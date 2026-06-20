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পরিবর্তন ভালো লাগছে তো ? পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মঞ্চে মোদির বার্তা, 'বাংলা এখন নতুন ইতিহাস লিখবে’

মোদির দাবি, বাংলায় এখন তাজা হাওয়া বইছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ স্বাধীন। পুরনো গৌরব ফিরে আসছে। বাংলা আর থামবে না ৷

Prime Minister
তারকেশ্বরের সভায় প্রধানমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 5:18 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: 9 মে'র পর 20 জুন, 43 দিনের ব্যবধানে ফের বাংলার মাটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সদ্য গঠিত বিজেপি সরকারের আমলে প্রথমবার পালিত 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' এর মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার তারকেশ্বরে এসে তিনি শুধু উন্নয়নের বার্তাই দিলেন না, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলকে সামনে রেখে সরাসরি জনতার কাছেও জানতে চাইলেন, "পরিবর্তন ভালো লাগছে তো ?"

তারকেশ্বরের বালিগড়ি মাঠে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শুরুতেই মহাদেব ও তারকনাথকে প্রণাম জানান প্রধানমন্ত্রী । এরপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "পরিবর্তন ভালো লাগছে তো ?" কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে নিজেই উত্তর দেন, "আপনাদের এক-একটি ভোট বাংলার ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছে। বাংলায় এখন তাজা হাওয়া বইছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ স্বাধীন। পুরনো গৌরব ফিরে আসছে। বাংলা আর থামবে না, বাংলা নতুন ইতিহাস তৈরি করবে ।"

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, "বহু বছর ধরে বাংলা উন্নয়নের সুযোগ হারিয়েছে । কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল- প্রত্যেকেই বাংলাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে । কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকার সুপারফাস্ট গতিতে উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে ।"

সীমান্ত নিরাপত্তা থেকে নারী সুরক্ষা- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে উন্নয়নের গতি বেড়েছে । তিনি জানান, এদিন থেকেই রাজ্যে চালু হল 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' । পাশাপাশি মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, চিংড়িঘাটা মেট্রোর সম্প্রসারণ-সহ একাধিক প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন ।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বছরের পর বছর বাধা সৃষ্টি হয়েছিল । নতুন সরকার আসার পর সেই কাজ দ্রুত এগোচ্ছে । বাংলায় আবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । জনগণের টাকা যারা লুট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"

ওড়িশার সরকারি কর্মসূচি শেষ করে শনিবার দুপুরে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছন মোদি । সেখান থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ হেলিকপ্টারে তারকেশ্বর যান তিনি । সভাস্থলে তাঁর আগেই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যপাল আর.এন. রবি এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা ।

অনুষ্ঠানের সূচনাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, "ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে আড়াল করতেই অতীতে কোনও সরকার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেনি । এই প্রথম রাষ্ট্রবাদী সরকারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ইতিহাসকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে ।"

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী 23 জুন 'আত্মবলিদান দিবস' এবং 6 জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পৈতৃক ভিটেতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ এবং কলকাতায় 125 ফুট উচ্চতার মূর্তি স্থাপন করা হবে । সভামঞ্চে ডোকরার দুর্গামূর্তি, তারকনাথের ছবি, বাংলার রসগোল্লা ও জলভরা সন্দেশ উপহার দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

এবারের 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয় । দীর্ঘদিন ধরেই এই দিনটি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক ছিল । পূর্বতন তৃণমূল সরকার 1 এপ্রিলকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করলেও বিজেপি বরাবর 20 জুনকেই বাংলার ভাগ্যনির্ধারণকারী দিন বলে দাবি করেছে । কারণ, 1947 সালের 20 জুন অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । সেই সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পথ সুগম করে ।

বিজেপির মতে, সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বঙ্গভাগ আন্দোলনের ফলেই বাংলার একাংশ ভারতের সঙ্গে থেকে যেতে পেরেছিল । সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই এবার সরকারি উদ্যোগে 20 জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে ।

তারকেশ্বরের কর্মসূচি শেষে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে লোকভবনে রাত্রিবাস করার কথা প্রধানমন্ত্রীর । রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রেড রোডে আয়োজিত গণযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি । পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে নৌবাহিনীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ ও গবেষণা নৌযানের উদ্বোধন করারও কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র একটি সরকারি উদযাপন নয় । নতুন সরকারের রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা এবং উন্নয়নের রূপরেখাকে একসূত্রে বেঁধে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠল । আর সেই মঞ্চ থেকেই মোদির বার্তা স্পষ্ট, "বাংলা এখন নতুন ইতিহাস লেখার পথে ।"

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নরেন্দ্র মোদি
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