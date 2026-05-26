তিন দিনের সফরে আজ সিকিমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, রাজকীয় সংবর্ধনার প্রস্তুতি গ্যাংটকে

তিন দিনের সফরে আজ সিকিমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, রাজকীয় সংবর্ধনার প্রস্তুতি গ্যাংটকে
এই নিয়ে তৃতীয় বার সিকিম সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তাঁর এই সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা শিলিগুড়ি থেকে সিকিমে ৷
Published : May 26, 2026 at 8:29 AM IST
শিলিগুড়ি, 26 মে: গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সফরে আজ সিকিম আসছেন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ আজ 26 মে মঙ্গলবার থেকে 28 মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিন দিনের সফরে সিকিমে আসছেন তিনি । রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি তাঁর সিকিমে তৃতীয় সফর ।
দ্রৌপদী মুর্মুর এই সফর ঘিরে সিকিমজুড়ে সাজো সাজো রব । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । রাষ্ট্রপতির এই সফর রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পর্যটন মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
সফরসূচি ও বিস্তারিত কর্মসূচি:
26 মে মঙ্গলবার: সকালে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরের আলফা জোনে অবতরণ করবেন রাষ্ট্রপতি । সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে তিনি সিকিমে পৌঁছবেন । সিকিম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাবেন মাননীয় রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (পিএস গোলে)। উপস্থিত থাকবেন রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । ওই দিনই রাষ্ট্রপতি গ্যাংটকের ঐতিহাসিক নামগিয়াল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি পরিদর্শন করবেন, যেখানে তিনি রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা নেবেন ।
27 মে বুধবার: সফরের দ্বিতীয় দিন গ্যাংটকের অদূরে অবস্থিত ভারত-চীন সীমান্তের নাথুলা পাস পরিদর্শনে যাবেন দ্রৌপদী মুর্মু । সেখানে তিনি সিকিমের রণভূমি পর্যটন কেন্দ্র এবং সেনা মিউজিয়াম পরিদর্শন করবেন । পাশাপাশি, সেখানে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন । একই দিনে বিকেলে তিনি গ্যাংটকে ফিরে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন । সেখানে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে তিনি ডিগ্রি তুলে দেবেন ।
28 মে বৃহস্পতিবার: সফরের শেষ দিনে রাষ্ট্রপতি গ্যাংটকে সিকিম পুলিশকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া পুলিশ কালার' (President of India's Police Colour) প্রদান করবেন । এটি রাজ্য পুলিশের জন্য একটি অত্যন্ত সম্মানজনক স্বীকৃতি । এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এবং রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন । এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ।
রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটি দ্রৌপদী মুর্মুর তৃতীয় সিকিম সফর । এর আগে, 2022 সালের নভেম্বরে তিনি প্রথমবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে সিকিম এসেছিলেন ৷ সেবার তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছিলেন । এরপর বিভিন্ন সময়ে তাঁর নর্থ-ইস্ট সফরের অংশ হিসেবে তিনি সিকিমের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন । রাষ্ট্রপতির এই পুনঃপুনঃ সফর প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সিকিমের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ।
প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা:
রাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে গ্যাংটক ও সংলগ্ন এলাকায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । সিকিমের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং রাষ্ট্রপতির এই সফরকে রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সফরে রাজ্যের প্রশাসনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর আলোচনার সুযোগ হতে পারে । রাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে সিকিমবাসীর মধ্যেও প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।