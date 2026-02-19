'বঙ্কিমদা'র পর 'স্বামী রামকৃষ্ণ', মোদির পোস্টে হতবাক মমতা
তিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 'স্বামী' রামকৃষ্ণ নন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্ট সংশোধন করতে বললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ হতবাক মমতা ৷
Published : February 19, 2026 at 11:36 AM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজ 191তম জন্মতিথি ৷ বৃহস্পতিবার সকালেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে 'স্বামী' বলে আখ্যা দেন ৷
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवनशक्ति के रूप में स्थापित किया, वह हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणापुंज बने रहेंगे।— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2026
এরপরই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, প্রধান মোদি নরেন্দ্র মোদির পোস্টটি রি-শেয়ার করেন ৷ লেখেন, "তিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । 'স্বামী' রামকৃষ্ণ নন । এরপরই মোদির এক্স পোস্ট উদ্ধৃত করে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Swami Ramkrishna!! Are you sure Mr PM @narendramodi ji ???— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) February 19, 2026
He is Thakur Shree Shree Ramkrishna Parahansadeb. Not 'Swami' Ramkrishna.
Kindly correct your post.
Continuously you and your leaders are distorting the names of Bengali eminent persons. Earlier you told 'Bankimda'… https://t.co/GhJpgDaFVE
মমতা এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আবারও, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলার মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি আগ্রাসীভাবে তাঁর সাংস্কৃতিক অসংবেদনশীলতা প্রদর্শন করছেন । আজ যুগাবতার (আমাদের যুগে ঈশ্বরের অবতার) শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি । এই উপলক্ষে মহান সাধকের প্রশংসা করার সময়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহান সাধকের নামের সঙ্গে অনুপযুক্ত উপসর্গ 'স্বামী' যোগ করেছেন ৷"
Shocked again!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 19, 2026
Yet again, our Prime Minister aggressively displays his cultural insensitivity to great figures of Bengal. Today is the janmatithi of Yugavatara (God's incarnation in our age) Sri Sri Ramakrishna Paramahamsadeva. While trying to hail the great saint on this… https://t.co/f7GqFkbcHy