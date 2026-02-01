স্কুল-কলেজে হবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব, নির্মলার ঘোষণায় কী বলছেন ঝিলম-প্রেরণারা

স্কুল-কলেজে হবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব, নির্মলার ঘোষণায় কী বলছেন ঝিলম-প্রেরণারা
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব শোনার পর কী বলছেন বাংলার কনটেন্ট ক্রিয়েটরা ! শুনল ইটিভি ভারত ৷
Published : February 1, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: বর্তমান যুগে অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম কনটেন্ট ক্রিয়েশন ৷ দাম্পত্যের খুনসুটি থেকে রান্নাবান্না, পড়াশোনা, বেড়ানো-সহ রকমারি বিষয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে কনটেন্ট ৷ আর সেগুলি যাঁরা তৈরি করছেন, সেই কনটেন্ট ক্রিয়েটররা তো আজকাল বলি-টলির তারকাদের মতোই সেলিব্রিটি ৷ যুগের হাওয়া আঁচ করে এবার এই কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর জোর দিল কেন্দ্রীয় বাজেট ৷
কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরির ঘোষণা
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই খাতে 10 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন ৷ এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানালেন বাংলার কনটেন্ট ক্রিয়েটররা ৷ তবে কনটেন্টের স্বাধীনতায় যাতে হস্তক্ষেপ না-হয়, সেই দিকটি নিশ্চিত করার কথা বলেছেন তাঁরা ৷
রবিবার প্রকাশিত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট । জেন জি-র কথা মাথায় রেখে নির্মলা সীতারমনের টানা নবম বারের বাজেটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক কনটেন্ট ক্রিয়েশনে নেওয়া প্রস্তাব ৷ সমাজ মাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি করার পাঠ এবার স্কুল-কলেজে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিস-এর সহায়তায় দেশের 15,000টি মাধ্যমিক স্কুল এবং 500টি কলেজে এভিজিসি অর্থাৎ, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স ল্যাব ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরি করা হবে ৷ যার ফলে 2030 সালের মধ্যে প্রায় 20 লক্ষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে দাবি করেন তিনি ।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই বাজেট প্রস্তাব শোনার পর কী বলছেন বাংলার কনটেন্ট ক্রিয়েটরা ! বেশ কয়েকজনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷ দেখে নেব কেন্দ্রের এই উদ্যোগে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কী প্রতিক্রিয়া...
কৃতজ্ঞ লাফটারসেন
সমাজ মাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ লাফটারসেন । সেই লাফটারসেন অর্থাৎ নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, "আমার মনে হয় প্রতিটা কনটেন্ট ক্রিয়েটর এ জন্য কৃতজ্ঞ । তাঁদের পেশাটাকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে । শুধু একটা বিষয় দেখার, ভবিষ্যতে এটা কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় । কারণ, আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করি । কিন্তু সেখানে ফাঁক-ফোকড় থেকে যায় । এবার কোনটা কনটেন্টের বিষয় হতে পারে, আর কোনটা হবে না, সেটা নিয়ে শিক্ষাটা অত্যন্ত জরুরি । কারণ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে অনেকের কাছেই স্পষ্ট ধারণা নেই । আমি চাই, এই বিষয়ে শিক্ষাটা যাতে ভালো ভাবে দেওয়া যায়, সেটা যেন দেখা হয় ।"
শেখার পরিসর তৈরি হওয়ায় খুশি প্রেরণা
মোবাইলে আঙুল চালাতে চালাতে মাঝেমধ্যেই ভেসে ওঠে আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মুখ ৷ তিনি প্রেরণা দাস ৷ তিনি বলেন, "এটার খুবই দরকার আছে । কারণ প্রতিটা কনটেন্ট যে সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় সেটা নয় । কোন কনটেন্টকে মানুষ সাফল্য দেবে সেটা জানা খুব দরকার । কারণ, এখন কোনও একটা ভিডিয়োতে ভিউ পেয়ে গেলেও নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ভেবে ফেললে সেটা ভুল । একটা কনটেন্ট তৈরি করতে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় । কোনও একটা কনটেন্ট বানালে তার কী প্রতিক্রিয়া হল, সেটা জানা খুবই দরকার । কনটেন্ট এমন হবে, যা দেখে মানুষ আনন্দ পাবে অথবা সমাজে কী চলছে তার একটা বার্তা দেবে । এমনকি কোন কনটেন্ট মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করবে সেটাও জানা দরকার । একটা ভিডিয়োতে হয়তো ভিউ আসবে, কিন্তু উপযুক্ত কনটেন্ট বানিয়ে তার ধারাবাহিকতা রাখলে তা থেকে এবার মানুষ শিখতে পারবে ।"
ভালো উদ্যোগ বলছেন পৌলমী
'হঠাৎ যদি উঠল কথা'র অন্যতম পরিচিত মুখ পৌলমী নাগ । তিনি বলেন, "অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই কনটেন্ট ক্রিয়েশনটাকে পেশা করে নিয়েছেন । আগে দেখিছি, কেউ কনটেন্ট ক্রিয়েশন সম্পর্কে জানতে চাইলে বা ভালো কনটেন্ট বানাতে গেলে বিদেশি কনটেন্ট দেখে শিখতেন, এবং তারপর ভারতের সমাজে বা প্রেক্ষাপটে সেই ধরনের কনটেন্ট কীভাবে পরিবেশন করা যায় সেটা দেখতেন । আমার মনে হয় এটা একটা ভালো দিক, যদি এভাবে শোখানা যায় । কীভাবে কনটেন্ট বানানো যায়, তা ভারতে বসে ভারতের প্রেক্ষাপটে যদি কেউ শিখতে পারে, তবে সেটা অবশ্যই ভালো পদক্ষেপ । কনটেন্ট ক্রিয়েশন শুধু নেশা নয়, এই নেশাকেই পেশাও বানানো যায় ৷ সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য এটা একটা ভালো উদ্যোগ । এখন সমাজ মাধ্যমে সব কিছুই কনটেন্ট হয় । সেখানে যদি শেখানো হয় কোনটা কনটেন্ট হবে, কোনটা নয়, তাহলে সেটা ছাত্রছাত্রীরা শিখতে পারবে ।"
কনটেন্টের স্বাধীনতায় আঘাত চান না ঝিলম
আরেক অতি পরিচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ঝিলম গুপ্তর কথায়, "যে কোনও খাতে টাকা বরাদ্দ হওয়া খুবই ভালো ব্যাপার । কিন্তু দেখতে হবে, যে বিশেষ খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হচ্ছে, সেটা যেন কোনও ভাবেই পক্ষপাতিত্বের পর্যায়ে না-পৌঁছয় । এই প্ল্যাটফর্মটা স্বাধীন । আমাকে এটা দেওয়া হচ্ছে মানে যে আমায় কোনও নির্দিষ্ট ভাবেই চলতে হবে সেটা যেন না-হয় । এ ক্ষেত্রে যদি কারও প্রভাবে এসে পড়ে, তাহলে কনটেন্ট তার নিজস্বতা হারাবে বলে আমার মনে হয় ।"
ঝিলম মনে করেন, "এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কোনও বিষয় আমি দেখছি না । কারণ প্রতিযোগিতা সেটাকেই মনে করা উচিত যার কোনও একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে । কনটেন্ট হল, যাঁরা স্ক্রিপ্ট লিখে কিছু বার্তা দিচ্ছেন ৷ সেটা যে কোনও ধরনের হতে পারে । তাঁদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকলে সেটা সবক্ষেত্রেই ভালো ।"