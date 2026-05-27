বাতিল আগের নিয়ম, সরকারি চাকরিতে ওবিসি সংরক্ষণের নয়া নির্দেশিকা জারি

এবার থেকে রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য মোট সাত শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে বলে নয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে ৷

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি - পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 7:41 AM IST

কলকাতা, 27 মে: সরকারি চাকরিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের নিয়মে বড়সড় রদবদল ঘটিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার । সরকারের শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে ।

শ্রম দফতরের এই নয়া নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য মোট সাত শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে ৷ নয়া এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই নতুন বিজ্ঞপ্তিতে পূর্বতন নির্দেশিকায় সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী জারি করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ।

সরকারি চাকরিতে ওবিসি সংরক্ষণ (ইটিভি ভারত)

নিয়োগের ক্ষেত্রে 100 পয়েন্ট রোস্টার সংরক্ষণ তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে । যদিও এই 100 পয়েন্ট রোস্টার বিষয়টি আসলে কী, তা নিয়ে সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে । প্রশাসনিক ভাষায় এই রোস্টার হল এমন একটি গাণিতিক এবং সুনির্দিষ্ট তালিকা, যার মাধ্যমে খুব সহজেই নির্ধারণ করা যায় যে কোন দফতরে মোট শূন্যপদের মধ্যে ঠিক কতগুলি পদ কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য বরাদ্দ থাকবে ।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও সরকারি দফতরে 100টি শূন্যপদ থাকে, তবে সেই পদের মধ্যে কোন কোন নম্বরের পদটি তপশিলি জাতি, কোন পদটি তপশিলি উপজাতি, কোনটি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি এবং কতগুলি পদ অসংরক্ষিত বা সাধারণ প্রার্থীর জন্য থাকবে, তা এই রোস্টার অনুযায়ী একেবারে নির্দিষ্ট করা থাকবে । এর ফলে নিয়োগকারী সংস্থাগুলির পক্ষে যেমন শূন্যপদ পূরণের হিসেব রাখা সহজ হবে, তেমনই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজনপোষণ, দুর্নীতি বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠার সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যাবে । কোন শূন্যপদ কোন সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট, তা নিয়ে আর কোনও বিভ্রান্তি বা আইনি জটিলতার অবকাশ থাকবে না বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা ।

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ বর্তমান রাজনৈতিক এবং আইনি প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । রাজ্য রাজনীতিতে বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তুমুল বিতর্ক এবং আইনি লড়াই চলছে । কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ে 2010 সালের পর থেকে রাজ্যের দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল । কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়ের ফলে বহু মানুষের ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের মুখে পড়ে, যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয় । রাজ্যের শাসক দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে এই রায় নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছিল । আগের সরকার অবশ্য কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে । সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার আইনি লড়াইয়ের আবহের মধ্যেই শ্রম দফতরের এই নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট অর্থবহ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

বাতিল হওয়া আগের নির্দেশিকা নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বা বিস্তারিতভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু খোলসা করে জানানো হয়নি । তবে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, আইনি জটিলতা এড়াতেই পুরনো নির্দেশিকা বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে এবং আরও নিখুঁতভাবে এই 100 পয়েন্ট রোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে । রাজ্যে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি দফতরে কর্মী নিয়োগ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে এবং বহু নিয়োগ প্রক্রিয়া আদালতে বিচারাধীন রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার চাইছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে । এই 100 পয়েন্ট রোস্টার ঠিকঠাকভাবে মেনে চলা হলে আগামী দিনে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর কোনও পদ্ধতিগত ত্রুটি বা জটিলতা দেখা দেবে না এবং প্রতিটি যোগ্য প্রার্থী তাঁদের আইনসম্মত ও ন্যায্য অধিকার থেকে কোনওভাবেই বঞ্চিত হবেন না বলেই দৃঢ় আশাবাদী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।

