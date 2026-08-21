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যাদবপুরে অশান্তিতে সরব অধ্যাপকরা, অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন

শুক্রবার জুটার তরফে অর্ধ দিবস কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সকলে অরবিন্দ ভবনের ভিতরে অবস্থান করেন।

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যাদবপুরে অশান্তি নিয়ে সরব অধ্যাপকরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 6:23 PM IST

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কলকাতা, 21 অগস্ট: পরপর অশান্তি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ৷ গত কয়েকদিনে এমনই নানা কারণে আবারও সংবাদ শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । এসবের পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হামলার ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে ।

একইসঙ্গে ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, কীভাবে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল এবং তাঁদের প্রবেশে কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছে। সেই দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার জুটার তরফে অর্ধদিবস কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। দিনের দ্বিতীয় পর্বে তাঁরা সকলে অরবিন্দ ভবনের ভিতরে অবস্থান করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, "সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও পরিসরকে আঘাত করেছে।" তাঁর অভিযোগ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কারণে বহিরাগতদের প্রবেশ এবং হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর কথায়, "এত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে গিয়ে নানা ধরনের ছাত্র সংঘর্ষ, এমনকী অতীতে ব়্যাগিংয়ের মতো বেদনাদায়ক ঘটনাও দেখছি। কিন্তু গত দু'দিনে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"

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শুক্রবার জুটার তরফে অর্ধ দিবস কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয় (ইটিভি ভারত)

নন্দিনীর বক্তব্য, "বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট ভাঙচুর থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশে যে হামলা হয়েছে, তা কোনওভাবেই কাম্য নয়।" তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণের যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং পড়ুয়াদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, যাদবপুরের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রের বক্তব্যে উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রসঙ্গ। তাঁর অভিযোগ, আগেও দেশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ বা দখলে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । আবারও সেই চেষ্টা হল । এটা নতুন কোনও বিষয় নয়। যাদবপুর, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, প্রেসিডেন্সির মতো প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব মুক্তচিন্তার পরিসর রয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷

অম্বিকেশ বলেন, "রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব না-হওয়ায় অন্য পদ্ধতিতে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে কি না, সেটাকেও প্রশ্নের মুখে আনা প্রয়োজন।" তাঁর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে, পুলিশের সহায়তায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর বক্তব্য, "বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি থাকতেই পারে, কিন্তু তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হওয়া উচিত।"

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ক্যাম্পাসে হিংসার ঘটনার প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)

একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (JUTA)-র সদস্য পার্থপ্রতিম রায়ও সাম্প্রতিক ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত ভাবনার জায়গা। শিক্ষা থেকে শুরু করে গবেষণা এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-পড়ুয়ারা নিজেদের অবস্থান জানিয়েছেন। সেই কারণেই বারবার যাদবপুরের বিরুদ্ধে শাসকের রক্তচক্ষু দেখা গিয়েছে ।"

পার্থপ্রতিম রায়ের অভিযোগ, গত 20 অগস্ট মধ্যরাতের পর বহিরাগতদের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর করে প্রবেশ করে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায়। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী অরবিন্দ ভবনের সামনেও আগুন জ্বালানোর ঘটনা ঘটে। তাঁর অভিযোগ, এর আগে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীন সত্যতা যাচাই প্রয়োজন।

পরের দিনের ঘটনাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হামলার প্রসঙ্গ সামনে আনেন পার্থপ্রতিম । তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের কাছে থাকা এমব্লেমে উঠে ভাঙচুর চালানো হয়। তিনি মনে করেন, "এই প্রতীক শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় বহন করে না, এর সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও জড়িয়ে রয়েছে।" শিল্পী নন্দলাল বসুর সঙ্গে এই প্রতীকের নকশার সম্পর্ক রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হামলাকে তিনি শুধু সম্পত্তি নষ্টের ঘটনা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের উপর আঘাত হিসেবেই দেখছেন ৷

ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন পার্থপ্রতিম রায়। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার ঘটনায় এফআইআর করার কথা জানিয়েছে। তাঁর আশা, তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

পার্থপ্রতিম রায়ের আরও সংযোজন, "বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি রয়েছে। ফলে কারা কখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিল, কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিল, কারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, সবকিছুই ফুটেজ খতিয়ে দেখে চিহ্নিত করা সম্ভব।" প্রয়োজনে সেই ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

এখানেই শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কারা ছিলেন, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আনার দাবি উঠেছে। পার্থপ্রতিম রায়ের অভিযোগ, ঘটনার সময় কোনও অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যালয়কর্মী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বহিরাগতদের প্রবেশে সাহায্য করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাঁর প্রশ্ন, যদি কেউ বহিরাগতদের ঢুকতে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা কারা এবং কাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তদন্তে তারও উত্তর মিলতে হবে।

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