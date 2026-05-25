মাল্টিপল মাইলোমা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় সাফল্য পেল কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল

ইমিউনোথেরাপি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়৷ আপাতত ওই রোগী রেমিশনে রয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 2:30 PM IST

কলকাতা, 25 মে: অবসরের আর মাত্র এক বছর বাকি ছিল। সেই সময়ই শরীরে ধরা পড়ে এক জটিল ক্যানসার। প্রথমে সামান্য জয়েন্টের ব্যথা হলেও ধীরে ধীরে তা অসহনীয় আকার নেয়। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ে মাল্টিপল মাইলোমা— বোন ম্যারোর প্লাজমা কোষের এক ধরনের ক্যানসার। তবে আধুনিক ইমিউনোথেরাপি এবং অটোলগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের যুগলবন্দিতে বর্তমানে সেই রোগই রেমিশনে (সাময়িক সুস্থতা) রয়েছে 59 বছরের প্রবাল রায়ের শরীরে।

প্রবাল রায় একটি বেসরকারি সংস্থার প্রাক্তন প্রোডাকশন ম্যানেজার। প্রায় দু’বছর আগে তাঁর শরীরে প্রথম সমস্যা দেখা দেয়। শুরুতে হালকা ব্যথা থাকলেও পরে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে বিছানায় পাশ ফিরতেও কষ্ট হতো। দীর্ঘ চিকিৎসা ও একাধিক পরীক্ষার পর জানা যায়, তিনি স্টেজ-থ্রি মাল্টিপল মাইলোমায় আক্রান্ত।

প্রথমে বেহালার কাছাকাছি একটি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করলেও তাতে বিশেষ উন্নতি হয়নি বলে পরিবারের দাবি। পরে পরিচিতদের পরামর্শে তিনি নিউটাউনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান। সেখানে হেমাটোলজি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরিজিৎ বিষ্ণুর তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়।

প্রবাল রায় জানান, সেই সময় শারীরিক অবস্থার এতটাই অবনতি হয়েছিল যে সামান্য ঝাঁকুনিও সহ্য করতে পারতেন না। বেহালা থেকে নিউটাউন পর্যন্ত প্রায় 24 কিলোমিটার রাস্তা যেতে গাড়িকে খুব ধীরে চালাতে হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানান, মাল্টিপল মাইলোমার অন্যতম প্রধান উপসর্গ হল হাড়ের ব্যথা। এই রোগে বোন ম্যারোর ভিতর থেকে হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কিডনির কার্যকারিতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ড. অরিজিৎ বিষ্ণু প্রথমে ইমিউনোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেন। এই পদ্ধতিতে ক্যানসার আক্রান্ত প্লাজমা কোষের নির্দিষ্ট মার্কারকে লক্ষ্য করে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ফলে প্রচলিত কেমোথেরাপির তুলনায় সুস্থ কোষের ক্ষতি অনেক কম হয়। পরবর্তীতে প্রবালবাবুর অটোলগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর নিজের রক্তগঠনকারী স্টেম সেল সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর উচ্চমাত্রার কেমোথেরাপির পর সেই স্টেম সেল ফের শরীরে প্রবেশ করানো হয়, যাতে বোন ম্যারো দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের সময় তাঁকে টানা 36 দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়। সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে পুরো সময় আলাদা কেবিনে রাখা হয়েছিল তাঁকে। প্রবাল রায়ের কথায়, “সময়টা আমার এবং আমার স্ত্রীর কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। তবে চিকিৎসকদের আশ্বাস ও সহযোগিতাতেই আমরা মানসিক শক্তি পেয়েছিলাম।”

প্রবাল রায় (নিজস্ব ছবি)

চিকিৎসার পর ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। 2024 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে শিরার মাধ্যমে ইমিউনোথেরাপি দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখে খাওয়ার ওষুধও চলতে থাকে। পরে রক্ত পরীক্ষায় শরীরে আর কোনও এম-ব্যান্ড শনাক্ত হয়নি, যা রোগের সক্রিয় উপস্থিতি না থাকার ইঙ্গিত দেয়। 2025 সালের মার্চ মাসে পুনরায় পরীক্ষাতেও একই রিপোর্ট আসে এবং চিকিৎসকরা জানান, তিনি বর্তমানে রেমিশনে রয়েছেন। তবে যেহেতু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি, তাই ফের উপসর্গ ফিরে আসার আশঙ্কা থেকে যায়৷

ড. অরিজিৎ বিষ্ণুর মতে, মাল্টিপল মাইলোমার ক্ষেত্রে দ্রুত রোগ শনাক্ত করা এবং সময়মতো সঠিক চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে জটিলতা অনেকটাই কমানো সম্ভব হয় এবং রোগীর জীবনযাত্রার মানও বজায় থাকে। বেসরকারি হাসপাতালের রিজিওনাল বিজনেস হেড (ইস্ট ও অন্ধ্রপ্রদেশ) ড. রূপালি বসু বলেন, ‘‘লক্ষ্যভিত্তিক ইমিউনোথেরাপি এবং অটোলগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের সমন্বিত চিকিৎসা বর্তমানে মাল্টিপল মাইলোমা মোকাবিলায় নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এর ফলে রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি রেমিশন এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।’’

