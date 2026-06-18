এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মমতা-পন্থী বিধায়কদের বৈঠক; কী বিষয়ে আলোচনা ?

এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মমতা-পন্থী বিধায়কদের বৈঠক; কী বিষয়ে আলোচনা ?
এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, অশোক দেব, আবদুর রহিম বক্সি এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
Published : June 18, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন ঘরে এবং বাইরে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং রদবদলকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। দীর্ঘ দুই দশকের সঙ্গী, অত্যন্ত বিশ্বস্ত দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এবং তাঁদের দ্রুত পুনর্বহালের দাবিতে বৃহস্পতিবার সরাসরি রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ হেভিওয়েট বিধায়ক।
এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, অশোক দেব, আবদুর রহিম বক্সি এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মূলত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বলয় সংক্রান্ত টানাপোড়েন এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও, রাজ্যের সাম্প্রতিক হকার উচ্ছেদ অভিযান এবং বিধানসভায় তৃণমূলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দাবি নিয়েও এদিন দু'পক্ষের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সূত্রের খবর, বুধবার রাতেই কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন থেকে লালবাজারের তরফ থেকে তাঁর পুরনো নিরাপত্তারক্ষীদের আচমকা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই বাদ পড়া তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রায় কুড়ি বছরের ছায়াসঙ্গী দুই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী (পিএসও), স্বরূপ গোস্বামী এবং কুসুম কুমার দ্বিবেদী। এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল শিবির। বুধবার রাতেই নেত্রীর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অসংখ্য দলীয় কর্মী ও সমর্থক। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
ইতিপূর্বেই কালীঘাটের বাড়ির সামনের বিশেষ নিরাপত্তা বলয় এবং পুলিশি ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে। এবার দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং বিশ্বস্ত রক্ষীদের সরিয়ে সেখানে নতুন তিনজনকে নিরাপত্তার দায়িত্বে পাঠানোর বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছে না ঘাসফুল শিবির।
এই টানাপোড়েনের আবহেই বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখোমুখি হয়ে পুরনো নিরাপত্তারক্ষীদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জোরালো আবেদন জানান কুণাল ঘোষ, মদন মিত্ররা। তাঁদের যুক্তি, ওই দুই পিএসও দীর্ঘদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। ফলে নতুন কাউকে নিরাপত্তার দায়িত্বে দিলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রভূত অসুবিধা হতে পারে। সেই কারণেই নতুন কোনও রক্ষী চাইছে না তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়কদের এই আর্জির প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।
যদিও প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্ন এই বিষয়ে নিজেদের অনড় অবস্থান ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ম অনুযায়ী এখনও জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তাই পাচ্ছেন। অর্থাৎ, প্রায় পঞ্চাশ জন পুলিশকর্মী নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বে বহাল রয়েছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট ওই দুই আধিকারিককেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে মোতায়েন রাখার যে ‘বায়না’ তিনি ধরেছেন, তা মেনে নেওয়া প্রশাসনিকভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ পুলিশের ডিউটি রস্টার একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া এবং তা নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম মেনেই পরিচালিত হয়, কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছেতে নয়।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে কেন্দ্র করে তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বর্তমান রাজ্যের শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অত্যন্ত কড়া ভাষায় তোপ দেগে বলেন, “উনি কোর্ট মানেন না, নিয়ম মানেন না। নিজে যখন ছিলেন সকলকে ইচ্ছে মতো বদলি করেছেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন তাঁর সিদ্ধান্ত। উনি বাংলাদেশে চলে যান।” দিলীপ ঘোষের এই তীক্ষ্ণ মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক পারদ আরও কয়েক ধাপ চড়েছে।
নিরাপত্তা বিতর্কের পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে হকার উচ্ছেদ ইস্যুটিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন তৃণমূল বিধায়করা। রাজ্য জুড়ে যেভাবে আচমকা ফুটপাত থেকে হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার তীব্র বিরোধিতা করে ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধিরা জানান, রাতারাতি হাজার হাজার মানুষকে কর্মহীন এবং ‘বেকার’ করে দেওয়াটা চরম অমানবিক পদক্ষেপ। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযানের আগে হকারদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে প্রশাসনকে, তারপর উচ্ছেদ। এছাড়া বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের বসার জন্য তালাবন্ধ ঘর খুলে দেওয়ার বিষয়টিও এদিনের বৈঠকে আলোচিত হয়।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোটা আলোচনা পর্বটিকে অত্যন্ত সদর্থক বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, “ঘর, বলার সময় নিয়ে কথা হয়েছে। উনি বলেছেন আমরা বলার সময় পাব। আলাদা ঘরের ব্যবস্থাও করা হবে।” সব মিলিয়ে, তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তৃণমূল বিধায়কদের এদিনের বৈঠক রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।