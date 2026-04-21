নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র! ন্যূনতম 'ফার্স্ট এইড'ও হয় না, ছুটতে হয় 25 কিমি; ভোটের দিকে তাকিয়ে গ্রামবাসীরা

নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র! ন্যূনতম 'ফার্স্ট এইড'ও হয় না, ছুটতে হয় 25 কিমি; ভোটের দিকে তাকিয়ে গ্রামবাসীরা
গ্রামে যেতেই মানুষজন ঘিরে ধরলেন ইটিভি ভারতের বঙ্গ ভোটের গাড়ি । তাঁদের অনুরোধে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখলেন প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ।
Published : April 21, 2026 at 6:07 PM IST
শ্রীচন্দ্রপুর (বাঁকুড়া), 21 এপ্রিল: একসময় বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র । কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশিরভাগ ঘরই এখন আগাছার জঙ্গল ও পোড়ো বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে । স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটি রয়েছে বটে, তবে সেটি খোলা হয় দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য । প্রসূতির চিকিৎসা থেকে শুরু করে দুর্ঘটনা, এমনকি নানা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় স্থানীয় এলাকার মানুষজন । বাসিন্দাদের অভিযোগ, চিকিৎসা তো দূরের কথা, ন্যূনতম 'ফার্স্ট এইড'ও পাওয়া যায় না এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । এমনই ছবি ধরা পড়েছে বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভার অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাঁটি ব্লকে শ্রীচন্দ্রপুরে ৷
গ্রামবাসীদের থেকে জানা গিয়েছে, 50 বছরের আগে বাম আমলে গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়ার শ্রীচন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র । তখন এটি ছিল গঙ্গাজলঘাঁটি বিধানসভার আওতায় । দীর্ঘদিন ধরে বামেরাই শাসন করেছিল এই বিধানসভা । কিন্তু পরবর্তীকালে আসন পুনর্বিন্যাসের কারণে গঙ্গাজলঘাঁটি বিধানসভা অবলুপ্ত হয়ে যায় । বিধানসভা হয়ে যায় শালতোড়া । 2011 সালে এবং 2016 সালে এই শালতোড়া বিধানসভা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস ।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 2011 সালের পর থেকেই শ্রীচন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধীরে ধীরে ধুঁকতে শুরু করে । পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, নার্স নেই । যাঁরাইবা আছেন তাঁরা শুধুমাত্র আউটডোরে বেশ কয়েকজন রোগীকে দেখেই ঝাঁপ বন্ধ করে চলে যান । অথচ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এই সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয় । তারপরেও স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল শ্রীচন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ।
2021 সালে শালতোড়া বিধানসভায় পরিবর্তন হয় । 10 বছর এই বিধানসভাল নিজের দখলে রাখা তৃণমূলকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য শালতোড়ার বিধায়ক হন বিজেপির চন্দনা বাউড়ি । গ্রামের মানুষজন ভেবেছিলেন এবার হয়তো স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নতি ঘটবে । কিন্তু বারবার আবেদন করার পরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরেনি বলে অভিযোগ ।
ইটিভি ভারতের বঙ্গ ভোটের গাড়ি শ্রীচন্দ্রপুর যেতেই গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটা 'একটু ঘুরে দেখুন'। সেই মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চমকে গেল ইটিভি ভারত । বিশাল এলাকা জুড়ে পরিকাঠামো নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল একসময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র । বর্তমানে যার বেশিরভাগটাই পোড়ো বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । তারই মাঝে একটি নতুন ভবনে চকচকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে । কিন্তু সেখানেও ঝুলছে তালা ।
গ্রামবাসীদের কথায়, "একজন চিকিৎসক এবং নার্স রয়েছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । তাঁরা মন মর্জি মাফিক আসেন এবং চলে যান । 24 ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়ার মতো এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই ।" গ্রামবাসীরা বলছেন, "গ্রামের উপর দিয়েই রাজ্য সড়ক গিয়েছে । সেখান দিয়ে প্রতিনিয়ত দূর-দূরান্তের গাড়ি চলে । দুর্ঘটনা ঘটে । এছাড়াও গ্রামবাসীদের রাত-বেড়াতে শরীর খারাপ হতে পারে । প্রসূতি মায়েদের প্রসব যন্ত্রনা হতে পারে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এই শ্রীচন্দ্রপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় না ।" এমনকি ন্যূনতম ফার্স্ট এইডের পরিষেবা পাওয়া যায় না বলে ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা ।
সাধারণ অসুখ করলেও যদি হাসপাতাল বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলেও গ্রামবাসীদের ছুটতে হয় 25 কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়ার অমরকানন হাসপাতালে । একটু বাড়াবাড়ি হলে সেই বাঁকুড়া সদরে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিক্যাল কলেজ । বহু ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই রোগী মারা যায়, কেউ হৃদ্ররোগে আক্রান্ত হলে কিংবা কারোর ব্রেনস্টোক হলে আপৎকালীন যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তারও উপায় নেই ৷ প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা ৷ এছাড়াও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির চিকিৎসায় কোনও ট্রমা সেন্টার কাছাকাছি নেই । যেতে হলে সেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে ।
এসে গিয়েছে বিধানসভা ভোট ৷ আর এবারের হাইভোল্টেজ ভোটের প্রাক্কালে বাসিন্দারা চাইছেন যারাই সরকার গড়ুক, নাগরিক পরিষেবা, পানীয় জল, রাস্তাঘাটের পাশাপাশি আগে এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করা হোক । কারণ স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষজনকে এখনও সাধারণ চিকিৎসা করাতে ছুটে যেতে হয় 25 কিলোমিটার দূরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ।