মোদির মুখোশ থেকে বাজনা, ট্রেন ভাড়া করে ব্রিগেডমুখী বিজেপি নেতা-কর্মীরা

স্টেশনে বাজল ঢাক-ঢোল ৷ উঠল স্লোগান ৷ প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ পড়ে, চরম উৎসাহ কলকাতামুখী বিজেপির নেতা ও কর্মীরা ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 10:03 AM IST

আসানসোল ও দুর্গাপুর, 14 মার্চ: ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভাকে ঘিরে চরম উচ্ছ্বাস বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে । সভায় যোগ দিতে শুক্রবার রাত থাকতেই আসানসোল স্টেশনে জনজোয়ার। স্লোগান, ঢাক-ঢোলে মুখরিত হয় স্টেশন চত্বর। স্টেশন কার্যত বিজেপির পতাকায় ছেয়ে যায়। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মিছিল করে স্টেশন আসতে থাকেন। অন্যদিকে, দুর্গাপুর-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনে ব্রিগেডমুখী দুর্গাপুর-সহ আশপাশ জেলার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ভোর থেকেই স্টেশন আসতে শুরু করেন, চলে স্লোগান। বাজনা বাজিয়ে স্পেশাল ট্রেনে কলকাতামুখী বিজেপির কর্মী-সর্মথকরা ৷

ট্রেন ভাড়া করে ব্রিগেডমুখী বিজেপির নেতা-কর্মীরা- বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ নয়। বরং নিয়ম মেনে ট্রেন ভাড়া করে উৎসবের মেজাজে নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেডের সভায় যোগ দিতে রওনা বিজেপির নেতা থেকে কর্মীদের। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি নয়, বেশ ক'য়েকটি ট্রেন ভাড়া করা হয়েছে আসানসোল এবং দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শনিবার সকালে সেই সমস্ত ট্রেনে ভিড় উপচে পড়ল। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে স্লোগানে মুখরিত হল আসানসোল রেলস্টেশন। বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা' উৎসবের মেজাজে পরিণত হল।

ব্রিগেড যাত্রার জন্য এলাহী আয়োজন- আসানসোল স্টেশন থেকে দু'টি স্পেশাল ট্রেন হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল থেকে দু'টি, সীতারামপুর থেকে একটি এবং দুর্গাপুর থেকে আরও একটি স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করা হয়েছে রেলের কাছ থেকে। শুধু কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই ট্রেন ভাড়া করা হয়েছে দলের তরফে। শুধু তাই নয়, এই ট্রেনে থাকছে কর্মী ও সমর্থকদের জন্য পানীয় জল ও খাবারের ব্যবস্থা। এককথায় ব্রিগেড যাত্রার জন্য এলাহী আয়োজন। তবে ঠিক কত টাকায় এই ট্রেন ভাড়া করা হয়েছে তা জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রের খবর, সবই ঠিক হয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে।

বিজেপি অভ্যাস বদলাল- অতীতে বাম কিংবা কংগ্রেস বা তৃণমূলের ব্রিগেড সভা হলে বুকে দলীয় ব্যাজ এবং দলীয় পতাকা নিয়ে বিনা টিকিটে রেল যাত্রা করতেন কর্মী-সমর্থকরা। তা নিয়ে বহু কটাক্ষ ও সমালোচনার ঝড় বয়েছে। অনেকের মতোই বিনা টিকিটে ব্রিগেড সভার নামে কলকাতা দেখতে যায় মফস্বলের লোকজনরা। কিন্তু এবার বিজেপি সেই অভ্যাস বদলাল। রীতিমতো রেলের কাছ থেকে আস্ত ট্রেন ভাড়া করে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেডের সভায় যোগ দিতে রওনা দিলেন বিজেপি নেতারা।

দলীয় নেতাদের বক্তব্য- বিজেপি নেতা অপূর্ব হাজরার কথায়, "কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস জানান দিচ্ছে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন। আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করেছি এই ব্রিগেড যাওয়ার জন্য। ট্রেন ভাড়া করেছি। এছাড়াও কর্মী-সমর্থকদের জন্য পানীয় জল এবং অন্যান্য দরকারি ব্যবস্থা রয়েছে।" আরেক নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ বলেন, "দারুণ ব্যবস্থা করা হয়েছে কর্মী-সমর্থকদের জন্য। যাতে কারও কোনও অসুবিধা না-হয়। কোনও বিনা টিকিটের যাত্রী নয় বরং মাথা উঁচু করে তাঁরা ট্রেনে যাচ্ছেন। "

দুর্গাপুরের ছবিও এক- দুর্গাপুর স্টেশনের 1 নম্বর প্লাটফর্ম থেকে দুর্গাপুর-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনে ব্রিগেডমুখী বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। এদিন ভোর থেকেই বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পাণ্ডবেশ্বর-সহ আরও বেশ কিছু জায়গা থেকে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা দুর্গাপুর স্টেশনে আসতে শুরু করেন। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুই, জেলা বিজেপির সহসভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিজিত দত্তের নেতৃত্বে বিজেপির কর্মীরা ব্রিগেডের উদ্দেশে রওনা হন ৷

