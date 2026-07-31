সরকারি স্কুল ভবন ভাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ! শতবর্ষে ধুঁকছে পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়

সরকারি স্কুল ভবন ভাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ! শতবর্ষে ধুঁকছে পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়
বেসরকারি স্কুলের পরিচালন সমিতিতে পুরাতন মালদা পুরসভার একাংশ কাউন্সিলর ৷ বেসরকারি স্কুলকে সরকারি পোর্টালের অ্যাকসেস দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : July 31, 2026 at 5:21 PM IST
মালদা, 31 জুলাই: পুরাতন মালদা পুরসভা পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের বয়স নেহাত কম নয় ৷ এবার শতবর্ষ পালন করছে এই স্কুল ৷ জমি থেকে স্কুল ভবন, সবের মালিক পুরসভা ৷ যে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা মোটে 11 জন ৷ আর একজন শিক্ষিকা রয়েছেন ৷ কিন্তু, এই সরকারি স্কুল ভবনেই মাত্র 400 টাকায় ভাড়া দিয়ে রমরমিয়ে চলছে একটি বেসরকারি স্কুল ৷ সেই বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা 108 এবং রয়েছে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ৷ আর সেখানে পরিচালন কমিটিতে রয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার একাংশ কাউন্সিলর ৷ অভিযোগ উঠেছে, বেসরকারি ওই স্কুলকে সরকারি পোর্টালের অ্যাকসিস দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পুরসভার স্কুলের পড়ুয়ারা ৷
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে পুরসভার স্কুল ভবনে বেসরকারি স্কুল চলছে কী করে ? আর পুরপ্রতিনিধিরা পুরসভার স্কুল চালানোর পরিকাঠামো তৈরি না-করে, সেখানে বেসরকারি স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন কীভাবে ? আর জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বলছেন, "পুরসভার এসব স্কুল রাখার কোনও যৌক্তিকতা আর নেই ৷ এসব তুলে দেওয়া উচিত ৷" অনেকের মতে, ওই ভবনটি বেসরকারি স্কুলকে ভাড়া দেওয়ার জন্যই পুরসভার স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে গেছে ৷
স্কুলটির অবস্থান পুরাতন মালদা পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের মোকাতিপুর এলাকায় ৷ 1926 সালে ব্রিটিশ ভারতে পুরসভার তৎকালীন বোর্ড স্থানীয় ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ৷ প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট ভালো ছিল ৷ একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ এই স্কুলে পড়াশোনা করে পুরাতন মালদার অনেকেই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ৷ কিন্তু, এখন সেসবই সোনালী অতীত ৷ এখন একপ্রকার অন্তিমযাত্রার পথে এই স্কুল ৷
ওল্ড মালদা মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মৌসুমি প্রামাণিক বলছেন, "এই স্কুল পুরসভা পরিচালনা করে ৷ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে দু’জন শিক্ষিকা ছিলাম ৷ কিন্তু, গত মার্চ মাসে একজনকে অফিসে তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ এখন আমি একাই এখানে পড়াই ৷ 2020-21 সাল পর্যন্ত এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ভালো ছিল ৷ তখন 37-38 জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে পড়াশোনা করত ৷ কিন্তু, বেসরকারি স্কুলটা যখন শিক্ষা দফতরের পোর্টাল পেয়ে যায়, তখন থেকে আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে ৷ এখন মাত্র 11 জন পড়ুয়া রয়েছে ৷ এই ভবনেই একটি বেসরকারি স্কুল চালু রয়েছে ৷ পুরসভাকে ভাড়া দিয়ে স্কুলটি এখানে চলে ৷ সেখানে শতাধিক পড়ুয়া পড়াশোনা করে ৷ কবে থেকে ওই স্কুলটি চলছে, তা আমার জানা নেই ৷ তবে, আমি এই স্কুলে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই ওই বেসরকারি স্কুলটি দেখছি ৷"
মৌসুমী প্রামাণিক আরও বলেন, "একই ভবনে দু’টি স্কুল চালু থাকায় আমাদের অবশ্যই অসুবিধে হয় ৷ যেমন, আমাদের স্কুল সকাল 11টা থেকে শুরু হয় ৷ ওরা 11টা, কখনও সাড়ে 11টা পর্যন্ত স্কুলেই থাকে ৷ এই পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের প্রার্থনার লাইন করানোর ক্ষেত্রে একটু অসুবিধে হয় ৷ ওই বেসরকারি স্কুলের কথামতো আমাদের চলতে হয় ৷ আমাদের বাচ্চারা কিছু করলে, ওরা আমাকে কথা শোনায় ৷ আসলে তাঁরা আমাদের চাপে রাখতে চান, অথচ এই স্কুল ভবন আমাদের "
তিনি অভিযোগ করেন, "বেসরকারি একটি স্কুলকে সরকারি পোর্টাল দেওয়ার জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ এর জন্য শুধু আমার স্কুল নয়, অনেক সরকারি স্কুলেই এখন আমাদের মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ৷ আমাদের বাচ্চাদের জন্য সরকারি পোশাক কিংবা জুতোর কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ তারা শুধু মিড-ডে মিল আর বইটুকু পায় ৷ পোশাক আর জুতোর জন্য আমাদের তরফে অনেকবার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, অনেক চেষ্টা করা হলেও কোনও ফল মেলেনি ৷ এই সমস্যার কথা পুরসভাকেও অনেকবার জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷ আমি চাই, এই স্কুলটিকে ভালোমতো চালু করা হোক ৷ 1926 সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল৷ এবার স্কুলের 100 বছর চলছে ৷ আমি চাই, স্কুলের আরও উন্নত হোক, উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হোক, সরকারি পোশাক আর জুতোর ব্যবস্থা করা হোক, শিক্ষক দেওয়া হোক ৷ তাহলেই স্কুলে আবার পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়বে ৷"
এ নিয়ে বেসরকারি ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক পুষ্পককুমার চৌধুরী বলছেন, "আমাদের স্কুলের জন্ম 1958 সালে ৷ করোনার পর থেকে আমি এই স্কুলের সম্পাদক হয়েছি ৷ পুরসভার অনুমোদন নিয়ে এই ভবনে মর্নিং সেশনে স্কুল চলে ৷ স্কুল চালানোর জন্য আমরা পুরসভাকে মাসে 400 টাকা ভাড়া দিই ৷ সকাল সাড়ে ছ’টা থেকে 10টা 50 মিনিট পর্যন্ত আমাদের স্কুল চলে ৷ 11টা থেকে পাশের সরকারি স্কুলটি চালু হয় ৷ তাই একই ভবনে দু’টি স্কুল থাকলেও, কারোর কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷
বেসরকারি স্কুলকে সরকারি পোর্টালের অ্যাকসেস দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, "আর আমাদের স্কুল পোর্টাল পাওয়ার পর, ওই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভা পরিচালিত স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা কম ৷ সেখানে দিনে চার থেকে পাঁচজন পড়ুয়ার বেশি আসে না ৷ তাই একই ভবনে দুই স্কুল নিয়ে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথাই নয় ৷ হয়তো ঈর্ষাপরায়ণ কেউ কেউ এসব কথা বলেন ৷ এখন আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা 108 ৷ স্কুলের জায়গা এবং ভবন, দু’টিই পুরসভার ৷ আমাদের স্কুলের কমিটিতে পুরসভার প্রতিনিধিও রয়েছেন ৷ ম্যানেজিং কমিটিই এই স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ করে ৷"
বিষয়টি নিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "পুরসভার অধীনে এই শহরে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে ৷ মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সের অধীনে শিশুশিক্ষা প্রকল্পে স্কুলগুলি চলে ৷ চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমি দু’বার মোকাতিপুরের ওই স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়েছি ৷ একবার চারজন পড়ুয়া দেখেছি ৷ আরেকবার মাত্র দু’জনের দেখা পেয়েছি ৷ এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুল ইউনিফর্ম, জুতো, ব্যাগ কিংবা অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয় না ৷ কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, যখন পুরসভার এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়াই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন স্কুলগুলি চালানোর যৌক্তিকতা কোথায় ? বিষয়টি নিয়ে আমি রাজ্য সরকারকেও চিঠি দিয়েছি ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর পাইনি ৷"