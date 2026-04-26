সব মতুয়া শরণার্থীকে নাগরিকত্ব: ঠাকুরনগরে 'মোদির গ্যারান্টি'
এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি এমন মতুয়ার সংখ্যা নেহাৎ কম নয় ৷ এদিন ঠাকুরনগরে মতুয়াদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : April 26, 2026 at 5:40 PM IST
ঠাকুরনগর, 26 এপ্রিল: দেশের সব মতুয়া, উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরের নির্বাচনী জনসভা থেকে এই গ্যারান্টি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আরও আশ্বাস, "ভারতবর্ষের একজন নাগরিক যে যে অধিকার পান, মতুয়ারাও সেই সব অধিকার পাবেন ৷"
এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে মতুয়া অধ্যুষিত নদিয়ার রানাঘাটে সভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর ৷ আবহাওয়ার কারণে সেখানে পৌঁছতে না-পেরে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সভা করেন মোদি ৷ সেদিন মতুয়াদের জন্য একটি শব্দও শোনা যায়নি তাঁর মুখে ৷ এনিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়, প্রশ্ন ওঠে ৷ পরে সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, তিনি মতুয়াদের পাশে আছেন ৷ এদিন অবশ্য নির্বাচনী জনসভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ৷
I assure every Matua and Namasudra family that we will always serve them. They are not here at the mercy of TMC. They have the right to live in India with dignity thanks to the CAA, which our Government brought. We will do even more for the Matua and Namasudra communities once a…— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2025
সম্প্রতি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বনগাঁ মহাকুমার চার বিধানসভা-সহ অন্যান্য মতুয়া অধ্যুষিত বিধানসভায় বহু মতুয়া নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মতুয়রা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন ৷ মতুয়াদের একটি বড় অংশ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী তা বিলক্ষণ মালুম করেছেন ৷
তাই এদিনের নির্বাচনী জনসভা থেকে মতুয়াদের সেই ক্ষোভের আগুনে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি ৷ সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "মতুয়া, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ তাঁদের সমস্ত অধিকার দেওয়া হবে ৷ একজন ভারতবাসী নাগরিক হিসাবে যা যা অধিকার পান, তাঁরা সে সবই পাবেন ৷ এটা মোদির গ্যারান্টি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি 2019 সালে ঠাকুরবাড়িতে এসে বড়মার আশীর্বাদ নিয়েছিলাম ৷ বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতেও গিয়েছি ৷ তৃণমূল সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) লাগু করতে বাধা দিয়েছে ৷ যে তৃণমূল সিএএ বাধা দিয়েছিল এবং আপনারা যাঁরা তাদেরই ভোট দেবেন ভাবছেন, তাঁরা নিজেদের পূর্বপুরুষের দুঃখ দেবেন ৷"
আজ মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে প্রার্থনা করলাম। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর জি এবং শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর জি-র আদর্শ আমাদের সমাজকে ক্রমাগত আলোকিত করে চলেছে। pic.twitter.com/ACc1AvmPYf— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
অনুপ্রবেশ ইস্যুতে প্রতিটি নির্বাচনী সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বনগাঁর প্রচার সভা থেকে সুর আরও কয়েক ধাপ চড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অনুপ্রবেশ করে যাঁরা অন্যায় ভাবে ভারতবর্ষে ঢুকেছেন তাঁরা ভোট গণনার আগে চলে যান ৷ না হলে 4 মে ভোট গণনার পরে সব অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে তাড়ানো হবে ৷ তৃণমূল কাউকে বাঁচাতে পারবে না ৷"
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 23 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ভোট পড়েছে 93.19 শতাংশ, যা রেকর্ড গড়েছে ৷ ভোটের এই রেকর্ড হার নিয়ে বাংলা জয়ের ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রথম দফার ভোটে তৃণমূলের অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে ৷ এখনও দ্বিতীয় দফার ভোট বাকি রয়েছে ৷ তৃণমূল আর থাকছে না ৷ বিজেপি সরকার আসছে ৷ আপনারা দেখেছেন 15 বছর আগে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা বলত ৷ এখন আর ওদের মুখে মা-মাটি-মানুষের কথা শোনা যায় না ৷"
আজ, মতুয়া ঠাকুর মন্দিরে থাকার সময়, এই মন্দিরে আমার কয়েক বছর আগের সফরের কথা মনে পড়ল, যখন আমি বড়মা বীণাপাণি ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম। সেই সফরের একটি ছবিও এখানে রইল… pic.twitter.com/yZR3oHGWrC— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
এরপরই প্রধানমন্ত্রী দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "তৃণমূলের মুখে এখন কেন আর মা-মাটি-মানুষের কথা শোনা যায় না ? কারণ কী ? আমি বলছি, ওরা মা-মাটি-মানুষের কথা বললেও ওদের পাপের কথা সবাই জেনে গিয়েছে ৷ ওরা মা'কে কাঁদিয়েছে ৷ মাটিকে সিন্ডিকেট আর অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ আর বাংলার মানুষকে পালাতে বাধ্য করেছে ৷ তৃণমূলের ছোট ছোট নেতারা নিজেদের সরকার ভাবতে শুরু করেছেন ৷ 15 বছরে কোনও কারখানা তৈরি করেনি ৷ শুধু একটা কারখানা চালু হয়েছে- সিন্ডিকেটের কাটমানি আর তোলাবাজি ৷"
রাজ্যে পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলা আবার দেশের সেরা রাজ্য হতে পারে ৷ আপনারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা স্মরণ করুন ৷ তিনি দেশবাসীর কাছে রক্ত চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য ৷ আজ আমরা আপনাদের কাছে ভোট চাইছি ৷ আপনারা আমাদের ভোট দিন ৷ আমরা আপনাদের তৃণমূলের হাত থেকে মুক্তি পাইয়ে দেব ৷ আপনারা তৃণমূলের জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি পাবেন ৷"
রাজ্যে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "রাজ্যের মেয়েদের চোখে সবচেয়ে বেশি রাগ চোখে পড়ছে ৷ সন্দেশখালিতে মেয়েদের উপর অন্যায় করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের নির্মম সরকার মেয়েদের উপর অত্যাচার করা গুন্ডাদের পক্ষে ছিল ৷ তৃণমূলের জঙ্গলরাজে অনেক মেয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ৷ অথচ তৃণমূলের সরকার নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে ৷ 4 মে ভোটগণনার পর সব ধরে ধরে হিসাব করা হবে ৷"
রাজ্যের মহিলাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "বোনদের বলছি, আপনারা আর চুপ করে থাকবেন না ৷ অত্যাচারী তৃণমূলকে হটাতে হবে ৷ সন্দেশখালিতে মেয়েদের জন্য লড়াই করা বোনকে বিজেপি টিকিট দিয়েছে ৷ আরজি করের ডাক্তার বোনকে হত্যা করা হয়েছে ৷ তাঁর মাকে বিজেপি টিকিট দিয়েছে ৷ বাংলার মেয়েদের সুরক্ষার জন্য বিজেপি বদ্ধপরিকর, এটাই তার প্রমাণ ৷" এদিনের সভা থেকে বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বিজেপির সব প্রার্থীকে জয়ী করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷