কনিষ্ঠতম বিজেপি বিধায়ক প্রাক্তন ছাত্র, কাছে পেয়েই কলেজের জন্য জমির আবদার অধ্যক্ষের

বিরাজ বিশ্বাস জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ৷ বর্তমানে করণদিঘির বিজেপি বিধায়ক ৷

বিজেপি বিধায়ককে জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ে সংবর্ধনা (নিজস্ব ছবি)
Published : May 27, 2026 at 7:58 PM IST

জলপাইগুড়ি, 27 মে: জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আজ রাজ্যের কনিষ্ঠতম বিজেপি বিধায়ক ৷ 32 বছরের বিরাজ বিশ্বাস । করণদিঘির বিধায়ককে হাতের কাছে পেয়ে তাই কলেজের জমির জন্য আবদার করে বসলেন অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য । এমনই দৃশ্য বুধবার দেখা গেল জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ে ।

সদ্য বিধানসভা ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন বিরাজ বিশ্বাস ৷ পেশায় আইনজীবী ৷ বিরাজ বিশ্বাস 2014 সাল থেকে 2019 সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন । আর এবার বিজেপি বিধায়ক হয়েই জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ-সহ কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি ৷ বিরাজ বিশ্বাসকে এদিন কলেজের তরফে ও কলেজের প্রাক্তনী বন্ধুদের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ।

কনিষ্ঠতম বিজেপি বিধায়ক জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্র আজ শাসকদলের বিধায়ক তাই তাঁকে কাছে পেয়েই কলেজের বর্তমান সমস্যাগুলো তুলে ধরেন অধ্যক্ষ ৷ শুধু তাই নয়, কলেজের ক্যাম্পাসের যা সমস্যা আছে তা নিয়ে বিরাজও ভুক্তভোগী ৷ ফলে তাঁর কাছে কলেজ ক্যাম্পাসের পরিধি বৃদ্ধির জন্য একটি জমির দাবি জানানো হয় ।

জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বিরাজ বিশ্বাস (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ি আইন কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের প্রাক্তন ছাত্র আজ বিধায়ক । আমাদের কাছে গর্বের বিষয় । আজ বিরাজ আমাদের কলেজে এসেছিল । বিরাজের কাছে আমরা কলেজের জমির জন্য বলেছি । কারণ আমাদের এখানে ক্যাম্পাসের খুব সমস্যা । 1000 ছাত্রছাত্রী থাকলেও তাদের ক্লাসের মারাত্মক সমস্যা । ঘিঞ্জি একটা পরিবেশ । আমাদের 10 কাঠার ওপর কলেজ, যা কখনই হতে পারে না ।"

বিজেপি বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "আমাদের কলেজের সমস্যাগুলো যাতে বিরাজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন সেই বিষয়ে তাঁকে অবগত করা হল । বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী আমাদের তিন একর জমির দরকার ৷ সেটা আমাদের নেই । বিরাজ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র । তাঁর কাছে কলেজের উন্নতির জন্য দাবি জানানো হয়েছে । উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরকারি আইন কলেজ জমির কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি । আমি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও চিঠি লিখব ৷"

বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস বলেন, "আমি জলপাইগুড়ি আইন কলেজ থেকেই পড়াশোনা করেছি । জলপাইগুড়ি আইন কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি আজ এখানে এসেছিলাম । ক্যাম্পাসের জীবন আমরা পাইনি এই কলেজে । এই কলেজের ভালো ক্যাম্পাস নেই । জমির সমস্যা । কলেজ থেকে জমি চেয়ে আগের সরকারকে চিঠি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি । আমি এই কলেজের প্রাক্তনী হিসেবে উত্তরবঙ্গের গর্ব জলপাইগুড়ি আইন কলেজের উন্নতির জন্য আমি যেখানে যাওয়ার সেখানে যাব । ভালো একটা ক্যাম্পাস যাতে হয় সেই চেষ্টাই করব ।"

