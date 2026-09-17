জন্মদিনে আসানসোল থেকে কলকাতার পথে প্রধানমন্ত্রী মোদির 'জীবন্ত' মূর্তি, ঊচ্ছ্বসিত শিল্পী
PM Modi Wax Statue: প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর মোমের মূর্তি গড়েছেন আসানসোলের শিল্পী সুশান্ত রায় ৷ ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 17, 2026 at 6:53 AM IST
আসানসোল, 17 সেপ্টেম্বর: ইচ্ছা ছিল নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেবেন ৷ গত দু'মাস ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রমে, তিলে তিলে তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর 'জীবন্ত' মোমের মূর্তি ৷ সরকারি প্রোটোকলের জটিলতায় তাঁর হাতে সেই মূর্তি তুলে দিতে পারেননি আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় ৷ কলকাতায় যোগাযোগ করেন তিনি ৷ আজ, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মবার্ষিকীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই মূর্তিটির উদ্বোধন হবে ৷
বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্য ভাস্করকে কথা দিয়েছেন মূর্তিটি তারা সসম্মানে মোদিজির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ৷ নরেন্দ্র মোদির গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং প্রধানমন্ত্রিত্ব পদ সামলানোর 25 বছর উপলক্ষে সারা দেশে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আজ, 17 সেপ্টেম্বর থেকে আগামী এক মাস এই অনুষ্ঠান চলবে দেশজুড়ে ৷ সন্ধ্যায় দেশের সর্বত্র প্রদীপ জ্বালানো হবে প্রধানমন্ত্রীর নামে ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের কথা মাথায় রেখে গত দু'মাস ধরে তিলে তিলে তাঁর মোমের মূর্তি গড়ে তুলেছেন আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় ৷ মোদির একেবারে হুবহু মূর্তি, তাঁরই উচ্চতার, শরীরের মাপজোক-সহ অবিকল মোমের মূর্তি ৷ হঠাৎ এক ঝলক দেখলে মনে হতেই পারে নরেন্দ্র মোদিই বুঝি নিজে দাঁড়িয়ে আছেন ৷
এই ইচ্ছার রহস্য
আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় বলেন, "বহু বছর আগে জয়পুরের একটি মিউজিয়ামের জন্য আমি নরেন্দ্র মোদির একটি মূর্তি বানিয়ে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেই মূর্তি জনসাধারণ দেখতে পায় না ৷ তাই আরেকটি মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ৷ নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনে সরাসরি উপহার দেব ভেবেছিলাম ৷ এই মূর্তি তৈরিতে দু'মাস সময় লেগেছে ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁকে মূর্তিটি সরাসরি দেওয়ার সুযোগ হয়নি ৷ বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আমাকে জানিয়েছেন, মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে উদ্বোধন হবে ৷ সেইমতো মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি ৷ এরপর মূর্তিটি কোথায় যাবে, তা জানি না ৷"
শুধুই কল্পনা নয়
প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির এই মোমের মূর্তি হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন ৷ এত নিখুঁত কাজ নিয়ে ভাস্কর সুশান্ত রায় বলেন, "যে কোনও মূর্তি বানানোর জন্য সেই ব্যক্তিকে সামনাসামনি দেখে মাপ নিতে হয় ৷ তাহলে মূর্তিটি নিখুঁত হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী যখন আসানসোলে এসেছিলেন, তখন তাঁকে অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম ৷ বাকি সমস্তটাই ছবি দেখে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মূর্তির পরিমাপ তৈরি করেছি ৷ তাতেও সব মাপজোক একই রয়েছে ৷ তাঁর যা উচ্চতা, শরীরের গঠন সব একই রকম রাখা হয়েছে ৷"
ধুতি-পাঞ্জাবিতে নরেন্দ্র মোদি
রাজ্য বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীকে বাঙালি পোশাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে দেখা গিয়েছিল ৷ তাঁর এই মূর্তিতে সেই পোশাক পরানো হয়েছে ৷ শিল্পী সুশান্ত রায় জানিয়েছেন, তিনি আরও বেশ কয়েকটি পাঞ্জাবি বা কুর্তা মূর্তির সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ যেটা পছন্দ হবে সেটা তিনি মূর্তিকে পরাবেন ৷ এই মোমের মূর্তিতে চুল ও দাড়ি বসাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রবীণ শিল্পীকে ৷ একেকটি দাড়ি ও চুলকে কার্যত বুনন করতে হয়েছে মূর্তির মধ্যে ৷
মূর্তির কারিগর সুশান্ত
2001 সাল থেকে মোমের মূর্তি তৈরি করছেন সুশান্ত ৷ এভাবেই রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অনুরোধে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিনে তাঁর একটি মোমের মূর্তি বানিয়েছিলেন ৷ সেই মূর্তি বানানোর পর সারা রাজ্যে প্রবীণ শিল্পী কাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে ৷ শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পান সুশান্ত রায় ৷
এরপর মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বলিউডের সুশান্ত সিং রাজপুত, শাহরুখ খান-সহ ফুটবল তারকা মারাদোনা, বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন ৷
হালে মেসির মূর্তি বানিয়ে আবারও নজর কেড়েছেন শিল্পী সুশান্ত রায় ৷ নিজের বাড়িতে গড়ে তুলেছেন ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শিসমহল । এখন শুধু পশ্চিম বর্ধমান নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এই মিউজিয়াম দেখতে আসেন ৷ রাজ্যের মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামেও সুশান্ত রায়ের হাতে তৈরি বহু মূর্তি রয়েছে ৷
আগামিদিনে নিজের ওয়াক্স মিউজিয়ামের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির আরেকটি মূর্তি তিনি গড়তে চান ৷ সাধারণ মানুষের দেখার জন্য মূর্তিটি সেখানে রাখবেন তিনি ৷ পাশাপাশি মোদি এবং পুতিনের একটি ছোট মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন বলেও জানিয়েছেন, যা তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ৷