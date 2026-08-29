মালদা মেডিক্যালে 89টি শিশুর মৃত্যু, সচেতনতায় জোর বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধানের

মালদা মেডিক্যালে 89টি শিশুর মৃত্যু, সচেতনতায় জোর বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধানের
মালদা মেডিক্যালে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন স্বাস্থ্য ভবন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ডাঃ প্রলয় আচার্য ৷ তিনি পরিষেবার পাশাপাশি সচেতনতার উপর জোর দিয়েছেন ৷
Published : August 29, 2026 at 5:05 PM IST
মালদা, 29 অগস্ট: শিশুমৃত্যুতে লাগাম পরাতে সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা ৷ সাধারণ মানুষ থেকে শুধু করে মেডিক্যাল কর্মী ও চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে সেকথা সমান প্রযোজ্য ৷ মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর তদন্তে এসে শনিবার এই বিষয়ে জোর দিলেন স্বাস্থ্য ভবন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান, চিকিৎসক প্রলয় আচার্য ৷
এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, “অগস্ট মাসে 27 তারিখ পর্যন্ত এখানে 89টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ অর্থাৎ, গড়ে প্রতিদিন মৃত্যু হয়েছে 3.3 জন শিশুর ৷ একটি মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর এই হার স্বাভাবিক বলেই ধরা হয় ৷"
মালদা মেডিক্যালে অস্বাভাবিক হারে শিশুমৃত্যুর তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য দফতর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছে ৷ সেটিতে ডাঃ প্রলয় আচার্য ছাড়াও রয়েছেন রাজশেখর সরকার, ভোলানাথ আইচ, বিজন সাহার মতো চিকিৎসকরা ৷ তাঁরা এদিন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ৷ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁরা ৷ কথা বলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গেও ৷
বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান চিকিৎসক প্রলয় আচার্য বলেন, “17 অগস্ট থেকে এখানে শিশুমৃত্যুর একটা পর্ব চলছে ৷ এমনও দেখা গিয়েছে, একদিনে 18-19টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ কোথায় কী পদক্ষেপ করলে শিশুমৃত্যুতে রাশ টানা যায়, সেটাই আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল ৷ সাফাইকর্মী থেকে শুরু করে শিশু বিশেষজ্ঞ, সবার সঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে ৷ আশা করা যায়, এই আলোচনার ভিত্তিতে মেডিক্যালের অধ্যক্ষ এবং এমএসভিপির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে ৷"
প্রলয় আরও জানান, গত বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, অগস্ট মাসে শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য বছরের মতোই ছিল ৷ কিন্তু এবার অল্প কয়েকদিনে বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ আরও কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ৷
প্রলয় বলেন, "শিশুমৃত্যুতে লাগাম পরাতে মাঠে-ময়দানে যেমন কাজ করতে হবে, তেমনই হাসপাতালে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে ৷ সবচেয়ে বড় কথা, একজন মহিলার গর্ভাবস্থা, প্রসবের সময় ও তার পরবর্তী সময়ে মায়ের প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে ৷ এটা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ এখানে সচেতনতার বিষয়ে খামতি রয়েছে ৷ এক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করা হবে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, শিশুমৃত্যুর হার কমাতে মেডিক্যাল এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে ৷"
মেডিক্যাল সূত্রে খবর, জুলাই মাসে এখানে 79 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল ৷ চলতি মাসের 27 তারিখ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 89টি শিশুর ৷ এর মধ্যে নিওনেটাল কেয়ার ইউনিটে 13 জন এবং 1 ও 2 নম্বর সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে 31 ও 45টি শিশুর ৷ এই 89টি শিশুর মধ্যে পুত্রসন্তান ছিল 60 জন, কন্যাসন্তান 29 জন ৷ এদের মধ্যে 39 জনের ওজন ছিল 1 কিলো 800 গ্রামের নীচে ৷ বাকি 50 জনের ওজন 1 কিলো 800 গ্রামের উপরে ৷ মৃতদের মধ্যে আটটি শিশু ছিল ঝাড়খণ্ডের, তিনটি মুর্শিদাবাদ ও দু'টি গঙ্গারামপুর হাসপাতাল থেকে রেফার হয়ে এসেছিল ৷