উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদ থেকে সরানো হল জ্যোতিপ্রিয় কন্যা প্রিয়দর্শনীকে
শিক্ষা দফতরে তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তিনি ফের আশুতোষ কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের দায়িত্বে ফিরে যাবেন ।
Published : May 15, 2026 at 8:06 AM IST
কলকাতা, 15 মে: সরকার বদল হতেই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি পর্ষদ, সংগঠন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ নয় এমন সরকারি প্রতিষ্ঠানে মনোনীত চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও সদস্যদের কার্যকাল শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল সরকার । সেই মতো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও এসএসসি চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন ।
তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য নিজেদের দায়িত্বভার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার এবং সচিব প্রিয়দর্শনী মল্লিক । বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর রাতেই প্রিয়দর্শনী মল্লিককে সরিয়ে দিল শিক্ষা দফতর । বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ।
শিক্ষা দফতরের ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তিনি ফের আশুতোষ কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের দায়িত্বে ফিরে যাবেন । ঘটনাচক্রে প্রিয়দর্শনী মল্লিক তৃণমূলের প্রাক্তনের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কন্যা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছিলেন প্রিয়দর্শিনী । তুলসী পাতা থেকে ওষুধ তৈরির বিষয় ছিল তাঁর গবেষণা । অত্যন্ত সহজলভ্য এই পাতা কীভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের প্রদাহ কমাতে কতটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তা নিয়েই ছিল তাঁর গবেষণা ।
তিনি আশুতোষ কলেজের অধ্যাপনা করার পাশাপাশি ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তাঁর বিষয় মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজি, মিউওলজি এবং মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি । তিনি 2016 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত আশুতোষ কলেজের মাইক্রোবায়োলজির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন । এরপরেই তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে নিযুক্ত হন ।
যখন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে একাধিকবার রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তখন প্রিয়দর্শনী মল্লিকের এই সচিব পদ নিয়েও উঠেছিল প্রশ্ন । তবে সচিব হওয়ার আগেও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় কন্যা । তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গভর্নিং বডির সদস্যও ছিলেন । তবে সচিব হবার পর থেকে সভাপতির সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে । এমনকি তাঁর সময় থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে শুরু হয়েছে সেমেস্টার পদ্ধতি ।
এছাড়া সারা বছর যাতে বই পাওয়া যায় সে কারণে সংসদের তরফে একটি ছোট লাইব্রেরিও সংসদে তৈরি করা হয়েছে । পরীক্ষার সময় সভাপতির সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলে পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি উপস্থিত থাকতেন । বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের ফল প্রকাশের দিনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন । এরপর রাতেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় ।