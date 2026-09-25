'গুন্ডা দমন বিল' ফেরালেন রাষ্ট্রপতি, সংশোধনের নির্দেশ ! 'রিভার্স গিয়ার', কটাক্ষ অভিষেকের

'গুন্ডা দমন বিল' ফেরালেন রাষ্ট্রপতি, সংশোধনের নির্দেশ ! 'রিভার্স গিয়ার', কটাক্ষ অভিষেকের
President Returns Anti-Goonda Bill: কেন্দ্রীয় মাদক আইনের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের একটি অংশের সংঘাতের আশঙ্কা কথা বলে সংশোধনের জন্য বিল ফেরত পাঠানো হয়েছে ।
Published : September 25, 2026 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: সমাজবিরোধীদের দমনে রাজ্য সরকারের আনা 'গুন্ডা দমন বিল' আপাতত আইন হওয়ার পথে আরও এক ধাপ পিছিয়ে গেল । কেন্দ্রীয় মাদক আইনের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের একটি অংশের সংঘাতের আশঙ্কা দেখিয়ে সংশোধনের জন্য বিলটি রাজ্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । ফলে বিধানসভায় পাশ হওয়ার পরও কার্যকর হল না 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, 2026' । কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করেই রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সমাজমাধ্যমে তাঁর কটাক্ষ, 'পোস্টারে ডবল ইঞ্জিন । শাসনে রিভার্স গিয়ার । হোমওয়ার্ক সোজা ফেরত !"
গত জুনে বিধানসভায় বিলটি পেশ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার । মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া । প্রস্তাবিত আইনে জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার অথবা ডিআইজি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে কোনও সমাজবিরোধীকে নির্দিষ্ট এলাকা বা জেলা থেকে সর্বাধিক এক বছরের জন্য বহিষ্কারের ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । পাশাপাশি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত হাজিরার নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল ।
কিন্তু বিলের একটি ধারাই এখন কেন্দ্রের আপত্তির মূল কারণ । কেন্দ্রের দেওয়া নোটে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনে এমন ব্যক্তিদেরও 'গুন্ডা' হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ রয়েছে, যাঁরা কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন, অর্থাৎ NDPS Act-এর আওতায় পড়েন । অথচ মাদক পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে 1988 সালের PITNDPS Act-এ ইতিমধ্যেই পৃথক কেন্দ্রীয় আইনি কাঠামো রয়েছে ৷ ফলে একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের দু'টি আইনি ব্যবস্থা পাশাপাশি কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে ৷
এই জায়গাতেই সংবিধানের 254 নম্বর অনুচ্ছেদ ঘিরে আইনি জটিলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ কেন্দ্রের পরামর্শ, কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে যে অংশে সংঘাত বা ওভারল্যাপ তৈরি হচ্ছে, সেই নির্দিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে বিলটি সংশোধন করা হোক ৷ তারপর ফের বিধানসভায় তা পেশ করে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো যেতে পারে ৷
প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার কথাতেও কার্যত সেই বাস্তবতাই উঠে এসেছে । তাঁর বক্তব্য, সরকার দ্রুত আইনটি কার্যকর করতে চেয়েছিল । ফলে বিল ফেরত আসা 'বড় ধাক্কা' । তবে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ফের বিধানসভায় বিলটি আনার সুযোগ রয়েছে ৷