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জন্মদিনে আসানসোল থেকে কলকাতার পথে প্রধানমন্ত্রী মোদির 'জীবন্ত' মূর্তি, ঊচ্ছ্বসিত শিল্পী

PM Modi Wax Statue: প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর মোমের মূর্তি গড়েছেন আসানসোলের শিল্পী সুশান্ত রায় ৷ ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

PM Modi Asansol Sculptor Wax Statue
নিজের হাতে গড়া প্রধানমন্ত্রী মোদির মোমের মূর্তির সঙ্গে ভাস্কর সুশান্ত রায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 6:53 AM IST

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আসানসোল, 17 সেপ্টেম্বর: ইচ্ছা ছিল নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেবেন ৷ গত দু'মাস ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রমে, তিলে তিলে তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর 'জীবন্ত' মোমের মূর্তি ৷ সরকারি প্রোটোকলের জটিলতায় তাঁর হাতে সেই মূর্তি তুলে দিতে পারেননি আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় ৷ কলকাতায় যোগাযোগ করেন তিনি ৷ আজ, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মবার্ষিকীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই মূর্তিটির উদ্বোধন হবে ৷

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্য ভাস্করকে কথা দিয়েছেন মূর্তিটি তারা সসম্মানে মোদিজির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ৷ নরেন্দ্র মোদির গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং প্রধানমন্ত্রিত্ব পদ সামলানোর 25 বছর উপলক্ষে সারা দেশে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আজ, 17 সেপ্টেম্বর থেকে আগামী এক মাস এই অনুষ্ঠান চলবে দেশজুড়ে ৷ সন্ধ্যায় দেশের সর্বত্র প্রদীপ জ্বালানো হবে প্রধানমন্ত্রীর নামে ৷

নিজের হাতে গড়া প্রধানমন্ত্রী মোদির মোমের মূর্তি নিয়ে বললেন ভাস্কর সুশান্ত রায় (ইটিভি ভারত)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের কথা মাথায় রেখে গত দু'মাস ধরে তিলে তিলে তাঁর মোমের মূর্তি গড়ে তুলেছেন আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় ৷ মোদির একেবারে হুবহু মূর্তি, তাঁরই উচ্চতার, শরীরের মাপজোক-সহ অবিকল মোমের মূর্তি ৷ হঠাৎ এক ঝলক দেখলে মনে হতেই পারে নরেন্দ্র মোদিই বুঝি নিজে দাঁড়িয়ে আছেন ৷

এই ইচ্ছার রহস্য

আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় বলেন, "বহু বছর আগে জয়পুরের একটি মিউজিয়ামের জন্য আমি নরেন্দ্র মোদির একটি মূর্তি বানিয়ে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেই মূর্তি জনসাধারণ দেখতে পায় না ৷ তাই আরেকটি মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ৷ নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনে সরাসরি উপহার দেব ভেবেছিলাম ৷ এই মূর্তি তৈরিতে দু'মাস সময় লেগেছে ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁকে মূর্তিটি সরাসরি দেওয়ার সুযোগ হয়নি ৷ বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আমাকে জানিয়েছেন, মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে উদ্বোধন হবে ৷ সেইমতো মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি ৷ এরপর মূর্তিটি কোথায় যাবে, তা জানি না ৷"

শুধুই কল্পনা নয়

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির এই মোমের মূর্তি হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন ৷ এত নিখুঁত কাজ নিয়ে ভাস্কর সুশান্ত রায় বলেন, "যে কোনও মূর্তি বানানোর জন্য সেই ব্যক্তিকে সামনাসামনি দেখে মাপ নিতে হয় ৷ তাহলে মূর্তিটি নিখুঁত হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী যখন আসানসোলে এসেছিলেন, তখন তাঁকে অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম ৷ বাকি সমস্তটাই ছবি দেখে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মূর্তির পরিমাপ তৈরি করেছি ৷ তাতেও সব মাপজোক একই রয়েছে ৷ তাঁর যা উচ্চতা, শরীরের গঠন সব একই রকম রাখা হয়েছে ৷"

ধুতি-পাঞ্জাবিতে নরেন্দ্র মোদি

রাজ্য বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীকে বাঙালি পোশাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে দেখা গিয়েছিল ৷ তাঁর এই মূর্তিতে সেই পোশাক পরানো হয়েছে ৷ শিল্পী সুশান্ত রায় জানিয়েছেন, তিনি আরও বেশ কয়েকটি পাঞ্জাবি বা কুর্তা মূর্তির সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ যেটা পছন্দ হবে সেটা তিনি মূর্তিকে পরাবেন ৷ এই মোমের মূর্তিতে চুল ও দাড়ি বসাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রবীণ শিল্পীকে ৷ একেকটি দাড়ি ও চুলকে কার্যত বুনন করতে হয়েছে মূর্তির মধ্যে ৷

মূর্তির কারিগর সুশান্ত

2001 সাল থেকে মোমের মূর্তি তৈরি করছেন সুশান্ত ৷ এভাবেই রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অনুরোধে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিনে তাঁর একটি মোমের মূর্তি বানিয়েছিলেন ৷ সেই মূর্তি বানানোর পর সারা রাজ্যে প্রবীণ শিল্পী কাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে ৷ শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পান সুশান্ত রায় ৷

এরপর মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বলিউডের সুশান্ত সিং রাজপুত, শাহরুখ খান-সহ ফুটবল তারকা মারাদোনা, বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন ৷

হালে মেসির মূর্তি বানিয়ে আবারও নজর কেড়েছেন শিল্পী সুশান্ত রায় ৷ নিজের বাড়িতে গড়ে তুলেছেন ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শিসমহল । এখন শুধু পশ্চিম বর্ধমান নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এই মিউজিয়াম দেখতে আসেন ৷ রাজ্যের মাদার ওয়াক্স মিউজিয়ামেও সুশান্ত রায়ের হাতে তৈরি বহু মূর্তি রয়েছে ৷

আগামিদিনে নিজের ওয়াক্স মিউজিয়ামের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির আরেকটি মূর্তি তিনি গড়তে চান ৷ সাধারণ মানুষের দেখার জন্য মূর্তিটি সেখানে রাখবেন তিনি ৷ পাশাপাশি মোদি এবং পুতিনের একটি ছোট মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন বলেও জানিয়েছেন, যা তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ৷

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প্রধানমন্ত্রী মোদির মোমের মূর্তি
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