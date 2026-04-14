প্রোটোকল ভেঙে আচমকা বেরিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, করজোড়ে চাইলেন ক্ষমা

প্রোটোকল ভেঙে আচমকা বেরিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, করজোড়ে চাইলেন ক্ষমা
'আমাকে ক্ষমা করবেন', হাতজোড় করে একদল মানুষকে এমনটাই বলতে শোনা যাচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷ কিন্তু SPG-র প্রোটোকল ভেঙে কেন এমনটা করলেন তিনি ?
Published : April 14, 2026 at 8:09 AM IST
দার্জিলিং, 14 এপ্রিল: এসপিজির প্রোটোকল ভেঙে একা বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি । নরেন্দ্র মোদিকে এই অবস্থায় দেখে হতবাক সবাই । এদিকে, প্রধানমন্ত্রী প্রোটোকল ভেঙে বেরিয়ে আসায় ছুটোছুটি পড়ে যায় এসপিজি (স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ সংক্ষেপে SPG, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষায় নিয়োজিত সবচেয়ে এলিট বা অভিজাত নিরাপত্তা বাহিনী) আধিকারিক ও জওয়ানদের মধ্যে ৷
ততক্ষণে প্রধানমন্ত্রী সটান পৌঁছে যান শিলিগুড়ির রিসর্টে থাকা ওই আবাসিকদের কাছে । ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমার জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট হল । আমাকে ক্ষমা করবেন ।" প্রধানমন্ত্রীর এহেন আচরণ মন মুগ্ধ করে সেখানে থাকা মানুষদের । এই আবেগপ্রবণ মুহূর্ত নিমেষেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
ঘটনাটি ঠিক কী ?
রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হাতে আর 10 দিনও বাকি নেই ৷ চারিদিকে শাসক-বিরোধী প্রচার তুঙ্গে ৷ উত্তরবঙ্গে গত 23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোট ৷ জোরদার প্রচারে নেমেছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল । গত পরশু অর্থাৎ 12 এপ্রিল শিলিগুড়িতে প্রচারে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালি ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন তিনি । রবিবার জনসভা থাকলেও শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি ।
তারপর সেখান থেকে 13 কিলোমিটার রোড-শো করেন । প্রধানমন্ত্রীর রাতে থাকার জন্য শিলিগুড়ি সংলগ্ন সালুগাড়ার মে-ফেয়ার টি-রিসর্টে আয়োজন করা হয় । শুক্রবার থেকেই সেখানে নিরাপত্তার ছয়লাপ ছিল । দিনরাত কড়া প্রহরা চলত । গোটা রিসর্ট নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল । এদিকে, ওই রিসর্টেই ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আয়োজন বসেছিল উত্তরবঙ্গের এক শিল্পপতির ছেলের । আচমকা প্রধানমন্ত্রীর আগমনে সেখানে আসা অতিথিদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় ।
রিসর্টে আগত অতিথিদের এসপিজির কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । বেশ কিছু জায়গায় যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় । এদিকে, রিসর্টে বিয়ের আসর দেখে নিরাপত্তার কারণে যে অতিথিদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে তা বুঝতে পারেন প্রধানমন্ত্রী । রবিবার কাওয়াখালিতে জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে আচমকা প্রোটোকল ভেঙে বিয়েতে আসা অতিথিদের কাছে এগিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী । হাতজোড় করে তাঁর জন্য সৃষ্টি হওয়া সমস্যার জন্য ক্ষমা চান ।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমার জন্য আপনাদের অনেক সমস্যা হল । আমাকে ক্ষমা করবেন । আর নতুন দম্পতিকে অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা ।" এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে ওঠেন সেখানে থাকা অতিথিরা । তাঁরাও জানিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্য তাঁদের কোনও অসুবিধা হয়নি । উল্টে অনেকে 'মোদি মোদি' স্লোগান তোলেন । আর সেই মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায় ।