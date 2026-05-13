বিধানসভায় মধ্যাহ্নভোজে ইলিশ-ভাত! বিজেপি বিধায়কদের জন্য এলাহি আয়োজন প্রোটেম স্পিকারের

বিধানসভায় মধ্যাহ্নভোজে ইলিশ-ভাত! বিজেপি বিধায়কদের জন্য এলাহি আয়োজন প্রোটেম স্পিকারের
বুধবার সকাল থেকেই বিধানসভায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেই আবহেই বিধায়কদের রসনাতৃপ্তির ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন প্রোটেম স্পিকার।
Published : May 13, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 13 মে: বঙ্গ রাজনীতিতে সৌজন্যের বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন নবনিযুক্ত প্রোটেম স্পিকার। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে আসা বিজেপি বিধায়কদের জন্য বুধবার এক জমকালো মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হল। আর সেই মেনুতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে জায়গা করে নিল বাঙালির চিরকালিন আবেগ 'মাছ-ভাত'। বিধানসভা সূত্রে খবর, নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণ পর্বের মাঝেই এই ঘরোয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়।
বুধবার সকাল থেকেই বিধানসভা চত্বরে সাজ সাজ রব। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে জয়ের পর আজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আর সেই আবহেই রাজনৈতিক তিক্ততা দূরে সরিয়ে রেখে বিধায়কদের রসনাতৃপ্তির ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন প্রোটেম স্পিকার। জানা গিয়েছে, মেনুতে রাখা হয়েছিল একেবারে খাঁটি বাঙালি খাবার। গরম ভাতের সঙ্গে ডাল, ভাজা এবং অবশ্যই বিভিন্ন পদের মাছ। সূত্রের খবর, ইলিশ ও পাবদা মাছের আয়োজন দেখে খুশি শাসক দলের বিধায়করাও।
এই আয়োজনের নেপথ্যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অতীতে নির্বাচন চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির মাছ খাওয়ার অভ্যাসে আঘাত আসতে পারে। সেই প্রচারের পাল্টা জবাব দিতেই কি এই মাছ-ভাতের ভোজ? প্রশ্নটি যখন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি পুরোপুরি একটি সৌজন্যমূলক আয়োজন। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এদিন মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীসহ শীর্ষ নেতৃত্বকে। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। তাদের মতে, বিধানসভার অভ্যন্তরে কাজ করার আগে এমন একটি ঘরোয়া পরিবেশ বিধায়কদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও মজবুত করবে।
উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনের পর রাজ্য রাজনীতিতে বড়সড় রদবদল ঘটেছে। পরিবর্তনের এই আবহেই বিধানসভা ভবন সেজেছে গেরুয়া আলোয়। আর সেই নতুন পরিবেশে মাছ-ভাত সহযোগে বিধায়কদের এই লাঞ্চ সেশন এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক লড়াই ময়দানে থাকলেও, খাবারের পাতে যে বাঙালির আবেগই শেষ কথা বলে, প্রোটেম স্পিকারের এই আয়োজন যেন আবারও সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করল।
বিধানসভা সচিবালয় সূত্রের খবর, বিধায়কদের জন্য এই ধরণের বিশেষ খাবারের আয়োজন আগামী দিনগুলিতেও বজায় থাকতে পারে। তবে আজকের এই 'ফিশ লাঞ্চ' যে কেবল রসনাতৃপ্তি নয়, বরং রাজনীতির ময়দানে এক বিশেষ কৌশলগত পদক্ষেপ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সব মিলিয়ে, নীল-সাদার বদলে গেরুয়া রং এবং ডাল-ভাতের সঙ্গে ইলিশের যুগলবন্দীতে এক ভিন্ন আমেজের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা।