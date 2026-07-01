শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে বঙ্গ সফরে মোদি, আসছেন একঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-রাজ্যপাল

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে বঙ্গ সফরে মোদি, আসছেন একঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-রাজ্যপাল
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ৷
Published : July 1, 2026 at 5:08 PM IST
মালদা, 1 জুলাই: সম্প্রতি বিশ্ব যোগদিবসে পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক পক্ষকাল কাটতে না-কাটতেই আবারও রাজ্যে আসছেন তিনি ৷ এবার অবশ্য তিনি একা নন, সঙ্গে আসার সম্ভাবনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একঝাঁক সদস্য এবং একাধিক রাজ্যের রাজ্যপালের ৷ আগামী 6 জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের সম্ভাবনার কথা বিজেপি সূত্রেই জানা গিয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সূচি
রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই হুগলি জেলার বলাগড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি সংস্কার ও ওই বাড়িকে সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার ৷ এর জন্য রাজ্য সরকার 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ৷ আগামী 6 জুলাই সেই বাড়িতেই শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনের কথা রয়েছে ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী 6 জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে রাজ্য সরকারের তরফে তিনটি অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ প্রথম অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটে, 77 নম্বর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোডে ৷ এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কয়েকজন রাজ্যপালের ৷
প্রথম অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ৷ আপাতত রাজারহাট এলাকায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ সেখান থেকে তাঁর যাওয়ার কথা ভিক্টোরিয়ায় ৷ সেখানে তাঁর উপস্থিতিতে আরও একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে ৷ প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য ৷
বিরোধী বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ
6 জুলাইয়ের অনুষ্ঠান ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব পড়েছে রাজ্য প্রশাসনে ৷ শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকেই ৷ তাঁদের মধ্যে কারা সেদিন রাজ্যে আসতে পারেন, তার একটি তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে ৷ কোন কোন রাজ্যের রাজ্যপাল সেদিন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন, তৈরি হচ্ছে তার তালিকাও ৷ তবে সেদিনের অনুষ্ঠানে বিরোধী বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷ আমন্ত্রণ জানানো হবে রাজ্যের বিশিষ্টদেরও ৷
মন্ত্রীর বক্তব্য
রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্যে অবহেলিত ছিলেন ৷ অথচ তাঁর জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ অবশেষে দিনের বদল হয়েছে ৷ আগামী 6 জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হবে ৷"