নিউটাউনে প্রেম-বিবাদে দুই সহপাঠীকে এলোপাথাড়ি কোপ ! আটক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

নিউটাউনে প্রেম-বিবাদে দুই সহপাঠীকে এলোপাথাড়ি কোপ ! আটক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
Student Stabs 2 Classmates: বুধবার নিউটাউনের একটি মলে ঘটনাটি ঘটে ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় দুই ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে ৷
Published : September 23, 2026 at 10:05 PM IST
নিউটাউন, 23 সেপ্টেম্বর: শপিং মলের ভেতরে হাড়হিম করা ঘটনা । বুধবার নিউটাউনের একটি মলে প্রেমঘটিত বিবাদের জেরে দুই সহপাঠীকে ধারালো ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক ছাত্রের বিরুদ্ধে । তিনজনই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ৷
রক্তাক্ত অবস্থায় দুই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে মল চত্বরে । ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ছাত্রকে আটক করেছে টেকনোসিটি থানার পুলিশ ।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ও অভিযুক্ত তিনজনেই নিউটাউনের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া । এদিন তাঁরা নিউটাউনের একটি মলের ফার্স্ট ফ্লোরের একটি জায়গায় বসে কফি পান করছিলেন । প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, কফি খাওয়ার ফাঁকেই প্রেমঘটিত বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা চরম আকার ধারণ করে । বচসা চলাকালীন আচমকাই নিজেদের মধ্যে থাকা এক ছাত্র একটি ধারালো ছুরি বের করে বাকি দুই সহপাঠীর ওপর চড়াও হয় এবং এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে ।
মলের ভেতরে এমন রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আশপাশের প্রত্যক্ষদর্শীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । আক্রান্তদের চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষ ও মলের কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন । প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি টেকনোসিটি থানায় খবর দেন । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় টেকনোসিটি থানার পুলিশ । রক্তাক্ত অবস্থায় দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃত ও আক্রান্তরা প্রত্যেকেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী । প্রেমঘটিত জটিলতা ও ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরেই এই প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে । অভিযুক্ত যুবককে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । একই সঙ্গে শপিং মলের মতো একটি সুরক্ষিত জায়গায় কীভাবে ওই ছাত্র ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করল, তা খতিয়ে দেখতে মলের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে পুলিশ ।
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