের জাতীয় পতাকা তোলার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা তো সেই মাদ্রাসাই ৷"
কামারুদ্দিন সাহেব আরও বলেন, "মাদ্রাসার দরজা, জানালা-সহ প্রতিটি জায়গা থেকে দেশভক্তির সুগন্ধ ছড়ায় ৷ এখানে শিক্ষার্থীদের দেশভক্তির শিক্ষা দেওয়া হয় ৷ দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এপিজে আবদুল কালাম, প্রত্যেকে মাদ্রাসা থেকেই উঠে এসেছেন ৷ ইন্ডিয়া গেটে যে 95 হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম লেখা রয়েছে, তার মধ্যে 55-60 হাজার নাম তো মুসলিমদেরই ৷ তাই দেশের স্বাধীনতায় মাদ্রাসার রক্ত আর ঘাম লেগে রয়েছে ৷ ইংরেজ আমলের আগে থেকে দেশে মাদ্রাসা চালু রয়েছে ৷ সেই সময় থেকেই শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় ৷ তাই মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই ৷"
কলকাতার তপসিয়া নুরি মহম্মদি জামা মজসিদের ইমাম মৌলানা মহম্মদ মোশারফ হোসেন জানাচ্ছেন, "প্রতি বছর যে উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা উৎসব পালন করা হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷ পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের অন্য মাদ্রাসাগুলিতেও যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে ৷ মাদ্রাসায় ধর্মীয় পঠনপাঠনের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাও দেওয়া হয় ৷ মাদ্রাসার প্রচুর শিক্ষার্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন ৷ মাদ্রাসার পড়ুয়া আইপিএস অফিসার, বিচারক ও আইনজীবীও হয়েছেন ৷ তাই মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই ৷ যাঁরা মাদ্রাসার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রক্তে রঞ্জিত ৷"
সমাজসেবী আদিব আনুরের বক্তব্য, "আজাদির সময় থেকেই আমরা 15 অগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি ৷ আমরা ভাগ্যবান, দেশের এই আজাদিতে মুসলমানদের রক্তও জড়িয়ে রয়েছে ৷ মাদ্রাসাগুলিতেও প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ৷ এনিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তুলুক ৷ আমাদের কিছু যায় আসে না ৷"
আইনজীবী আবদুল বকরের কথায়, "এই 15 অগস্ট, দেশের আশিতম স্বাধীনতা দিবস ৷ আমরা এটা প্রথমবার উদযাপন করছি না ৷ 1947 সালের 15 অগস্ট থেকেই আমরা এই দিনটি পালন করে আসছি ৷ কিন্তু বর্তমানে মাদ্রাসাকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ দেশের সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ ৷ প্রত্যেকে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবেন ৷ এই দেশের মন্দির, চার্চ কিংবা অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেভাবে 15 অগস্ট, 23 ও 26 জানুয়ারি পালন করা হয়, মসজিদগুলিতেও ঠিক একইভাবে এই দিনগুলি পালিত হয় ৷"
তিনি ক্ষোভের সুরে আরও বলেন, "এখন বলা হচ্ছে, স্বাধীনতা দিবসে মাদ্রাসায় নাকি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না, মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি দেশবিরোধী ৷ এসব আর কিছুই নয়, মানুষকে দিকভ্রষ্ট করতে উস্কানিমূলক প্রচার ৷ এভাবে মানুষকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ আমাদের মনে রাখতে হবে, 1947 সালের আগে আমরা কেন পরাধীন ছিলাম ৷ আমাদের মধ্যে একতা না-থাকার জন্যই আমরা পরাধীন হয়েছিলাম ৷ সেই সুযোগে 200 বছর দেশে ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে ৷ দেশবাসীর মধ্যে একতা থাকলে তারা এতদিন রাজত্ব করতে পারত না ৷ পরবর্তীতে আমরা এক হতে পেরেছিলাম বলেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল ৷ দেশের শাসক হিসাবে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন হবে ৷ কিন্তু সংবিধানের পরিবর্তন হবে না ৷ আমাদের সবাইকে সংবিধান মেনে চলতে হবে ৷ কোনও রাজনৈতিক দল ন্যারেটিভ তৈরি করে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়কে টার্গেট করছে ৷ এর থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে ৷"