ETV Bharat / state

সব মতুয়া শরণার্থীকে নাগরিকত্ব: ঠাকুরনগরে 'মোদির গ্যারান্টি'

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি এমন মতুয়ার সংখ্যা নেহাৎ কম নয় ৷ এদিন ঠাকুরনগরে মতুয়াদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

Pm Narendra Modi at Bangaon Thakurnagar
ঠাকুনগরে মতুয়া মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 5:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ঠাকুরনগর, 26 এপ্রিল: দেশের সব মতুয়া, উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরের নির্বাচনী জনসভা থেকে এই গ্যারান্টি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আরও আশ্বাস, "ভারতবর্ষের একজন নাগরিক যে যে অধিকার পান, মতুয়ারাও সেই সব অধিকার পাবেন ৷"

এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে মতুয়া অধ্যুষিত নদিয়ার রানাঘাটে সভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর ৷ আবহাওয়ার কারণে সেখানে পৌঁছতে না-পেরে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সভা করেন মোদি ৷ সেদিন মতুয়াদের জন্য একটি শব্দও শোনা যায়নি তাঁর মুখে ৷ এনিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়, প্রশ্ন ওঠে ৷ পরে সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, তিনি মতুয়াদের পাশে আছেন ৷ এদিন অবশ্য নির্বাচনী জনসভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ৷

সম্প্রতি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বনগাঁ মহাকুমার চার বিধানসভা-সহ অন্যান্য মতুয়া অধ্যুষিত বিধানসভায় বহু মতুয়া নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মতুয়রা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন ৷ মতুয়াদের একটি বড় অংশ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী তা বিলক্ষণ মালুম করেছেন ৷

তাই এদিনের নির্বাচনী জনসভা থেকে মতুয়াদের সেই ক্ষোভের আগুনে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি ৷ সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "মতুয়া, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ তাঁদের সমস্ত অধিকার দেওয়া হবে ৷ একজন ভারতবাসী নাগরিক হিসাবে যা যা অধিকার পান, তাঁরা সে সবই পাবেন ৷ এটা মোদির গ্যারান্টি ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমি 2019 সালে ঠাকুরবাড়িতে এসে বড়মার আশীর্বাদ নিয়েছিলাম ৷ বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতেও গিয়েছি ৷ তৃণমূল সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) লাগু করতে বাধা দিয়েছে ৷ যে তৃণমূল সিএএ বাধা দিয়েছিল এবং আপনারা যাঁরা তাদেরই ভোট দেবেন ভাবছেন, তাঁরা নিজেদের পূর্বপুরুষের দুঃখ দেবেন ৷"

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে প্রতিটি নির্বাচনী সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বনগাঁর প্রচার সভা থেকে সুর আরও কয়েক ধাপ চড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অনুপ্রবেশ করে যাঁরা অন্যায় ভাবে ভারতবর্ষে ঢুকেছেন তাঁরা ভোট গণনার আগে চলে যান ৷ না হলে 4 মে ভোট গণনার পরে সব অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে তাড়ানো হবে ৷ তৃণমূল কাউকে বাঁচাতে পারবে না ৷"

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 23 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ভোট পড়েছে 93.19 শতাংশ, যা রেকর্ড গড়েছে ৷ ভোটের এই রেকর্ড হার নিয়ে বাংলা জয়ের ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি

এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রথম দফার ভোটে তৃণমূলের অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে ৷ এখনও দ্বিতীয় দফার ভোট বাকি রয়েছে ৷ তৃণমূল আর থাকছে না ৷ বিজেপি সরকার আসছে ৷ আপনারা দেখেছেন 15 বছর আগে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা বলত ৷ এখন আর ওদের মুখে মা-মাটি-মানুষের কথা শোনা যায় না ৷"

এরপরই প্রধানমন্ত্রী দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "তৃণমূলের মুখে এখন কেন আর মা-মাটি-মানুষের কথা শোনা যায় না ? কারণ কী ? আমি বলছি, ওরা মা-মাটি-মানুষের কথা বললেও ওদের পাপের কথা সবাই জেনে গিয়েছে ৷ ওরা মা'কে কাঁদিয়েছে ৷ মাটিকে সিন্ডিকেট আর অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ আর বাংলার মানুষকে পালাতে বাধ্য করেছে ৷ তৃণমূলের ছোট ছোট নেতারা নিজেদের সরকার ভাবতে শুরু করেছেন ৷ 15 বছরে কোনও কারখানা তৈরি করেনি ৷ শুধু একটা কারখানা চালু হয়েছে- সিন্ডিকেটের কাটমানি আর তোলাবাজি ৷"

রাজ্যে পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলা আবার দেশের সেরা রাজ্য হতে পারে ৷ আপনারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা স্মরণ করুন ৷ তিনি দেশবাসীর কাছে রক্ত চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য ৷ আজ আমরা আপনাদের কাছে ভোট চাইছি ৷ আপনারা আমাদের ভোট দিন ৷ আমরা আপনাদের তৃণমূলের হাত থেকে মুক্তি পাইয়ে দেব ৷ আপনারা তৃণমূলের জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি পাবেন ৷"

রাজ্যে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "রাজ্যের মেয়েদের চোখে সবচেয়ে বেশি রাগ চোখে পড়ছে ৷ সন্দেশখালিতে মেয়েদের উপর অন্যায় করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের নির্মম সরকার মেয়েদের উপর অত্যাচার করা গুন্ডাদের পক্ষে ছিল ৷ তৃণমূলের জঙ্গলরাজে অনেক মেয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ৷ অথচ তৃণমূলের সরকার নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে ৷ 4 মে ভোটগণনার পর সব ধরে ধরে হিসাব করা হবে ৷"

রাজ্যের মহিলাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "বোনদের বলছি, আপনারা আর চুপ করে থাকবেন না ৷ অত্যাচারী তৃণমূলকে হটাতে হবে ৷ সন্দেশখালিতে মেয়েদের জন্য লড়াই করা বোনকে বিজেপি টিকিট দিয়েছে ৷ আরজি করের ডাক্তার বোনকে হত্যা করা হয়েছে ৷ তাঁর মাকে বিজেপি টিকিট দিয়েছে ৷ বাংলার মেয়েদের সুরক্ষার জন্য বিজেপি বদ্ধপরিকর, এটাই তার প্রমাণ ৷" এদিনের সভা থেকে বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বিজেপির সব প্রার্থীকে জয়ী করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.