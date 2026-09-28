নদী ছিল, নর্দমা হল ! হারানো আদিগঙ্গার স্রোত ফেরানোর দাবিতে ভবানীপুরে মিছিল
Restoration of flow of original Adi Ganga: বিশ্ব নদী দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার অদূরে আদিগঙ্গা পুনরুদ্ধারের দাবিতে সবুজ মঞ্চের মিছিল-পথসভা, 8 দফা দাবিতে সরব পরিবেশকর্মীরা ৷
Published : September 28, 2026 at 12:12 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: এক সময় এই পথেই বইত গঙ্গার স্রোত । জোয়ার-ভাটায় বদলাত জলের রং, নদীপথে আসত সুন্দরবনের মধু, বাঁশ, নানা পণ্য । শহরের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই আদিগঙ্গাই আজ কোথাও সরু জলধারা, কোথাও আবর্জনায় ভরা নালা । কোথাও আবার নদীর খাত দখল করে তৈরি হয়েছে বসতি । সেই হারিয়ে যাওয়া নদীকে ফের নদীর চেহারায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিশ্ব নদী দিবসে পথে নামল পরিবেশ সংগঠন সবুজ মঞ্চ ।
রবিবার বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে ভবানীপুরে আদিগঙ্গার আশপাশে মিছিল ও পথসভা করেন সংগঠনের কর্মীরা । প্ল্যাকার্ড, ব্যানার হাতে স্থানীয় এলাকায় ঘোরার পাশাপাশি বাসিন্দাদের মধ্যে লিফলেটও বিলি করা হয় । সংগঠনের বক্তব্য, আদি গঙ্গাকে আর শুধুমাত্র 'টালি নালা' হিসেবে দেখলে চলবে না । এটি কলকাতা ও বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি নদী । তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে সৌন্দর্যায়ন নয়, গোটা নদীখাতকে সামনে রেখে পুনরুদ্ধারের দাবি তুলেছে তারা ।
আদিগঙ্গার ইতিহাসও দীর্ঘ । পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, প্রায় তিনশো বছর আগেও এই জলধারাই বাংলার ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে গঙ্গার প্রধান প্রবাহের অন্যতম পথ ছিল । আনুমানিক 1750 সালের পর জলপ্রবাহের গতিপথে পরিবর্তন আসে । গঙ্গার একটি শাখা অন্য প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে আদি গঙ্গার গুরুত্ব কমতে থাকে । পরবর্তী সময়ে হুগলি নদীর প্রবাহই প্রধান হয়ে ওঠে । আর এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হতে থাকে ।
শুধু ইতিহাসেই নয়, শহরের জীবনেও আদিগঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । প্রয়াত নদী-আন্দোলনকর্মী রেবতী রঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পরিবেশকর্মীরা জানিয়েছেন, 1970 সাল পর্যন্তও এই নদীপথে নিয়মিত যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ হত । সুন্দরবন থেকে মধু, বাঁশ-সহ বিভিন্ন সামগ্রী কলকাতা ও শহরতলিতে পৌঁছত এই জলপথ ধরে ।
বদলেছে নদীর চেহারাও । দখল, নিকাশি নালা, অপরিশোধিত বর্জ্য, আবর্জনা এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা- একাধিক কারণে আদি গঙ্গার অস্তিত্ব ক্রমশ সঙ্কটে পড়েছে । পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অংশ এখন আর স্বাভাবিক নদীর মতো নেই । কোথাও জল অগভীর, কোথাও পলি জমে নদীখাত সঙ্কুচিত, কোথাও আবার নদীর উপর বা দু’পাশে গড়ে উঠেছে নির্মাণ ।
আদিগঙ্গা নিয়ে আদালতের লড়াইও নতুন নয় । 1990-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া সরকারি রিপোর্টে হেস্টিংস থেকে গড়িয়া পর্যন্ত প্রায় 15.5 কিলোমিটার অংশে বিপুল সংখ্যক বেআইনি নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল । 1998 সালের 24 এপ্রিল হাইকোর্ট বেআইনি নির্মাণ সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল বলে পরিবেশকর্মীদের দাবি । কিন্তু এত বছর পরেও দখল এবং দূষণের প্রশ্ন পুরোপুরি মেটেনি ।
এর পর জাতীয় পরিবেশ আদালতেও বার বার উঠেছে আদিগঙ্গার দূষণ ও পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ । দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টে নদীর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা অত্যন্ত কম, কোথাও প্রায় শূন্যের কাছাকাছি থাকার কথা উঠে এসেছিল । আদি গঙ্গায় শহরের বহু নিকাশি নালা গিয়ে পড়ার বিষয়টিও বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে ।
মেট্রোর স্তম্ভ নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশকর্মীরা । তাঁদের অভিযোগ, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়ার দিকে মেট্রো সম্প্রসারণের সময় নদীখাতের মধ্যে বিপুল সংখ্যক কংক্রিটের স্তম্ভ বসানোয় স্বাভাবিক জলপ্রবাহ আরও বাধাগ্রস্ত হয়েছে । সংস্কারের উদ্যোগ অবশ্য একেবারে নেই, তা নয়। 'নমামি গঙ্গে'র আওতায় আদিগঙ্গার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে । জাতীয় পরিবেশ আদালতও কাজের সময়সীমা এবং অগ্রগতি নিয়ে একাধিক বার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে । 2026 সালের শুরুতেও আদিগঙ্গা সংস্কারের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আদালত রিপোর্ট চেয়েছিল । কলকাতা পুরনিগমের তরফে ধাপে ধাপে ফেন্সিং এবং ড্রেজিংয়ের কাজ করার কথাও জানানো হয়েছে ।
সেই সূত্রেই পরিবেশকর্মীদের প্রশ্ন, এত বছর ধরে এত প্রকল্প ও আদালতের নির্দেশের পরেও আদিগঙ্গার সামগ্রিক চেহারা কেন বদলাল না ? সবুজ মঞ্চের দাবি, কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে, কোন অংশে কী কাজ হয়েছে এবং কোথায় কাজ বাকি- এই তথ্য সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে । রবিবারের কর্মসূচি থেকে সেই প্রশ্নই তুলেছে সবুজ মঞ্চ । সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির বক্তব্য, শুধু নদীর পাড়ে কংক্রিটের কাজ করলেই আদিগঙ্গার পুনরুদ্ধার হবে না । নদীর জলপ্রবাহ, দূষণ, দখল, নিকাশি এবং নদীঘেঁষা পরিবেশ- সব দিক একসঙ্গে দেখতে হবে ।
সবুজ মঞ্চের তরফে আদিগঙ্গাকে ঐতিহ্যবাহী বা হেরিটেজ নদীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে । হাইকোর্ট ও জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে গোটা আদিগঙ্গার পুনরুদ্ধারের দাবিও তুলেছে তারা । শুধু কয়েকটি অংশে কাজ না করে নদীকে ফের স্রোতস্বিনী করে তোলার দাবি তাদের । বরাদ্দ অর্থের হিসেব জনসমক্ষে প্রকাশের দাবিও রয়েছে । কোন পর্যায়ে কত টাকা খরচ হয়েছে, কী কাজ হয়েছে, কী কাজ চলছে- নদীর পাড়ে হোর্ডিং এবং সংবাদমাধ্যমে সেই তথ্য প্রকাশের দাবি করেছে সংগঠনটি ।
মেট্রোর স্তম্ভ নিয়েও সরব সবুজ মঞ্চ । তাদের দাবি, নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন হলে মেট্রোর বর্তমান পরিকাঠামোর বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে । পাশাপাশি গড়িয়ার দক্ষিণে হারিয়ে যাওয়া নদীপথের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবিও জানানো হয়েছে । নদীপথে ঐতিহাসিক চৈতন্যদেবের যাত্রার স্মৃতি ঘিরে ঐতিহ্য পর্যটন এবং নদীকেন্দ্রিক জীবিকার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার দাবি রয়েছে ।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য দূষণ নিয়ে । সবুজ মঞ্চের দাবি, আদিগঙ্গায় সরাসরি পড়া সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি সংযোগ বন্ধ করে বর্জ্য শোধনাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে । নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে প্রচার চালানোর পাশাপাশি নিয়ম ভাঙলে জরিমানা করার দাবিও জানিয়েছে তারা । নদীর দু'পাড়ে পর্যাপ্ত ভেজা ও শুকনো বর্জ্যের পাত্র বসিয়ে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে ।
সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দেবাশিস রায় বলেন, প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার বিশ্ব নদী দিবস হিসেবে পালিত হয় । এ বার সেই উপলক্ষেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নদী সংরক্ষণ, দখলমুক্তি এবং দূষণ বন্ধের দাবিতে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, নদীকে ভালোবাসেন এবং নদীকে ঘিরে যাঁদের জীবন-জীবিকা, তাঁদের সকলকে সঙ্গে নিয়েই নদী বাঁচানোর আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা ।
এক সময় যে জলধারা শহরকে জুড়েছিল, আজ সেই আদিগঙ্গাই শহরের নোংরা বয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই ছবিটাই বদলাতে চাইছে সবুজ মঞ্চ । আদালতের নির্দেশ, সরকারি প্রকল্প, কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ- সবই রয়েছে । কিন্তু পরিবেশকর্মীদের প্রশ্ন একটাই, কবে ফিরবে আদি গঙ্গার সেই স্রোত ?