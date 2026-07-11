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স্কুলের বেহাল দশা ! আর্থিক বরাদ্দের বোর্ড লাগিয়েও হয়নি কাজ, পুর-চেয়ারম্যানকে হুঁশিয়ারি বিধায়কের

প্রধান শিক্ষকের দাবি, প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না ৷ কোনওরকমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পঠন-পাঠন ৷

Baidyabati Madhuchakra School
বৈদ্যবাটি মধুচক্র প্রাইমারি স্কুলের দুর্বিষহ অবস্থা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 10:58 PM IST

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বৈদ্যবাটি, 11 জুলাই: প্রাথমিক স্কুলের ছাদ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল ৷ খসে পড়ছে ছাদের প্লাস্টার ৷ নেই মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য পর্যাপ্ত কোনও শৌচালয় । বর্ষার একটু বৃষ্টিতেই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে স্কুলটি । মাঝে মধ্যেই মিড ডে মিলের রান্নাঘরে জল জমে যায় । এমনই দুর্দশার মধ্যেই ক্লাস করছেন ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা । দৃশ্যটি হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি মধুচক্র প্রাইমারি স্কুলের ৷

অভিযোগ, স্কুল সংস্কারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ হলেও বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি তৃণমূল সরকারের আমলে । দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থা বৈদ্যবাটি মধুচক্র প্রাইমারি স্কুলের । স্থানীয় বৈদ্যবাটি পুরসভা, শিক্ষা দফতর-সহ বিভিন্ন জায়গায় আবেদন নিবেদন করেও লাভ হয়নি বলে দাবি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের । তাই রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের কাছে স্কুল সংস্কারের জন্য ফের আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।

স্কুলের বেহাল দশা ! আর্থিক বরাদ্দের বোর্ড লাগিয়েও হয়নি কাজ (ইটিভি ভারত)

যদিও বৈদ্যবাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সাফাই, ঠিকাদার সংস্থা কাজ না করাই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে । অবিলম্বে কাজ শুরু হবে । পালটা চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কাজ না করতে পারলে পদত্যাগ করুন চেয়ারম্যান । আর কাকতালীয়ভাবে শুক্রবারই পদত্যাগ করতে দেখা গিয়েছে বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ 13 জনকে ৷ যার ফলে ভেঙে গিয়েছে পুরবোর্ড ৷

Baidyabati Madhuchakra School
বৈদ্যবাটি মধুচক্র প্রাইমারি স্কুল (নিজস্ব ছবি)

স্কুলের খুঁটিনাটি

বৈদ্যবাটির মধুচক্র প্রাথমিক স্কুলটি স্থাপিত হয় 1951 সালে । এই স্কুলে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন হয় এখানে । পড়ুয়ার সংখ্যা 150 জন ।

শিক্ষিক শিক্ষিকাদের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরেই সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ের একাধিক ক্লাসরুমের ছাদ ভেঙে পড়ছে । বর্ষাকালে ছাদে জল জমে ক্লাসরুমের দেওয়াল জলে ভিজে থাকে । যার থেকে ইলেকট্রিক শট সার্কিট হয়ে রয়েছে । সেই জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে ক্লাসরুমটি । একটি কক্ষেই কোনওক্রমে একসঙ্গে তিনটি ক্লাস করান শিক্ষক শিক্ষিকারা ।

Baidyabati Madhuchakra School
1951 সালে স্থাপিত স্কুলটি (নিজস্ব ছবি)

স্কুলের বর্তমান অবস্থা

শিক্ষিকা সঙ্গীতা মণ্ডল ও সায়ন্তী সাহার কথায়, "বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য শৌচালয় ছিল না ৷ টোটো চেপে যেতে হত স্টেশনের মহিলা শৌচালয়ে । নির্বাচনের সময় অস্থায়ী শৌচালয় করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে তা পর্যাপ্ত নয় । পাশাপাশি স্কুলের সামনেই বসে মাছের বাজার । খুব দুর্গন্ধ হয় স্কুলে ৷ পুরোপুরি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে আছে স্কুলটা । বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ থেকে গজিয়ে উঠেছে এক বৃহৎ আকৃতির বটগাছ । পিছনের অংশ বিপদজনক বলে সাবধানে যাতায়াত করার নির্দেশিকা দিয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে । বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের জন্য যে শৌচালয় আছে তার ঠিক দু'হাত দূরেই রয়েছে পানীয় জল ও মিড ডে মিলের রান্নার জলের ব্যবস্থা । প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না ৷ কোনওরকমে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অবস্থায় ক্লাস করাচ্ছি ৷" একই অভিযোগ স্কুলের অভিভাবকদের ।

Baidyabati Madhuchakra School
1951 সালে স্থাপিত স্কুলটি (নিজস্ব ছবি)

টাকা অনুমোদনের পরও হয়নি কাজ

মধুচক্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা এই বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে পুরসভাকেও বহুবার চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত সদুত্তর পায়নি । প্রায় বছর খানেক আগে সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের আওতায় এই বিদ্যালয়ের জন্য 3 লক্ষ 49 হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয় । পূর্বতন সরকারের আমলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পেও মাস ছয়-সাত আগে 4 লক্ষ 54 হাজার টাকা অনুমোদিত হয়েছে । বরাদ্দ টাকার বোর্ড লাগানো হয়েছে স্কুলে । কিন্তু বছর ঘুরলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কাজই হয়নি ।"

বৈদ্যবাটি পুরসভার বক্তব্য

এদিকে ঠিকাদার সংস্থার উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে বৈদ্যবাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো বলেন, "ঠিকাদার সংস্থাকে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল । সেই সংস্থা কাজ না করায় সেই সংস্থাকে বাদ দিয়ে অন্য একটি সংস্থাকে ওই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে ৷ আশা করছি খুব শীঘ্রই বিদ্যালয়ে অনুমোদিত কাজ শুরু হয়ে যাবে ।"

বিজেপি বিধায়কের হুঁশিয়ারি

পাল্টা চাঁপদানির বিধায়ক দিলীপ সিং পুরসভার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ করেন ৷ তিনি বলেন, "আমার এলাকায় 34টি বিদ্যালয় আছে । সব বিদ্যালয়েই কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে । শেওড়াফুলি এলাকার পুরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরখানেক আগে ভবনের ছাদ নির্মাণের জন্য অর্থ অনুমোদন হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই ছাদ এখনও তৈরি হয়নি ৷ রয়েছে টিনের ছাউনি । এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত হবে । দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি পাবে ।"

Baidyabati Madhuchakra School
শৌচালয়ের পাশের জলের কল (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "কোন কন্ট্রাক্টর কাজ করছে না ? কোন চেয়ারম্যান বলছে এই কথা ৷ তাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলুন ৷ না-হলে পদত্যাগ করতে বলুন বাকি কাজ আমি বুঝে নেব ৷ এটা তৃণমূলের কাটমানির সরকার নয়, জনগণের সরকার ৷ আমাদের পরিষ্কার কথা, পুরসভা কাজ না করতে পারলে পদত্যাগ করুক ৷ আমরা ভাবব কী করে কাজ হবে ৷"

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বৈদ্যবাটি মধুচক্র প্রাইমারি স্কুল
স্কুলের দুর্বিষহ অবস্থা
BAIDYABATI MADHUCHAKRA SCHOOL

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