টিএমসিপি করায় ছাত্রীকে মানসিক হেনস্তা ! কাঠগড়ায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ছাত্রী ৷ পাল্টা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ৷
Published : December 13, 2025 at 9:30 PM IST
মালদা, 13 ডিসেম্বর: শুধুমাত্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করায় এক ছাত্রীকে মানসিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ উঠল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ৷ যদিও মাস পাঁচেক আগে ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস আউট করে গিয়েছেন ৷ এই নিয়ে শুক্রবার সন্ধেয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযোগ দায়ের করেছেন ইংরেজবাজার থানাতেও ৷
তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন উপাচার্য ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ যদিও, অভিযুক্ত অধ্যাপকের দাবি, তাঁকে বদনাম করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে ৷
ওই ছাত্রী একসময় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র ইউনিটের সহ-সভাপতি ছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, "যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, অধ্যাপক আমাকে মানসিকভাবে হেনস্তা করতেন ৷ এখন তিনি লোক দিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছেন ৷ বলছেন, তিনি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ৷ আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না ৷ কিন্তু, তিনি চাইলে আমার এবং আমার ভাইয়ের অনেক বড় ক্ষতি করে দিতে পারেন ৷ শুধুমাত্র আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করি বলে তাঁর চক্ষুশূল হয়ে পড়েছি ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, "একসময় আমাকে গোটা ক্লাসের সামনে অপমান করা হয়েছে ৷ এখানে আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলাম ৷ কিন্তু, তার জন্য আমাকে তিনি এত হুমকি দেবেন ভাবতে পারিনি ৷ তাই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি ৷ যখন এখানে পড়তাম, তখন তিনি পুরো ক্লাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন আমাকে পড়াশোনায় কোনও সহযোগিতা না-করে ৷ কেউ যেন আমাকে কোনও নোটস না-দেয় ৷ কেউ আমাকে তা দিতও না ৷"
তাঁর অভিযোগ, "আমার উপর তাঁর এত রাগ কেন, আমি নিজেও জানি না ৷ উনি ক্লাসে আমাকে কিছু বলতেন না ৷ তিনি বিজেপি করেন ৷ বারবার জাহির করেন, তিনি ভীষণ প্রভাবশালী ৷ একবার আমার পরীক্ষার ফলও খুব খারাপ হয় ৷ আমি ব্যাক পেয়েছিলাম ৷ পরে রিভিউ করে পাশ করি ৷ আমি অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ করেছি ৷ আমি ওঁর শাস্তি চাই ৷"
গতকাল সন্ধেয় ওই ছাত্রী বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানালে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তোলপাড় পড়ে যায় ৷ উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন নবনীতা ৷ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি ৷ কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয় পুলিশ ৷ যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য ৷
তিনি কিছুটা উত্তেজিতভাবেই বলেন, "মেয়েটি কী বলেছে সেটা সে পুলিশকে বলেছে, আপনারা পুলিশের কাছে জেনে নিন৷ এই বিষয়ে আমাদের যা এক্তিয়ার রয়েছে, আমরা সেটা করব৷ মেয়েটি একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে৷ অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের নির্দিষ্ট সেল যা পদক্ষেপ করার করবে৷ তার অভিযোগ আমরা নির্দিষ্ট কমিটিকে দিয়ে দিয়েছি৷ কমিটি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে ৷"
যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপক গোটা বিষয়টিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হয়েছে, তা নিয়ে আমি ওয়াকিবহাল নই ৷ অভিযোগের কোনও কপি এখনও পাইনি ৷ সংবাদমাধ্যমের কাছেই জানতে পারলাম, আমাদের বিভাগের এক ছাত্রী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ৷ ওই ছাত্রীটি গত জুলাই মাসেই চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার ফল পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ তিনি বহিরাগত ছাত্রী ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না-করে এতদিন পরে করল কেন, সেই বিষয়টি আমার কাছে রহস্যজনক ৷"
ওই অধ্যাপক বলেন, "আমি নাকি তাঁকে কোনও একটি রাজনৈতিক দল করতে বিরত করেছিলাম ৷ এটা পুরো মিথ্যে কথা ৷ একসময় আমি এডুকেশন বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে ছিলাম ৷ ওই চেয়ারে বসে বিভাগে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বও আমার উপরেই বর্তায় ৷ একদিন সেই মেয়েটিকে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে খুব বাজে অবস্থায় আমি পেয়েছিলাম ৷ তখন আমি তাঁকে বকাবকিও করি ৷ সেই কারণেই এখন আমাকে রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের রাজনৈতিক চেতনা থাকাটা স্বাভাবিক ৷ আমি একে সমর্থন করি ৷ একজন অধ্যাপক হলেও, আমি কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারি ৷ কিন্তু, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তা নিয়ে চর্চা করব ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রধান কাজ পড়ানো এবং গবেষণা করা ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আমি কোনও রাজনৈতিক কাজ করি না ৷ আসলে বিষয়টি নিয়ে একটা নোংরামো চলছে ৷ আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি ৷ এই অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিকারিক পদে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ এখানে অনেক ব্যক্তি মোটা অংকের অবৈধ রোজগার করেন ৷ তাঁদের হয়তো কোনও সমস্যা হচ্ছে ৷ তাই তাঁরা এই নোংরামো করছেন ৷ কোনও রাজনৈতিক দলের লোকজন এমন নোংরামো করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না ৷ তাঁরা রাজনীতিটাই করেন না ৷ কোনও দল তাঁরা করেন না ৷ শুধু নিজেদের স্বার্থরক্ষা করেন ৷ এমন মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্রুত তাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলা সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, "অভিযোগটি ভীষণ গুরুতর ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোনও অধ্যাপক, কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর সঙ্গে যদি এমন আচরণ করেন তবে যথাযথ তদন্ত করে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করা উচিত ৷ আমরা জানতে পেরেছি, মেয়েটি অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন ৷ কিন্তু, কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ তাই পরবর্তীতে মেয়েটি মুখ্যমন্ত্রীর পোর্টালে নিজের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ উচ্চশিক্ষা দফতরে ই-মেইলও করেন ৷ আমরাও প্রথমে বিষয়টি জানতাম না ৷ পরে মেয়েটিই আমাদের গোটা ঘটনা জানান ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি, ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ না-হলে আমরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব ৷ মেয়েটি আগেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷ কোনও কাজ না-হওয়ায় তিনি ফের উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের কাছে যান ৷ উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ৷ ক্যাম্পাসে পুলিশও আসে ৷ এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না-নিলে, আমরা সংগঠনের তরফে পড়ুয়াদের নিয়ে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারে ঘরে আন্দোলন চালাব ৷ ওই ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত অধ্যাপকের কিছু মেসেজ আমাদের কাছে এসেছে ৷ তাতে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সহজেই প্রমাণিত হয় ৷"
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত অধ্যাপক একসময় বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন ৷ পরে ওয়েবকুপার সদস্য হওয়ায় তাঁকে সেই কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই নিয়ে গেরুয়া শিবিরের কোনও নেতা অবশ্য মুখ খুলতে চাননি ৷ বিজেপির অন্যতম নেতা বিষ্ণুপদ রায় শুধু বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, তবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দেখবে ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে এসব হওয়া উচিত নয় ৷ যদি ঘটে থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা পদস্থ আধিকারিকরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন ৷ কোনও ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক বিষয় ঘটে থাকলে, শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে আমাদের দলের কিছু বলার নেই ৷ এখানে কে কোন রাজনৈতিক দল করেন, সেটা আমাদের বিচার্য নয় ৷ সেটাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয় ৷"