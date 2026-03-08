ETV Bharat / state

রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রোটোকল-বিতর্ক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাল নবান্ন

মুখ্যসচিবের পাঠানো রিপোর্টে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক পদক্ষেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এই জবাবদিহি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রোটোকল বিতর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাল নবান্ন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 10:49 PM IST

কলকাতা, 8 মার্চ: শিলিগুড়িতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর যোগদান এবং তাঁকে স্বাগত জানানো ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এবার নয়া মোড় নিল। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রোটোকল ভাঙার যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে রবিবার বিকেলের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিল নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এই জবাবদিহি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

সূত্রের খবর, মুখ্যসচিবের পাঠানো ওই রিপোর্টে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক পদক্ষেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, কেনই বা আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল— তার যাবতীয় কারণ নথিপত্র-সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পেশ করা হয়েছে। নবান্নের দাবি, গোটা বিষয়টিই নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রোটোকল মেনে করা হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ওই সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোট বোনের মতো। আমিও বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। মমতা বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি, কোনও মন্ত্রীও আসেননি।"

দেশের সাংবিধানিক প্রধানের এই মন্তব্যের পরই রাজ্য রাজনীতির জল ঘোলা হতে শুরু করে। আসরে নামে অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাষ্ট্রপতির সফর সংক্রান্ত রাজ্য প্রশাসনের একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসার পরই রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করে কেন্দ্র। রবিবার বিকেলের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির এই আক্ষেপের কড়া জবাব শনিবারই ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "আজ বিজেপি সংবিধানটা কোথায় নিয়ে গিয়েছে। আমরা বলতে নিজের লজ্জা লাগছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমরা তাঁকে সম্মান করি। তাঁকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির এজেন্ডা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু আপনি বিজেপির ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর শনিবার রাতেই আসরে নামেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে কড়া ভাষায় তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।" প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, জনজাতি সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রপতির এই বেদনা দেশের মানুষের মনে গভীর দুঃখ দিয়েছে। রাজ্য সরকার সাঁওতাল সংস্কৃতিকে অত্যন্ত হালকাভাবে দেখছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের পর রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রশাসনিক নথিপত্র তুলে ধরে গোটা ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রোটোকল ভাঙার যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে তিনি লেখেন, "বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিল শিলিগুড়িতে তাঁদের সম্মেলনে মাননীয়া রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তবে এই অনুষ্ঠানের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হয় এবং ফোনেও বিষয়টি জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আধিকারিকরা গত 5 মার্চ সভাস্থল পরিদর্শন করেন। সেখানেও তাঁদের এই বিষয়ে জানানো হয়। তারপরও এই কর্মসূচি নির্ধারিত দিনে বহাল রাখা হয়।"

প্রোটোকল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শিলিগুড়িতে পা রাখার পর প্রোটোকল মেনেই সেখানে যান শিলিগুড়ির মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। প্রথা মেনেই রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে স্বাগত জানানো বা মঞ্চে থাকার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। জেলা প্রশাসন সেখানে উপস্থিত থাকায় প্রোটোকল ভাঙার প্রশ্নই ওঠে না।"রাজ্য সরকারের এই কড়া অবস্থান এবং মুখ্যসচিবের পাঠানো বিস্তারিত রিপোর্টের পর কেন্দ্র এবং রাজ্যের এই টানাপোড়েন আগামী দিনে কোন দিকে গড়ায়, আপাতত সেদিকেই কৌতূহলী দৃষ্টি রাজনৈতিক মহলের।

