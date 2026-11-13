বরানগর হত্যাকাণ্ড, দিল্লির আনন্দ বিহার থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত
Baranagar murder case: বরানগরের ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে ভিনরাজ্য থেকে অভিযুক্ত যুবক ধরমবীরকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী দল।
Published : November 13, 2026 at 8:02 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: বরানগরে তরুণী খুনের ঘটনার তদন্তে সাফল্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার ফ্ল্যাট থেকে এক তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অবশেষে ভিনরাজ্য থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী দল।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম ধরমবীর। দিল্লির আনন্দ বিহার রেল স্টেশনের বাইরে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর। তাকেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত কর হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার বরানগরের একটি ফ্ল্যাট থেকে ওই তরুণীর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করেই পুলিশ অনুমান করে, ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছে । কয়েকটি সূত্রকে সামনে রেখে খুনির খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।
প্রাথমিক তদন্তের পর তদন্তকারীদের মনে হয় খুনের ঘটনার সঙ্গে তরুণীর কোনও পরিচিত জড়িত থাকতে পারে । আরও জানা যায়, ধরমবীর নামে এক যুবক নিহত যুবতীর ফ্ল্যাটের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তার গতিবিধিও সন্দেহজনক। এরপরই তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয় ।
ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত যুবক। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, অভিযুক্ত কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশের একটি বিশেষ দল দিল্লি পাড়ি দেয়। অবশেষে দিল্লির আনন্দ বিহার স্টেশন চত্বর থেকে ধরমবীরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পুলিশের অনুমান, পূর্বপরিচিত হওয়ার সুবাদেই যুবতীর ফ্ল্যাটে যাতায়াত ছিল ধরমবীরের।
ঠিক কী কারণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে, নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে এসে জেরা করলে ঘটনার আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে আমরা মনে করছি ৷"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় তরুণীর দেহ ৷ তবে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর মোবাইল ফোনটি পাওয়া যায়নি। মৃতার বাবার দাবি, মঙ্গলবার বিকেল 3টে 45 মিনিট নাগাদ মেয়ের নম্বর থেকে তাঁর ফোনে একটি মেসেজ আসে। তাতে লেখা ছিল, "হামকো লে যাও। হম ফাঁস গয়ে বারিষমে ৷"
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই মেসেজটি পাঠানোর আগেই তরুণীর মৃত্যু হয়েছিল । তবে আসল চমক অপেক্ষা করছিল পরদিন । বুধবার দুপুর 2 টো 38 মিনিটে তরুণীর সেই একই নম্বর থেকে বাবার ফোনে আরও একটি মেসেজ আসে, যাতে লেখা ছিল মাত্র একটি শব্দ, 'হাই' ! বৃহস্পতিবার থানায় গিয়ে সেই মেসেজ পুলিশকে দেখিয়েছেন মৃত তরুণীর বাবা । এরপর সেদিনই দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হল অভিযুক্তকে ।