উপচে পড়ছে বন্দিদের ভিড়, রাজ্যে নতুন সংশোধনাগার তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের

উপচে পড়ছে বন্দিদের ভিড়, রাজ্যে নতুন সংশোধনাগার তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের
বর্তমানে রাজ্যে ক'টা সংশোধনাগার রয়েছে এবং সেগুলির পরিস্থিতি কি ? পাশাপাশি নতুন সংশোধনাগার বানাতে গেল কত খরচ হবে ? তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
Published : February 11, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের সংশোধনাগার নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বারবার নির্দেশ দেওয়ার পরও সংশোধনাগারগুলির পরিস্থিতি শোধরাতে উদ্যোগী নয় রাজ্য সরকার ৷ বুধবার এ নিয়ে ফের ক্ষোভপ্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে । বর্তমানে রাজ্যে ক'টা সংশোধনাগার রয়েছে এবং সেগুলির পরিস্থিতি কি, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
পাশাপাশি নতুন সংশোধনাগার তৈরি করতে কত খরচ হবে, কতজন বন্দিকে রাখা যাবে সে বিষয়ে একমাসের মধ্যে রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহ:শাব্বার রাশিদি ৷ ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালত বারবার নির্দেশ দেওয়ার সত্ত্বেও সংশোধনাগারগুলিতে বন্দিদের ভিড় কমানোর সমস্যার সুরাহা কিছু হয়নি ৷
ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়ার একগুচ্ছ নির্দেশ:
*সংশোধনাগারগুলিতে কর্মচারী পর্যাপ্ত আচ্ছে কি না, শূন্যপদ থাকলে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে কি না এবং 2022 সালের 1 জানুয়ারি থেকে 2026 সালের 31 জানুয়ারি পর্যন্ত সংশোধনাগারে কত বন্দির মৃত্যু হয়েছে, তা জানাতে হবে রাজ্যকে ৷
* জানাতে হবে বন্দির মৃত্যুর পর তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না।
*রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাবে কোন কোন জেলে অতিরিক্ত বন্দি রয়েছে এবং কতজন বেশি রয়েছে ৷
*রাজ্যে মোট ক'টা সংশোধনাগার রয়েছে ৷
*নতুন সংশোধনাগার তৈরি করতে কত খরচ হবে ? কতজন বন্দিকে রাখার ব্যাবস্থা করা যেতে পারে, সে বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে ৷
পাশাপাশি বন্দিদের অসুস্থতায় তারা কি ধরনের চিকিৎসার সুবিধা পেতে পারে, সেটাও জানাতে হবে রাজ্যেকে ৷ শিশু ও অন্ত:সত্ত্বা মহিলাদের চিকিৎসায় কি ব্যাবস্থা রয়েছে ? 9 মার্চ এই রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে ৷
রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন এদিন আর্জি জানিয়েছিলেন, যাতে রাজ্যকে আরও বেশি সময় দেওয়া হয়। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের বক্তব্য, আদালত যে যে বিষিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে তার তথ্য পেতে বেশি সময় লাগার কথা নয় ৷ ফলে ওই সময়ের মধ্যেই রাজ্যকে রিপোর্ট জমা করতে হবে ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের জেলা ও অন্যান্য নিম্ন আদালতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিচালনার খরচ সংক্রান্ত মামলায় এদিন রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন জানান ফেব্রুয়ারি মাসের 2 ও 7 তারিখে হাইকোর্ট প্রশাসনের সঙ্গে দু'দফায় বৈঠক করেছে রাজ্য এবং আদালত পরিচালনার খরচ হিসাবে 5 লাখ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
এর উত্তরে বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "একটা জেলা আদালতের যেখানে 100 কোটি প্রয়োজন, সেখানে 5 লাখ টাকা বরাদ্দ করলে কি হবে ? আপনি জানেন, এই টাকা কবে দেওয়া হয়েছে ? জানুয়ারি মাসে । তার আগে 10 মাস কোন টাকা দেওয়া হয়নি ৷"