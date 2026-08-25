যাদবপুরে ঐতিহ্যে আঘাত, বিশ্বভারতীতে পড়ুয়া-হামলা ! দুই ঘটনার প্রতিবাদে সরব অধ্যাপকরা

যাদবপুরে ঐতিহ্যে আঘাত, বিশ্বভারতীতে পড়ুয়া-হামলা ! দুই ঘটনার প্রতিবাদে সরব অধ্যাপকরা
অধ্যাপক সংগঠনের দাবি, যাদবপুর বা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ময়দান নয় । মতের স্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার এবং নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন- তিনটি বিষয়ই নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব।
Published : August 25, 2026 at 4:42 PM IST
বোলপুর, 25 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সংঘর্ষ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নকশা করা ঐতিহ্যবাহী প্রতীক ভেঙে দেওয়ার এবং বিশ্বভারতীতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর হামলা়- দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার বিরোধিতায় এবার সরব হলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরা । যাদবপুর ও বিশ্বভারতী, দুই শিক্ষাঙ্গনেই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন (ভিবিইউএফএ) ।
সংগঠনের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে । সেখানে শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের প্রবেশ, রাজনৈতিক চাপ এবং পড়ুয়াদের উপর হামলার অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন অধ্য়াপক-সদস্যরা। অধ্যাপক সংগঠনের বক্তব্য, মতপার্থক্য বা রাজনৈতিক অবস্থান যা-ই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনওভাবেই সংঘর্ষের জায়গায় পরিণত করা যায় না । পড়ুয়াদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নিরাপত্তা, দুই-ই সুনিশ্চিত করতে হবে।
সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র-কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় । রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে । ঘটনার কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । সেই ঘটনার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটে থাকা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নকশা করা ঐতিহাসিক এমব্লেম ভাঙচুরের অভিযোগ সামনে আসে । পরে সেটি মেরামত করা হয়েছে ।
ঘটনার পর অজ্ঞাতপরিচয় বহিরাগতদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । তবে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠনের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পড়ুয়াদের কোনও সভা বা কর্মসূচি হলে তার বিরোধিতা করার জন্য বাইরে থেকে লোক এনে চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন কোথায় ? তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষাঙ্গনে মতের বিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু তার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত । বহিরাগতদের এনে উত্তেজনা তৈরি বা পড়ুয়াদের উপর হামলা রদাস্ত করা যায় না ।
যাদবপুরের ঘটনার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর ঘটনাও বিবৃতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে অধ্যাপক সংগঠন । কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (এখন প্রাক্তন) ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনশন কর্মসূচি নিয়েছিল একটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন । অভিযোগ, সেই কর্মসূচিতে বহিরাগত এবিভিপি-সমর্থকরা হামলা চালায় । ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে দাবি অধ্যাপক সংগঠনের ।
দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে একই সূত্রে দেখছে ভিবিইউএফএ । তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই শিক্ষাঙ্গনের দরজার ভিতরে ঢুকে পড়লে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন পড়ুয়ারাই । তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠন ।
এই প্রতিবাদের তাৎপর্য অন্য জায়গাতেও আছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী দেশের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম এবং ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান । বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেশের প্রধানমন্ত্রী । বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন যাদবপুরের ঘটনায়, বিশেষ করে নন্দলাল বসুর নকশা করা প্রতীক ভাঙার অভিযোগে সরব হওয়া রাজনৈতিক মহলেরও নজর কেড়েছে ।
নন্দলাল বসুর সঙ্গে বিশ্বভারতীর সম্পর্কও দীর্ঘ এবং গভীর । রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এই শিল্পাচার্য । তাঁর শিল্পভাবনা ও কর্মধারা বিশ্বভারতীর কলাভবনের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে জড়িত । ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্যকে সামনে রেখে তাঁর কাজ পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল । ভারতের সংবিধানের অলঙ্করণেও নন্দলাল বসু ও তাঁর শিল্পী-শিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । ফলে সেই নন্দলাল বসুর নকশা করা যাদবপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতীক ভাঙার অভিযোগ বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের কাছে শুধু একটি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনা নয়, শিক্ষাঙ্গনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আঘাত ।
ভিবিইউএফএ-র সভাপতি অধ্যাপক তথাগত চৌধুরীর কথায়, "বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সবার আগে । এ ব্যাপারে বহিরাগতদের হামলা বা কোনও ধরনের রাজনৈতিক চাপ মেনে নেওয়া যায় না । ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।"
অধ্যাপক সংগঠনের দাবি, যাদবপুর হোক বা বিশ্বভারতী- বিশ্ববিদ্যালয় কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ময়দান নয় । মতের স্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার এবং নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন- এই তিনটি বিষয়ই নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব । সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তার প্রভাব শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রশ্ন ওঠে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশ নিয়েই ।
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