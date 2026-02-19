ETV Bharat / state

'বঙ্কিমদা'র পর 'স্বামী রামকৃষ্ণ', মোদির পোস্টে হতবাক মমতা

তিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 'স্বামী' রামকৃষ্ণ নন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্ট সংশোধন করতে বললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ হতবাক মমতা ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদি (বেলুড় মঠ ও ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজ 191তম জন্মতিথি ৷ বৃহস্পতিবার সকালেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে 'স্বামী' বলে আখ্যা দেন ৷

এরপরই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, প্রধান মোদি নরেন্দ্র মোদির পোস্টটি রি-শেয়ার করেন ৷ লেখেন, "তিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । 'স্বামী' রামকৃষ্ণ নন । এরপরই মোদির এক্স পোস্ট উদ্ধৃত করে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

মমতা এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আবারও, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলার মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি আগ্রাসীভাবে তাঁর সাংস্কৃতিক অসংবেদনশীলতা প্রদর্শন করছেন । আজ যুগাবতার (আমাদের যুগে ঈশ্বরের অবতার) শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি । এই উপলক্ষে মহান সাধকের প্রশংসা করার সময়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহান সাধকের নামের সঙ্গে অনুপযুক্ত উপসর্গ 'স্বামী' যোগ করেছেন ৷"

