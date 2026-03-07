ETV Bharat / state

রাষ্ট্রপতিকে দিয়েও রাজনীতি! বিজেপির ফাঁদে পড়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু, কটাক্ষ মমতার

শিলিগুড়িতে আদিবাসী অনুষ্ঠানে আক্ষেপের সুরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, সাধারণত রাষ্ট্রপতি কোথাও গেলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। কিন্তু তাঁর এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি ।

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 7 মার্চ: রাষ্ট্রপতির মন্তব্য ঘিরে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি । শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আক্ষেপের জবাবে কয়েক ঘণ্টার ব্য়বধানে শনিবার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে সরাসরি আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি । এমনকি রাষ্ট্রপতি বিজেপির 'ফাঁদে পড়েছেন' বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

শনিবার উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়িতে এক আদিবাসী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সেখানেই আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, সাধারণত রাষ্ট্রপতি কোথাও গেলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন । কিন্তু তাঁর এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি । রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না আমার উপর কেন রাগ আছে ।"

রাষ্ট্রপতির সেই বক্তব্যের জবাবেই শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি । কিন্তু বলতে লজ্জা লাগে৷ তাঁকে দিয়েও রাজনীতি করানো হচ্ছে । বিজেপির এজেন্ডা পৌঁছে দিতে পাঠানো হয়েছে ।" একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে মমতা বলেন, “আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু আপনি বিজেপির ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছেন !"

রাষ্ট্রপতির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই অনুষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের নয় । ফলে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও সরকারের কাছে ছিল না । তাঁর বক্তব্য, "আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি— এটা ঠিক নয় । হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি কবে আসবেন বা যাবেন সেই তথ্য আমরা পাই । কিন্তু প্রতিদিন যদি কেউ না কেউ আসেন, সব সময় আমাদের যেতে হবে ? আমাদের কি আর কাজকর্ম নেই ? সারাক্ষণ আপনাদের লেজুড় হয়ে ঘুরব ?" এরপরই তীব্র শ্লেষের সুরে মমতা বলেন, "বছরে একবার এলে অবশ্যই গিয়ে রিসিভ করব । কিন্তু বছরে 50 বার কেউ এলে কি আমার এত সময় আছে ?"

মমতার দাবি, তিনি বর্তমানে এসআইআর সংক্রান্ত ইস্যুতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ধরনায় বসেছেন । সেই কারণেই ওই অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হয়নি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি এখন ধরনায় বসেছি। সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার হারাচ্ছেন, আমি তাঁদের হয়েই লড়াই করছি। বর্তমানে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। আপনি বিজেপির কাছে অগ্রাধিকার পেতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে আমার জনতাই সব।"

এর পরেই সরাসরি প্রশ্ন ছোড়েন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, " বাংলায় আদিবাসীদের উন্নয়ন হয়নি— এটা কীভাবে বলা হল? এসআইআর-এর নামে কত আদিবাসীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে, তার খবর কি রাখা হয়েছে ? লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হল, অথচ সে বিষয়ে বাংলায় এসে একটা কথাও বলা হল না কেন ?" খানিক থেমে কেন্দ্রের দিকেও আঙুল তোলেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, "আমি শুধু তাঁকেই দোষ দেব না । মাথায় যে আছে সেও সর্বগ্রাসী । দেশ জুড়ে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহের অত্যাচার চলছে ।"

উল্লেখযোগ্য ভাবে, এ দিনের ধর্না মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া তরুণ নেতা প্রতীক-উর রহমানও । বক্তৃতায় তিনি দেশের বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরে বলেন," এই ভারতের ঐতিহ্যকে বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশন ভাঙতে চাইছে ।" পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারি, "আমরা কাগজ দেখাব না।"

রাষ্ট্রপতির মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা আক্রমণ এবং কেন্দ্র-বিরোধী সুর— সব মিলিয়ে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ।

