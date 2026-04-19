প্রচারের মাঝে স্বাদবদল, ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়িতে মজলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
জনসভা শেষে ফেরার পথে ঝাড়গ্রাম শহরে দোকানে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খেলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁকে ঘিরে সাধারণ নারী-পুরুষের উপচে পড়া ভিড় ৷
Published : April 19, 2026 at 6:00 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 19 এপ্রিল: রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চপের দোকানে, চায়ের দোকানে ঢুকে চমকে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার তেমনই ব্যস্ত প্রচারের ফাঁকে ঝালমুড়ির দোকানে ঢুকে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ চারপাশে কোনও নিরাপত্তা নেই ৷
দোকান থেকে ঝালমুড়ি কিনে নিজে খেলেন এবং আশপাশের কচিকাঁচাদেরও খাওয়ালেন ৷ কিছুক্ষণ মিশে গেলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ ভোটের বাজারে তাঁকে কাছে পেয়ে ফোটো তুলতে প্রবল উৎসাহী আমজনতার ভিড় জমে গেল মুহূর্তে ৷ তাঁকে ঘিরে ধরলেন বাঙালি গৃহবধূরা ৷
In between four rallies across West Bengal on a packed Sunday, had some delicious Jhalmuri in Jhargram. pic.twitter.com/NEKLm5R0mE— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
প্রধানমন্ত্রীও দিব্য ঝালমুড়ি খেয়ে চলেছেন এবং দোকানির সঙ্গে গল্পগুজব করছেন ৷ প্রচারের ব্যস্ততার মাঝে ঝাড়গ্রামের ঝালমুড়ি খেয়ে তৃপ্তও হয়েছেন তিনি ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে মোদি লিখেছেন, "রবিবার দিনভর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চারটে জনসভার মাঝে ঝাড়গ্রামে মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেলাম ৷"
ঝাড়গ্রাম শহরের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে সভা করতে এসেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সভা শেষ করে ফেরার পথে ঝাড়গ্রাম শহরের কলেজ মোড়ের একটি দোকানে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েন ৷ সেই দোকানে গিয়ে প্রথমে তিনি দোকানদারের নাম জিজ্ঞেস করেন, কী কী খাবার পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করে শেষে তিনি
ওই দোকান থেকে ঝালমুড়ি কিনে খেলেন ৷ নিজে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই দোকানের পাশে উপস্থিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও তিনি ওই ঝালমুড়ি কিনে দেন ৷