সবুজ সঙ্কেত মিললে তিনমাসে টেট, প্রস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
Primary Teachers Recruitment: সূত্রের খবর, স্কুলশিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে যে রাজ্যের অনুমতি মিললেই তিনমাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া যাবে ৷
Published : September 26, 2026 at 10:11 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারের অনুমতি মিললেই তিনমাসের মধ্যে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা আয়োজন করতে প্রস্তুত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । সম্প্রতি স্কুলশিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে বলে বিকাশ ভবন সূত্রে খবর ।
দফতরের তরফে টেট আয়োজনের সম্ভাব্য সময় এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল । তার জবাবেই পর্ষদ জানিয়েছে, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তাদের রয়েছে । প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কর্মরত যে সমস্ত শিক্ষক এখনও টেট পাশ করেননি, তাঁদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে ।
2025 সালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর্মরত শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হতে হবে । তবে যাঁদের অবসরের সময়সীমা পাঁচ বছর বা তার কম, তাঁদের ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল । পরে সেই সময়সীমা 2028 সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয় ।
এই নির্দেশের ফলে রাজ্যে কর্মরত বহু শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে । হিসাব অনুযায়ী, গোটা দেশে প্রায় 20 লক্ষ কর্মরত শিক্ষক এখনও টেট উত্তীর্ণ নন । পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা 90 হাজারেরও বেশি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে ।
তবে টেট নিয়ে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই একটি আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে । শিক্ষকদের একাংশের দাবি, 2009 সালের শিক্ষার অধিকার আইন এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদ-এর নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে যাঁরা শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নতুন করে টেট-এর আওতায় আনা উচিত নয় । পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের জুলাই থেকে শিক্ষকতার যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়মে টেটকে বাধ্যতামূলক করা হয় ।
ফলে তার আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । এই সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয়েছিল । পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকেও কেন্দ্রের কাছে আইন সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত সেই জটিলতার স্থায়ী সমাধান হয়নি ।
এর মধ্যেই স্কুলশিক্ষা দফতর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে টেট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং সম্ভাব্য সময়সীমা জানতে চেয়েছে । পর্ষদ জানিয়েছে, সরকারি অনুমোদন পেলেই তিনমাসের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার মতো প্রস্তুতি রয়েছে তাদের ।
অন্যদিকে, টেট-এর বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলিও । এক শিক্ষক জানান, আগে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি । এই দাবিতেই বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার কথা জানিয়েছে তারা ।
এদিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । নতুন ওবিসি সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা কিছুটা বদলেছে । যদিও মোট শূন্যপদের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে, তা হল 12 হাজার 445 ।
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