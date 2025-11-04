ETV Bharat / state

বাউন্সার নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী, নজিরবিহীন ছবি দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে

মঙ্গলবার হয় দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোট৷ সভাপতি পদে প্রার্থীর সংখ্যা চার৷ তাদের মধ্যে একজন ফটিকচন্দ্র মণ্ডল৷ তাঁকে দেখা গেল বাউন্সার নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত চত্বরে৷

DURGAPUR BAR ASSOCIATION
বাউন্সার নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 3:57 PM IST

দুর্গাপুর, 4 নভেম্বর: বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোট৷ লড়াই আইনজীবীদের মধ্যে৷ সেই নির্বাচনে এক নজিরবিহীন ছবি উঠে এল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত চত্বরে৷ সভাপতি পদের একজন প্রার্থীকে দেখা গেল বাউন্সার নিয়ে ঘুরতে৷ যা মঙ্গলবার দিনভর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রইল৷

প্রসঙ্গত, তিন বছর পর পর হয় দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোট। এই বছরে মোট ভোটার 924 জন৷ 26টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 97 জন প্রার্থী। সেই সাতানব্বই জনেরই একজন এই আদালতের আইনজীবী ফটিকচন্দ্র মণ্ডল৷ মঙ্গলবার সকালে তিনি আদালত চত্বরে হাজির হন বাউন্সার নিয়ে৷

বাউন্সার নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী, নজিরবিহীন ছবি দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে (ইটিভি ভারত)

তিনি যেখানে যাচ্ছেন, বাউন্সারও তাঁর পিছু নিচ্ছেন৷ একজন নয়, চারজন৷ কালো পোশাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখলেন ফটিকচন্দ্র মণ্ডলকে৷ সেই বাউন্সারদের দলের একজন মৃণ্ময় রায়৷ তিনি বললেন, ‘‘আমরা চারজন এসেছি স্যারের নিরাপত্তার জন্য৷’’

এই ধরনের নির্বাচনে সাধারণত ভোটের দিন প্রার্থীদের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়৷ শেষ মুহূর্তে নিজের জয়ের রাস্তা আরও উজ্জ্বল করতে ভোটারদের বোঝাতে দেখা যায়৷ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে সেই ছবিও মঙ্গলবার দিনভর ধরা পড়েছে৷ সেই ধরনের প্রচার করতেও দেখা গিয়েছে ফটিকচন্দ্র মণ্ডলকে৷ তবে তার পরও বাউন্সার নিয়ে আদালত চত্বরে ঘুরে-বেড়ানোর জন্য তিনিই বেশি নজর কেড়েছেন৷

স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক৷ প্রশ্নও উঠেছে৷ আদালত চত্বরে আইনজীবীদের লড়াই কি হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে! এমন কোনও আশঙ্কা থেকেই কি বাউন্সার নিয়ে দিনভর ঘুরলেন ফটিকচন্দ্র মণ্ডল? এই নিয়ে কী বলছেন এই আইনজীবী?

Durgapur Bar Association
বাউন্সার নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, ‘‘এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তেজনা হয়নি৷ ফ্রেন্ডলি চলছে৷ শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না৷ একটা টেনশন তো সবারই আছে৷’’ সেই কারণেই কি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন? উত্তরে ফটিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘‘সেই রকম নিরাপত্তার অভাব কিছু নেই৷’’ তাহলে বাউন্সার রাখার কারণ কী? তিনি বলেন, ‘‘ফর শোয়িং৷’’ অর্থাৎ তিনি নিজেই স্বীকার করে নিলেন যে নিরাপত্তার অভাবের বিষয় নয়, লোক দেখানোর জন্যই তিনি বাউন্সার নিয়ে ভোটের দিন ঘুরলেন৷ এর কারণ কী? ফটিকচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, ‘‘এর কারণ, যাতে মানুষ সহজে তাঁকে চিনতে পারেন৷’’

Durgapur Bar Association
বাউন্সার নিয়ে ভোটযুদ্ধে প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে সভাপতি পদে চারজন লড়াই করছেন৷ তাঁদের মধ্যে একজন ফটিকচন্দ্র মণ্ডল৷ বাকিদের অবশ্য কারও বক্তব্য মেলেনি৷ যদিও বার অ্যাসোসিয়েশনের এবারের নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী তুষার গুপ্ত বলেন, "এরকম বাউন্সার নিয়ে ঘোরার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। শান্তি শৃঙ্খলার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়। তিনি কেন বাউন্সার নিয়েছেন, এটা জানি না।’’

ফলে প্রশ্ন যাই থাকুক বা বিতর্ক যা হোক না-কেন, নজর যে ফটিক মণ্ডল কেড়েছেন, তা বলাই বাহুল্য৷ তাই বলা যায় যে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে৷ মানুষ তাঁকে চিনেছে৷

