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ছাত্রীদের পিঠে হাত-অশালীন মেসেজ, সন্দীপকে ঝাঁটাপেটা-জুতো মাথায় হাঁটানো হল রাস্তায়

গোবরডাঙায় চাঞ্চল্য ৷ অধ্যাপকের প্রস্তাবে সাড়া না-দিলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিতেন ছাত্রীদের। ভয় দেখিয়ে কুপ্রস্তাব-শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার অধ্যাপক।

PROFESSOR BEAT BY COLLEGE STUDENTS
অধ্যাপককে ঝাঁটাপেটা-জুতো মাথায় হাঁটানো হল রাস্তায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 10:20 AM IST

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গোবরডাঙা, 25 জুলাই: ছাত্রীদের কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে অধ্যাপককে ছোড়া হল ডিম। তারপর ঝাঁটাপেটা করে জুতো মাথায় নিয়ে রাস্তায় হাঁটালেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙা হিন্দু কলেজে। পরে কয়েকজন ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের পর পুলিশ ওই অধ্যাপককে গ্রেফতার করেছে।

অভিযুক্ত সন্দীপ দত্তকে এনিয়ে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি কয়েকজন ছাত্রীর পিঠে হাত দিয়েছিলাম। তার চেয়ে বেশি কিছু করিনি। আমি ভুল করেছি। তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দীপ গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের ভূগোলের অতিথি অধ্যাপক। বাড়ি গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়ায়। ওই অধ্যাপক বাড়িতেও ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। অভিযোগ, ছাত্রীদের মোবাইল ফোনে তিনি অশালীন মেসেজ ও ছবি পাঠান। বাড়িতে একা পড়তে যেতে বলেন।সরল বিশ্বাসে কয়েকজন ছাত্রী একাকী তাঁর বাড়িতে গিয়েওছেন।

সন্দীপকে ঝাঁটাপেটা, জুতো মাথায় হাঁটানো হল রাস্তায় (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, সন্দীপ পড়া বোঝানোর অছিলায় ওই ছাত্রীদের গায়ে হাত দেন। শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে রাজি না-হলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেন বলে অভিযোগ। ক'য়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে এমন ঘটনাও ঘটেছে। ওই ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন। শুক্রবার দুপুরে ওই অধ্যাপক স্টাফ রুমে বসেছিলেন‌। তখন কলেজের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে যান।

অধ্যাপককে তাঁরা স্টাফ রুমের বাইরে আসতে বলেন। সন্দীপ বাইরে বেরোতেই কলেজের সিনিয়র ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে থাকেন। তারপর অন্যান্য ছাত্রীরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ওই শিক্ষককে ঝাঁটাপেটা করে মাথায় জুতো নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে থানা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম মন্তব্যও করেন। থানায় গিয়ে কলেজের দুই ছাত্রী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাব ও শ্লীলতাহানির অভিযোগপত্র জমা দেন। তারপর পুলিশ ওই সন্দীপকে গ্রেফতার করে।

গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের চতুর্থ সেমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, "আমাকে বিশেষ নোট দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বাড়িতে একা দেখা করতে বলেন। আমি তাঁর মতলব বুঝতে পেরে সেখানে যাইনি। পরে তিনি মোবাইল ফোনে বেশ কিছু অশালীন মেসেজ পাঠিয়েছেন। আরও ক'য়েকজন ছাত্রীকে তিনি বাড়িতে একা দেখা করতে বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি অশালীন আচরণও করেছেন ৷ প্রস্তাবে রাজি না-হলে ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন।"

পড়ুয়ার কথায়, "কয়েকজন ছাত্রীর কাছ থেকে এমন অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা কলেজের সিনিয়র দাদাদের বিষয়টি জানিয়েছিলাম। তারপর অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আজ আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে ৷" কলেজের অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।"

TAGGED:

অধ্যাপককে ঝাঁটাপেটা জুতোর মালা
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ছাত্রীদের অশালীন মেসেজ অধ্যাপকের
PROFESSOR ARRESTED ON MOLESTATION
PROFESSOR BEAT BY COLLEGE STUDENTS

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