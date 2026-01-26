প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সংবিধান রক্ষার কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সংবিধান রক্ষার কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতার
প্রজাতন্ত্র দিবসকে দেশের 'গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক' হিসেবে উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা লিখলেন, "আজ সম্প্রীতির পথে এগিয়ে চলার সংকল্প'র দিন ৷"
Published : January 26, 2026 at 10:40 AM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: আজ 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস । দিল্লির কর্তব্য পথে কুচকাওয়াজ ও প্যারেড প্রদর্শন ৷ উপস্থিত রয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই বছরের অনুষ্ঠানের থিম হল 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তি । সোমবার রেড রোডেও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ভারতের সম্মান, গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক এই মহান জাতীয় উৎসব আপনাদের জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করুক। এই উপলক্ষ্যে আমাদের সম্মিলিতভাবে একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার সংকল্পে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং উৎসাহ যোগ হোক ৷"
गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। यह पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है।— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026
पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः।
अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातन्त्र्यसाधनम्॥ pic.twitter.com/i0XjjgL38x
পাশাপাশি, প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া তাঁর এই বার্তায় কেবল শুভেচ্ছাই নয়, উঠে এল সংবিধান রক্ষার কড়া সতর্কতা এবং বহুত্ববাদের জয়গান । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকার ইঙ্গিতই এই বার্তার মূল সুর।
77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল চার স্তম্ভ- ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আসুন, আমরা আমাদের সংবিধানের এই মৌলিক মূল্যবোধগুলির প্রতি আবারও অঙ্গীকারবদ্ধ হই।" তবে কেবল সাংবিধানিক শব্দবন্ধেই তিনি আটকে থাকেননি। বর্তমানের মেরুকরণের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্য, এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর এই আহ্বান রাজ্যের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হচ্ছে। তবে মমতার বার্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছিল তাঁর সতর্কবাণী।
তিনি একটি পুরনো প্রবাদ উল্লেখ করে বলেন, "স্বাধীনতার মূল্য হল নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা।" মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "আজকের দিনে আমাদের প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধান আমাদের সকলের কাছ থেকে এই যৌথ সতর্কতাই দাবি করে।" নির্বাচনের মাত্র 100 দিন আগে 'নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা'র এই ডাক আদতে গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওপর নেমে আসা বিপদের দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে যখন রাজ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত চলছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য দলীয় কর্মীদের কাছে পরোক্ষ নির্দেশ হিসেবেই গণ্য হচ্ছে।
On this Republic Day, I extend my heartfelt greetings to all. Let us reaffirm our commitment to the core values of our Constitution — justice, liberty, equality, and fraternity. Let us strive towards plurality, diversity, inclusiveness and social harmony.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 26, 2026
I am reminded today of…
পোস্টের শেষ অংশে মুখ্যমন্ত্রী স্যালুট জানিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংবিধান প্রণেতা, জওয়ান এবং ভারতের সাধারণ নাগরিকদের। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'নাগরিকদের' প্রতি তাঁর এই স্যালুট এবং সতর্ক থাকার আহ্বান একই সুতোয় গাঁথা। এসআইআর নিয়ে রাজ্যে যে ভীতি বা বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেই 'জনগণের সতর্কতা'র ওপর জোর দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সব মিলিয়ে, প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে মমতার এই বার্তা স্পষ্ট করে দিল, আসন্ন নির্বাচনে সংবিধান ও সম্প্রীতি রক্ষাই হতে চলেছে তাঁর দলের প্রধান হাতিয়ার।