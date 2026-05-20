বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে বিতর্ক: তৃণমূল নিয়ম মানেনি, দাবি বিধানসভার সচিবের

সচিব জানান, বিধায়কদের সমর্থনপত্র বা রেজোলিউশনের কপি বিধানসভায় এখনও জমা দেওয়া হয়নি। সেই পত্রই চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 3:42 PM IST

কলকাতা, 20 মে: নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বেশ কয়েক দিন কেটে গেলও রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের জন্য এখনও ঘর দেওয়া হয়নি। এমনকী বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এই মর্মে তৈরি হওয়া বিতর্কে বৃহস্পতিবার অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিধানসভার প্রধান সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর দাবি, প্রধান বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের আবেদন সংক্রান্ত নিয়ম মানেনি তৃণমূল। বিধায়কদের সমর্থনপত্র বা রেজোলিউশনের কপি বিধানসভায় এখনও জমা দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ওই কপি চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করে সচিব জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে একটি চিঠি এসেছিল। সেই চিঠিতে অধ্যক্ষকে উদ্দেশ করে লেখা ছিল, সর্বসম্মতিক্রমে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা, অসীমা পাত্র ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপ-বিরোধী দলনেতা এবং ফিরহাদ হাকিমকে বিরোধী দলের চিফ হুইপ বা মুখ্যসচেতক বেছে নেওয়া হয়েছে। সচিবের বক্তব্য এই চিঠির সঙ্গে কোনও রেজোলিউশন কপি বা সমর্থনপত্র যুক্ত ছিল না।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন বিধানসভার প্রধান সচিব (ইটিভি ভারত)

অসম্পূর্ণ আবেদন !

সচিবের আরও দাবি, কতজন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং ফিরহাদ হাকিম-সহ বাকিদের সমর্থন জানিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ চিঠিতে ছিল না। এই অসম্পূর্ণ আবেদন দেখেই অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, আগে রেজোলিউশনের কপি জমা দিতে হবে। সচিব আরও জানান, অধ্যক্ষের নির্দেশ, আগে রেজোলিউশনের কপি ওঁরা জমা করুন, তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই নির্দেশ মেনেই সচিবালয়ের তরফে পরের দিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে মিনিটস বা রেজোলিউশন কপি জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শোভনদেবের বক্তব্য

অন্যদিকে, এই গোটা বিষয়টি নিয়ে আরটিআই করেছেনবালিগঞ্জের বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শোভনদেব। তাঁর বক্তব্য, এর আগে 2011, 2016 এবং 2021 সালে এমন সমস্যা হয়নি ৷ আগে যখন কখনও এই ধরনের সমস্যা হয়নি তাহলে এখন কেন এ কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিধানসভার তরফে জানানো হয়েছে, তখন পরিষোদীয় দলের তরফ থেকেই বিধায়করা তাঁদের নেতার নাম পাঠিয়েছিলেন। তাই সমস্যা হয়নি। এদিকে সচিবের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শোভনদেব জানান, তিনি চিঠি পেয়েছেন ৷ স্পিকার যে সমস্ত নথি চেয়েছেন সেগুলি নিয়ে দলের সঙ্গে কথা বলে পাঠিয়ে দেবেন। দরকার পড়লে যে রেজলিউশনের কপি চাওয়া হচ্ছে সেটাও জমা দেবেন।

আরটিআই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অতীতের রেজিলিউশনের সেই লিস্টটা দেখতে চাইছি আমরা। দেখাতে পারলে আমরা দিয়ে দেব। দেখাতে পারছেন না কেন? এই কারণেই আমি আরটিআই করেছি।" নতুন করে বিরোধী দলনেতার নাম জানিয়ে কোনও চিঠি দেওয়া হবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবে শোভনদেব জানান, বিষয়টি দলের বিবেচনাধীন। তাঁর কথায়, "দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে। দল যাকে নির্বাচন করে, তাঁরই নাম পাঠানো হয়। এর আগেও দলই চিঠি পাঠিয়েছিল।"

অস্বস্তি তৃণমূলেও

এদিকে, এই বিতর্কের মধ্যেই জয়ী তৃণমূল বিধায়কদের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। নির্বাচনে এই ফলাফলের পর রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, তৃণমূল বিধায়কদের একজোট করতেই হয়তো বেগ পেতে হচ্ছে প্রাক্তন শাসকদলকে। কারণ, প্রথম দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হওয়া বৈঠকে আট থেকে ন'জন বিধায়ক গরহাজির ছিলেন। বুধবারের বৈঠকেও 16 জন অনুপস্থিত ছিলেন বলে খবর। আর এদিন বিধানসভায় বিরোধী দলের অবস্থানে মাত্র 35 জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। সবমিলিয়ে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে বিধানসভায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা এখনই মিটছে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিধানসভার স্পষ্ট বার্তা, বিধায়কদের সই করা সমর্থনপত্র জমা পড়লেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেবতে মান্যতা দেওয়া হবে। এখন তৃণমূল কবে সেই নথি জমা দেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

