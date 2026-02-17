আন্তর্জাতিক আদিবাসী কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গে আসছেন রাষ্ট্রপতি
ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে সন্তোষিণী হাইস্কুল মাঠে আগামী 7 ও 8 মার্চ আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির ।
Published : February 17, 2026 at 4:42 PM IST
দার্জিলিং, 17 ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন দ্রৌপদী মুর্মু । শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে আসছেন রাষ্ট্রপতি ।
ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে সন্তোষিণী হাইস্কুল মাঠে আগামী 7 ও 8 মার্চ আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির । বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রপতির হাত দিয়ে শাল গাছ রোপন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ওই সম্মেলনে । মঙ্গলবার একথা জানালেন আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের সদস্যরা ।
এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যকরী সভাপতি নরেশ কুমার মুর্মু বলেন, "আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলন আয়োজিত হতে চলেছে । গতবার অসমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এবারে সম্মেলনে দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা আসবেন । আর এই সম্মেলনের সূচনা করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।"
এদিন দার্জিলিং জেলা পুলিশের নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন আদিবাসী কাউন্সিলের সদস্যরা । আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবে দেশের রাষ্ট্রপতি হাতেই রোপন করা হবে শাল গাছ । পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় আদিবাসী মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট্য ব্যক্তিরা ।
মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, ভাষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সহ এইসব জনগোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে করা উচিত ও তার পরিকল্পনা নিয়েই প্রতি বছর সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিল । গতবার অসমে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল । আর এবার মার্চ মাসের 7 ও 8 তারিখ শিলিগুড়িতে সম্মেলনের আয়োজিত হতে চলেছে ৷ ওই অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-সহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হবে বলে জানান আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যকরী সভাপতি নরেশ কুমার মুর্মু ।
ফাঁসিদেওয়া ব্লক মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা । এমনকী ওই বিধানসভার বিধায়ক বিজেপির দুর্গা মুর্মু । আর আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সেজন্যই আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্মেলন তাঁর হাত ধরেই শুরু হতে চলেছে ৷ তাঁর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তোরজোর শুরু হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে ।
উল্লেখ্য, খুব শীঘ্রই দার্জিলিংয়ে আসতে চলেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দিনকয়েক আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । পাশাপাশি বুধবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।