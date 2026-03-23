ছাপ্পা রোখার বার্তা এডিজির! বিজেপি প্রশ্ন, আদৌ হবে তো? 'শেখানো বুলি' বলছে তৃণমূল
রবিবার বর্ধমানে রাজ্যের এডিজি বিশাল গর্গ বৈঠক করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিআইজি (বর্ধমান রেঞ্জ) ও পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ।
Published : March 23, 2026 at 5:21 PM IST
বর্ধমান, 23 মার্চ: রাজ্য জুড়ে বিধানসভা নির্বাচন হবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ । অশান্তি, বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট রোখাই অন্যতম দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের । বর্ধমানে এসে এমনই বার্তা দিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি বিশাল গর্গ । বিজেপির প্রশ্ন, আদৌ শান্তিপূর্ণ ভোট হবে তো? যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রতিবারেই হয় । ছাপ্পা ভোট কোথাও হয় না । পুলিশকে যা শিখিয়ে দিচ্ছে ওরা সেটাই বলছে ।
রাজ্যে আগামী 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন । রাজ্য জুড়ে যাতে নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ, ভয়মুক্ত হয় এবং বুথ জ্যাম কিংবা ছাপ্পা ভোটের মতো ঘটনা না ঘটে সেজন্য কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য পুলিশ । নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে রাজ্যের প্রতিটি থানার সমস্ত পুলিশকে সমস্ত দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে । রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে গিয়েছে । সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় দূর করতে সকাল থেকে রাত দফায় দফায় চলছে রুট মার্চ । এছাড়া বিভিন্ন বিধানসভা এলাকা জুড়ে পুলিশ পেট্রোলিং ভ্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে, চলছে নাকা চেকিংও ।
সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোবল বাড়াতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছে । পুলিশের অন্যতম লক্ষ্য, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে, অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে । পাশাপাশি কোনও এলাকা থেকে কোনও ঝামেলার খবর এলেই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে দাবি রাজ্য পুলিশের । রবিবার বর্ধমানে রাজ্যের এডিজি বিশাল গর্গের সঙ্গে বৈঠক করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিআইজি (বর্ধমান রেঞ্জ) শ্রীহরি পাণ্ডে, পুলিশ সুপার সায়ক দাস-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ।
রাজ্য পুলিশের এডিজি বিশাল গর্গ বলেন, "রাজ্যে 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন । নির্বাচন যাতে সুষ্ঠভাবে হয় ভায়োলেন্স ফ্রি, নো ছাপ্পা, নো বুথ জ্যামিং - সেদিকে কড়া নজরদারি থাকছে রাজ্য পুলিশের । রাজ্যের সমস্ত জেলার সমস্ত থানার সব পুলিশ অফিসারদের সব দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে । বিধানসভা নির্বাচন যাতে ফ্রি ফেয়ার এবং পিসফুল হয় সেদিকেই লক্ষ্য আছে পুলিশের । এদিন বর্ধমানের পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে ।"
রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে গিয়েছে । তাদের নিয়ে আমরা রাজ্য জুড়ে সকালে, দুপুরে, সন্ধে, রাতে রুট মার্চ করানো হচ্ছে । পুলিশ পেট্রোলিং ভ্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে । নাকা চেকিং করা হচ্ছে, এসটিএফ নামানো হয়েছে । আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেক জায়গাতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মনোবল যাতে বাড়ানো যায় । যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে, একটা পিসফুল ইলেকশন হতে চলেছে । তবে যেখান থেকে কোনও খবর যখন আমরা পাচ্ছি, দ্রুত সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, "পুলিশ বলছে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাবে ৷ কিন্তু অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট না-হলে আমি কিন্তু ছাড়ব না । তৃণমূল যাতে বুথ জ্যাম বা ছাপ্পা ভোট দিতে না-পারে পুলিশ প্রশাসনকে বলব, সেটা যেন তারা নজরে রাখে । আমি নিজে একজন আইনজীবী । পুলিশ যদি সঠিকভাবে কাজ করে তো ভালো, কিন্তু কাজ না-করলে আমরা ছাড়ব না । আমি উচ্চ আইনের দ্বারস্থ হব । তবে বর্ধমানে পদ্মফুল ফুটতে চলেছে ।"
বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খোকন দাস বলেন, "নির্বাচন সুন্দরভাবে হোক এটা আমরাও চাই । রাজ্যের এডিজি ওঁর কথা বলেছেন ৷ তবে রাজ্যের ভোট শান্তিতেই হয়, কোথাও কোন ছাপ্পা ভোট হয় না । কেউ ওঁদের এই কথাগুলো বলে দেয়, আর ওঁরা এই কথাগুলো বলে থাকেন । চোখের সামনে দেখবে শান্তিপূর্ণ ভোট ।"
তৃণমূল প্রার্থী আরও বলেন, "এই রাজ্যের মতো শান্তিপূর্ণ ভোট ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে হয় না । বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলো জিততে পারবে না জেনে আগে থাকতেই গান গাইতে থাকে । যদি জিতে যায় তখন বলবে ভোট ঠিক আছে ৷ আর হেরে গেলেই অবান্তর অভিযোগ তুলবে । আর যদি ভোট ঠিক না-হয় তাহলে আগের বিধানসভা নির্বাচনে ওদের বিধায়করা জিতল কীভাবে । এবার বাংলায় 250-এর বেশি সিট পাবে তৃণমূল । তাই ওরা হেরে যাওয়ার আগে এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে পরিচালনা করছে ৷ আর সেই মতো নির্বাচন কমিশন প্রশাসনকে পরিচালনা করছে ৷ এটা সবাই জানে । বাংলায় কোনও কিছুতেই কাজ হবে না । বাংলার জনগণ আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এটা আরও একবার প্রমাণ হয়ে যাবে ।"