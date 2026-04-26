দ্বিতীয় দফায় পাখির চোখ শহর কলকাতা, ঠনঠনিয়ায় মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে জমকালো রোড শো মোদির

দ্বিতীয় দফায় পাখির চোখ শহর কলকাতা, ঠনঠনিয়ায় মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে জমকালো রোড শো মোদির
দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে কলকাতাবাসীর মন জয়ে শহরের বুকে রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় করেছিল জনতা ৷
Published : April 26, 2026 at 9:12 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: রাস্তার দু'ধারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশাল বিশাল কাউআউট ৷ চারপাশ ছেয়ে গিয়েছে বিজেপির পতাকায় ৷ রবিবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার বিকে পাল অ্যাভিনিউ থেকে খান্নার মোড় পর্যন্ত রোড শো করবেন-খবর পেয়ে অনেক আগে থেকে রাস্তার দু'ধারের ফুটপাথে ভিড় করেছিল উৎসাহী জনতা ৷ দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে শহরবাসীর মন জয়ের চেষ্টায় খাস কলকাতায় রাজকীয় প্রচার করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিন সকাল থেকে একের পর এক প্রচার সেরেছেন মোদি ৷ প্রথমে উত্তর 24 পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত ঠাকুরনগরে এবং তারপর হুগলির হরিপালে নির্বাচনী সভা করেছেন ৷ দিন শেষে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রাস্তায় তাঁর এই রোড শো ৷ তার আগে বিধান সরণিতে জগদ্বিখ্যাত ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে দেবী দর্শন করে পুজো দেন মোদি ৷
গ্রীষ্মের বৈশাখী সন্ধ্যায় পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রোড শো শুরু হয় ৷ বাংলা জয়ে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসজ্জিত গাড়ি এগিয়ে চলল খাস কলকাতার বিকে পাল অ্যাভিনিউ ধরে ৷ এই রাস্তা ঘিরে একসময় গড়ে উঠেছিল কলকাতার থিয়েটার সংস্কৃতি, এই রাস্তার সঙ্গে মিশে আছে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতি এবং কলকাতার ফেলে আসা ইতিহাসের অনেক মণিমানিক্য ৷ বিকে পাল থেকে গ্রে স্ট্রিট হয়ে খান্নার মোড়ে গিয়ে শেষ হল তাঁর রোড শো ৷
এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই যাত্রায় আগাগোড়া শো স্টপার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদিই ৷ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকে আবালবৃদ্ধবণিতাকে উদ্দেশ্য করে অনবরত হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে গিয়েছেন ৷ গাড়িতে তাঁর পাশে ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনতার উদ্দেশে পদ্মফুলের প্রতীক দেখিয়ে চলেছেন ৷ গাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে প্রচারে সামিল হয়েছেন মানিকতলা বিধানসভার প্রার্থী তাপস রায়-সহ অন্য প্রার্থীরা, নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ৷ গুজরাতে আজ পুরসভা নির্বাচন ছিল ৷ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে প্রচার ছেড়ে আমেদাবাদে ভোট দিতে যেতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ তাই পোস্টাল ব্যালটে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৷
এবার ভোটের আগে প্রতিদিনই এই চাঁটিফাটা গরমে রাজ্যের ইতিউতি ঘুরে ঘুরে প্রচার সারছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রতিটি সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করে চলেছেন ৷ এবারের বিধানসভা ভোটে বিজেপির হাতিয়ার প্রধানত তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ, বাংলায় অনুপ্রবেশ, সিন্ডিকেট রাজ, মতুয়াদের নাগরিকত্ব, আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ ও খুনের বিচার, সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসিকাণ্ডের মতো ইস্যুগুলি ৷ এছাড়া প্রতিবারের মতো বেকারত্ব, শিল্পের অভাব তো রয়েইছে ৷
2021 সালেও জোরদার প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি ৷ সাকুল্যে 77টি আসনে জয়ী হতে পেরেছিল গেরুয়া শিবির ৷ যদিও 2016 সালের তুলনায় তা অনেকটাই বেশি ৷ এবারও বাংলা জয়ে উঠে পড়ে লেগেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে থাকা- অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, বিহারে পদ্মফুল ফুটে গিয়েছে ৷ কিন্তু এখনও অধরা বঙ্গ ৷ তাই মারকাটারি প্রচারে রোজই শাসকদলকে তুলোধনা করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন থেকে শুরু করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা ৷
বিহারে যেমন লালু প্রসাদের জমানাকে 'জঙ্গলরাজ' বলে দাগিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতারা, তেমনই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনকে এক ধাপ বাড়িয়ে 'মহাজঙ্গলরাজ' বলে উল্লখে করেছেন তাঁরা ৷ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আপনারা আমায় ভোট দিন, আমি আপনাদের তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি দেব ৷" কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ তো একটি প্রচার সভা থেকে এও বলেছেন, "এর থেকে সিপিএমের আমল অনেক ভালো ছিল ৷"
জয় মা কালী!— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
জয় মা দুর্গা!
কলকাতায়, আজ সন্ধ্যায় আমি ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে প্রার্থনা করলাম।
এই প্রাচীন মন্দিরটির বাঙালি সংস্কৃতি, বিশেষত: কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গেও এই মন্দিরের গভীর সংযোগ রয়েছে, তিনি প্রায়শই এখানে প্রার্থনা করতেন।
ছাব্বিশের প্রথম দফার ভোটে 93.19 শতাংশ ভোট পড়েছে, যা সর্বকালীন রেকর্ড ৷ সম্প্রতি দেশের যে রাজ্যগুলিতে ভোট হয়েছে, সেখানেও এত বিপুল হারে ভোট পড়েনি ৷ ভোটের এই হিসেবে বাংলা জয়ের ব্যাপারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ প্রথম দফা ভোটের পরদিন সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছেন, 152টি আসনের মধ্যে 110টির বেশি আসন পাবে পদ্ম শিবির ৷ এবার 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ' জয় নিশ্চিত এবং 4 মে সরকার গড়বেন তাঁরাই ৷ প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, যে রাজ্যগুলিতে এত বিপুল হারে ভোট পড়েছে, সেখানে ক্ষমতায় বদল এসেছে ৷ বিজেপি সরকার গড়েছে ৷
আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে ভোট হবে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনায়, সর্বোপরি দক্ষিণবঙ্গে ৷ বঙ্গের উত্তরে পদ্মের আধিপত্য থাকলেও দক্ষিণে দাপট ঘাসফুলের ৷ বিশেষত শহর কলকাতায় এখনও দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি ৷ দেশের 22টি রাজ্যে পদ্মের দখলে ৷ প্রধানমন্ত্রীর ক্যারিশমা নাকি মুখ্যমন্ত্রী মমতার জনসংযোগ- ক্ষমতায় টিকে থাকা না ছিনিয়ে নেওয়া ? বলবে জনাদেশ ৷