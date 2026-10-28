30 বছরে সমস্যা মেটেনি, ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশের পরই রাস্তা নির্মাণের তোড়জোড়

30 বছরে সমস্যা মেটেনি, ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশের পরই রাস্তা নির্মাণের তোড়জোড়
Malda Road Problem: গতকালই ইটিভি ভারতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ গ্রামে যান বিডিও ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 28, 2026 at 3:16 PM IST
মালদা, 28 অক্টোবর: 30 বছরের সমস্যা ৷ মিটতে চলেছে ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হতেই ৷ অন্তত বিডিওর কথায় সেটাই ধারণা করা হচ্ছে ৷ তিনি দ্রুত রাস্তা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ তাঁর কথা সত্যি হলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তা পাবেন হরিশ্চন্দ্রপুরের ব্লক পাড়ার বাসিন্দারা ৷ তাঁদের আর খাটিয়ায় চাপিয়ে রোগী নিয়ে হাসপাতাল ছুটতে হবে না ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা ব্লক পাড়া গ্রামটিতে দীর্ঘ তিন দশক ধরে কোনও রাস্তা নেই ৷ একসময় যে রাস্তা ছিল, তা চলে গিয়েছে পুকুরের গ্রাসে ৷ সেই পুকুরের পাশে সরু একফালি জায়গা ধরে যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের ৷ একপাশে গৃহস্থের বাড়ির দেওয়াল থাকায় সাবধান হতে হয় সবাইকে ৷ গ্রামের বাড়ির সংখ্যা খুব কম নয় ৷ একশোর উপর পরিবারের বাস এখানে ৷ ওই সরু মেঠো পথ ধরে যাতায়াত করতে গিয়ে অনেকেই পা হড়কে পুকুরে পড়েছেন ৷ অনেকের হাত-পা’ও ভেঙেছে ৷
এই পরিস্থতিতে গ্রামে যাতায়াতের একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য দীর্ঘ বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন গ্রামবাসীরা ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক অফিস, সব জায়গায় একাধিকবার রাস্তা নির্মাণের আবেদন জানিয়েছেন ৷ শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই পেয়েছেন তাঁরা, কাজ কিছু হয়নি ৷ এদিকে রাস্তা না-থাকায় গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা কোনও গর্ভবতীর হঠাৎ প্রসব যন্ত্রণা উঠলে খাটিয়ায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া গ্রামবাসীদের কোনও উপায় থাকে না ৷ দিন তিনেক আগে গ্রামের এক বৃদ্ধা, বেলি ঋষির ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে ৷ খাটিয়ায় তুলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ সেই দৃশ্যের ভিডিয়ো তুলে সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে দেন এলাকার কেউ ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে ৷
এই বিষয়ে গতকালই ইটিভি ভারতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ গ্রামে ছুটে যান হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বিডিও ধ্রুবাশিস সামন্ত ৷ সঙ্গে ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ৷ ছিলেন পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়াররাও ৷ বিডিও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পুকুরের পাশ দিয়ে কীভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হবে তা খতিয়ে দেখেন ৷ রাস্তার মাপজোকও করা হয় ৷
বিডিও জানান, “রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ব্লক পাড়া গ্রামে এসেছিলাম ৷ পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলাম ৷ রাস্তাটি নির্মাণের জন্য ইন্সপেকশন করাচ্ছি ৷ তার রিপোর্ট সাবমিশন হলে আমরা জেলাস্তরে কথা বলব ৷ রাস্তাটির অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ ৷ পাশের পুকুরটি রাস্তা প্রায় খেয়ে ফেলেছে ৷ প্রথমে পুকুরের ধারে একটি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ৷ তারপর রাস্তার কাজে হাত দেওয়া যাবে ৷”
হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অজয় পাসওয়ান বলেন, “ব্লক পাড়া গ্রামের যে ভিডিয়ো ক্লিপ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ এই পুকুরের পাড়ে একটা বাঁধ ছিল ৷ কিন্তু সেই বাঁধ পুরোটাই পুকুরে কেটে গিয়েছে ৷ রাস্তা আর নেই বললেই চলে ৷ এই সমস্যার সমাধানে প্রথমেই পুকুরে একটা গার্ডওয়াল নির্মাণ করা দরকার ৷ তা না-হলে রাস্তার সমস্যা মিটবে না ৷ বিডিও এখানে এসেছিলেন ৷ পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়করা এসেছিলেন ৷ মাপজোক করেছেন তাঁরা ৷ যে কোনও ফান্ড থেকে এই রাস্তা নির্মাণ করা হবে বলে বিডিও জানিয়েছেন ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে এই সমস্যা নিয়ে কেউ কিছু ভাবেনি ৷ 11 বছর আগে পুকুরের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও গ্রামবাসীরা বিজেপিকে ভোট দেওয়ায় আগের সরকার গ্রামবাসীদের বঞ্চিত করে রেখেছিল ৷ এবার আমাদের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে ৷ আশ্বাস দিচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি এই রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হবে ৷”
প্রশাসনিক কর্তা, জনপ্রতিনিধিদের আশ্বাস পেয়েও যেন ভরসা করতে পারছেন না গ্রামবাসীরা ৷ তাঁরা আগে কাজ দেখতে চাইছেন ৷ গ্রামের এক বাসিন্দা মানা দাস বললেন, “বিডিও, প্রধানরা এসেছিলেন ৷ তাঁরা রাস্তা দেখলেন ৷ মাপলেন ৷ এখানে অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা অন্য কোনও গাড়ি ঢোকে না ৷ 11 বছর আগে পুকুরের বাঁধ ধসে গিয়েছে ৷ এতদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন ? এখন খবর হয়েছে বলে তাঁরা এসেছেন ৷ তাঁরা বলে গেলেন, রাস্তা হবে ৷ আশা করছি, এবার রাস্তা হবে ৷ তবে না-আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷ আগে কাজ শুরু হোক ৷”