নিশানায় সরকারি শিক্ষকদের 'প্রাইভেট টিউশন'! কড়া বার্তা শিক্ষা দফতরের

নিশানায় সরকারি শিক্ষকদের 'প্রাইভেট টিউশন'! কড়া বার্তা শিক্ষা দফতরের
সরকারি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ডিআইদের নির্দেশ, প্রমাণ মিললে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ইঙ্গিত ৷
Published : June 4, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: সরকারি, সরকার-পোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের বেসরকারি টিউশন করার অভিযোগ নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর । বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শক (ডিআই)দের অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি নোটিশের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ । অভিযোগ উঠেছে, রাজ্যের একাংশ সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার অধিকার আইন (আরটিই) 2009 এর 28 নম্বর ধারা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন । শুধু তাই নয়, পরীক্ষার নম্বর বা মূল্যায়নের ভয় দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন নিতে বাধ্য করার অভিযোগও সামনে এসেছে ।
দফতরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আরটিই আইনের 28 নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও শিক্ষক ব্যক্তিগত টিউশন বা বেসরকারি শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না । একইসঙ্গে 2011 সালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি এবং 2018 সালে স্কুল শিক্ষা দফতরের জারি করা নির্দেশও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে টিউশন না করার কথা উল্লেখ রয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি জেলার স্কুল পরিদর্শকদের অভিযোগ যাচাই করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে শিক্ষা দফতর ।
তবে বিষয়টিকে শুধুমাত্র শাস্তিমূলক পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নারাজ শিক্ষানুরাগীদের একাংশ । শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর বক্তব্য, "শুধু টিউশন বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না । স্কুলের পরিকাঠামো উন্নত করা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বাস্তবসম্মত পাঠ্যক্রম তৈরি করাও জরুরি । তবেই ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে টিউশনের প্রয়োজন কমবে ।"
অন্যদিকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হীরালাল মণ্ডলের অভিযোগ, "অনেক সরকারি শিক্ষক বেআইনিভাবে টিউশন করে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করছেন । কর দেওয়ার সময় শুধুমাত্র স্কুলের বেতন দেখানো হয়, টিউশনের আয় গোপন রাখা হয় । এর ফলে স্কুলের পাঠদানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত পড়ানো হয় না, ছাত্রছাত্রীদের টিউশনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় ।" নতুন সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে হীরালালের হুঁশিয়ারি, নিয়ম কার্যকর না হলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের পথেই হাঁটবে তাঁদের সংগঠন ।
শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি শিক্ষকদের টিউশন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । এবার প্রশাসনিক স্তরে সরাসরি তদন্তের নির্দেশ জারি হওয়ায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেল । অভিযোগের সত্যতা কতটা এবং তার ভিত্তিতে কতটা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজ্যের শিক্ষা মহলের ।