আচমকা বাতিল দার্জিলিং সফর, শনিতে উত্তরবঙ্গে আসছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু
আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ শাল গাছ রোপন করে সম্মেলনের সূচনা করবেন রাষ্ট্রপতি ৷
দার্জিলিং, 6 মার্চ: আচমকা বাতিল করা হল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাহাড় সফর ৷ তবে, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন দ্রৌপদী মুর্মু ৷ শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে সন্তোষিণী হাইস্কুল মাঠে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি ৷ সাত ও আট মার্চ দু’দিন চলবে এই সম্মেলন ৷
অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে শাল গাছ রোপন করে সম্মেলনের সূচনা করবেন ৷ যদিও, শুক্রবার দার্জিলিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতির ৷ সেখানে বন্দেমাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকভবনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু, সেই পাহাড় সফর বাতিল করা হয়েছে ৷ তবে, শনিবার ফাঁসিদেওয়ার সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি ৷
ইতিমধ্যে, সম্মেলনের মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ ৷ এ দিন সম্মেলন স্থল পরিদর্শনে যান দার্জিলিং জেলা পুলিশের নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবে দেশের রাষ্ট্রপতি হাতেই লাগানো হবে শাল গাছ ৷ পাশাপাশি, ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় আদিবাসী মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও-সহ অন্যান্যদের ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যপালের এই আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে থাকার কথা ছিল ৷ কিন্তু, বৃহস্পতিবার আচমকাই তিনি পদত্যাগ করেছেন ৷ আর নবনিযুক্ত রাজ্যপাল আরএন রবি এখনও দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি ৷ ফলে রাজ্যপালের উপস্থিতি সম্ভব নয় বলেই জানা যাচ্ছে ৷
মূলত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, ভাষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সহ এইসব জনগোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে করা উচিত ও তার পরিকল্পনা নিয়েই প্রতি বছর সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিল ৷ গতবার অসমে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এবার মার্চ মাসের সাত ও আট তারিখ ওই অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-সহ সমস্যার কথা তুলে ধরা হবে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যকরী সভাপতি নরেশ কুমার মুর্মু ৷
আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ আর তাঁর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তোড়জোর শুরু হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনিকমহলে ৷ উল্লেখ্য, ফাঁসিদেওয়া ব্লক মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ৷ এমনকী ওই বিধানসভার বিধায়ক বিজেপির দুর্গা মুর্মু নিজে একজন আদিবাসী জনজাতির প্রতিনিধি ৷
সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী কাউন্সিলের মুখপাত্র মধু সোরেন বলেন, "আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলন আয়োজিত হতে চলেছে ৷ আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয়া নিজে উপস্থিত থাকবেন ৷ তিনিই এই সম্মেলনের সূচনা করবেন ৷ আদিবাসী সমাজের উন্নতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে ৷ গতবছর অসমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এবারে সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা আসবেন ৷"