পরিবহণ শিল্পের সংকট নিয়ে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক বেসরকারি বাস-মিনিবাস মালিকদের

পরিবহণ শিল্পের সংকট নিয়ে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক বেসরকারি বাস-মিনিবাস মালিকদের
পরে পরিবহণমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবি লিখিত আকারে পেশ করেছে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতি ৷
Published : July 22, 2026 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের সংকট নিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিকরা ৷ পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সংগঠনের রাজ্য কমিটির বৈঠক হয় ৷ তার পর নিজেদের দাবি লিখিত আকারে অর্জুন সিংয়ের কাছে তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিবহণ শিল্প চরম সংকটের মুখে, এমন অভিযোগ রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিকদের মুখে অতীতে বহুবার শোনা গিয়েছে । ভাড়াবৃদ্ধির দাবিও তাঁরা বহুবার তুলেছেন ৷ এই নিয়ে বিগত সরকারের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকও হয়েছে ৷
রাজ্যে বিজেপির সরকার তৈরি হয়েছে মাসদুয়েক ৷ মাসখানেক বণ্টন হয়েছে দফতর ৷ পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী হয়েছেন অর্জুন সিং ৷ এর পর চলতি মাসে নিজেদের সমস্যা নিয়ে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতি ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে সংগঠনের 52 জন প্রতিনিধি ছিলেন সেই বৈঠকে ৷
অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানান, বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ তাই মন্ত্রীর কাছ থেকে বেশ কয়েকবার সময় চাওয়া হয়েছিল এই সমস্যাগুলি আলোচনা করে সমাধান সূত্র খোঁজার জন্য । পরিবহণমন্ত্রী সময় দিতে এই প্রথমবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় । জ্বালানির লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, 2018 সালের পর থেকে বেসরকারি বাসের ভাড়াবৃদ্ধি না-হওয়া এবং আরও একাধিক বিষয় উঠে আসে এই আলোচনায় ।
মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে সন্তুষ্ট সংগঠন৷ মন্ত্রী তাদের কথা সমস্ত মন দিয়ে শুনেছেন এবং সুরাহার পথ বের করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে । রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অনেক অল্প সময় এই সরকার হয়েছে । তবে আমরা আশা রাখব যে আমাদের সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হবে ।’’
রাহুল চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার আগে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল । সেই আলোচনায় যেই প্রস্তাবগুলো আসে, সেগুলি লিখিত আকারে পরিবহণমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় । যাতে বেসরকারি পরিবহণের ক্ষেত্রে পাহাড় থেকে সাগর এবং জঙ্গলমহল থেকে জলঢাকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেলায় সুষ্ঠুভাবে বেসরকারি পরিবহণ পরিষেবা দিতে পারে । এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে আটদফা দাবি জানিয়ে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে লিখিতভাবে দেওয়া হয় ।
সেখানে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল 2018 সালে রাজ্য সরকার যখন শেষবার বাসভাড়া বৃদ্ধি করেছিল, তখন লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ছিল প্রায় 68.17 টাকা । কিন্তু বর্তমানে ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া । এর সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন অয়েল, টায়ার, টিউব, যন্ত্রাংশ, মেকানিক চার্জ এবং বাস বডি তৈরির খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে । তাই আয় ও ব্যয়ের সমতা ফেরাতে দ্রুত শর্ট টার্ম ও লং টার্ম প্ল্যান করে বাস ও মিনিবাসের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা হোক ।
এছাড়াও যাত্রী পরিবহণে ব্যবহৃত ডিজেলে জিএসটি চালু করা এবং সেস কমানোর আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে পরিবহণ ব্যবসায় কিছুটা হলেও খরচের চাপ কমে । রাজ্যের সর্বত্র অবৈধভাবে চলাচল করা অটো, ই-রিকশা বা টোটো এবং বিপদজনক মোটরাইজড ভ্যানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় তারা । ইঞ্জিন ভ্যানগুলোকে পুরোপুরি অবৈধ ঘোষণা করা হোক, এমনও দাবি জানানো হয়েছে ।
বাস-মিনিবাস মালিক সংগঠনের আরও দাবি, এছাড়াও ওড়িশার আদলে পশ্চিমবঙ্গেও স্টেট স্টেজ ক্যারেজ বাস ও মিনিবাসের জন্য মাসিক নির্দিষ্ট এককালীন টোল ফি নির্ধারণ করা হোক । বাস ও মিনিবাসের ওপর শুধুই জরিমানা আদায়ে মন না-দিয়ে, কীভাবে সুনির্দিষ্ট ট্রাফিক নিয়ম মেনে স্বাভাবিকভাবে বাস চালানো যায়, সেই অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হোক ৷
তাদের আরও দাবি, দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলের বাস মালিকদের রুট পারমিট ও লাইসেন্স সংক্রান্ত কাজে বারবার কলকাতায় আসতে হয় । এতে তাঁদের সময় ও বিপুল অর্থ অপচয় হয় । এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিলিগুড়ির ARTO অফিস এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দফতরেই পারমিট রিনিউ এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট সংক্রান্ত কাজ করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয় ।
রাজ্যের শহর, শহরতলি, রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কগুলোতে অবৈধ জবরদখলের ফলে রাস্তা আর চওড়া থাকছে না । এতে নিয়মিত যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে । অবিলম্বে সড়ক জবরদখল মুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে বাস-মিনিবাস মালিক সংগঠনের তরফে ।