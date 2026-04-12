শিলিগুড়িতে নির্বাচনী জনসভায় রিচা-মান্তুর প্রশংসা করে নারী নির্যাতন নিয়ে তোপ মোদির

মহিলাদের প্রসঙ্গে বলার সময় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষ ও বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 4:34 PM IST

শিলিগুড়ি, 12 এপ্রিল: শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে বিশ্বকাপ জয়ী বাঙালি ক্রিকেটার রিচা ঘোষ ও অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষের প্রশংসা। পাশাপাশি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত রাজবংশী সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে দেশের প্রতি আদিবাসী, সাঁওতাল ও রাজবংশীদের অবদানের কথাও এদিন জনসভার মঞ্চ থেকে মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তবে রিচা ঘোষ, মান্তু ঘোষের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ কর‍তে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার কাওয়াখালী ময়দানে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ির 15 প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের সভায় প্রার্থীরা ছাড়াও হাজির ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, এনডিএ জোটের সদস্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিং, সম্পাদক নিরজ জিম্বা, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল, হিল সভাপতি সঞ্জিব লামা-সহ অন্যান্যরা।

এদিনের জনসভায় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষ ও বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গের মেয়েরাও খুব প্রতিভাবান। টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষের প্রতিভা দেশকে অনেক কিছু দিয়েছে। আর আজকাল রিচা ঘোষকে নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে। রিচা যেভাবে বড় বড় ছক্কা মারেন তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয় ! আমার রিচা ঘোষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল ৷ সেই সময় আমি তাঁর আত্মবিশ্বাস আর মনোবল দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিজেপি বাংলার প্রতিটি মেয়েদের মধ্যে এমনই আত্মবিশ্বাস দেখতে চায়। এ কথা মাথায় রেখেই বিজেপি সরকার 'খেলো ইন্ডিয়া স্কিম' চালাচ্ছে। আমরা চাই বাংলার ছেলেমেয়েরা খুব ভালো করে খেলুক ৷ উন্নত প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাক। এজন্য ক্ষমতায় এলে বঙ্গ বিজেপি উত্তরবঙ্গে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

এরপরই নারী নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, "তৃণমূলের নির্মম সরকার বাংলার মেয়েদের শিকলে বেঁধে রাখতে চাইছে। তৃণমূল এখানকার মেয়েদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। ফাঁসিদেওয়ায় যেভাবে গর্ভবতী মহিলার উপর তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছিল তার জন্য গোটা দেশ লজ্জিত। আমাদের প্রতিশ্রুতি ধর্ষণ হোক কিংবা মহিলাদের উপর অন্য অত্যাচার- বিজেপি সরকার তাদের দ্রুত ন্যায়ের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক ব্লকে মহিলা থানা বা সহায়তা কেন্দ্র থাকবে। তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে। আমাদের সরকার এলে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি তিন হাজার টাকা করে ঢুকবে।"

এরপর আদিবাসী ও রাজবংশীদের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলার মাটি প্রতিভায় ভরা। নগেন্দ্রনাথ রায় রামায়ণকে রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করার সৌভাগ্য বিজেপি সরকার পেয়েছে ৷ এটা অনেক বড় ব্যাপার। রাজবংশী, আদিবাসী সমাজের ভারতের প্রগ্রতি, উন্নয়ন, সংস্কৃতিতে, ভারতের সম্বৃদ্ধিতিতে অনেক বড় অবদান রয়েছে। আদিবাসী ভাষা, পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে বিজেপি। কুরমালি ও রাজবংশী ভাষার প্রসারে আমরা নিরন্তর কাজ করছি। গোটা দেশে আদিবাসী, সাঁওতাল ও রাজবংশী মহাপুরুষদের মিউজিয়াম বানানোর কাজ শুরু হয়েছে।"

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করায় উচ্ছ্বসিত টেবিল টেনিস কোচ অর্জুন মান্তু ঘোষ ও রিচার পরিবার। রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "এর থেকে বড় পাওনা কিছু হতে পারে না। আমরা খুবই গর্বিত। ওঁর আর্শিবাদ এভাবেই বজায় থাকুক। উত্তরবঙ্গের খেলার উন্নয়ন হলে আমাদের থেকে বেশি খুশি কেউ হবে না।" মান্তু ঘোষ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আমার কথা মনে করেছেন দেখে আমি খুব গর্বিত। তাঁকে প্রণাম জানাই। এভাবেই উনি আশির্বাদ দিতে থাকুন। উত্তরবঙ্গে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হলে খেলোয়াড় হিসেবে তার থেকে বেশি কিছু চাওয়ার থাকে না।"

