ETV Bharat / state

নেতাজির জন্মদিনে দেশে পরাক্রম দিবস, শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর

দ্রৌপদী মুর্মু ও নরেন্দ্র মোদি বাংলা ভাষায় পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রকে বিঁধে ফের নেতাজির ফাইল প্রকাশের দাবি তুলেছেন মমতা ৷

Netaji Subhas Chandra Bose
সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 23, 2026 at 9:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 23 জানুয়ারি: দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর 129তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে পরাক্রম দিবস ৷ শুক্রবার সকালে বাংলা ভাষায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷

তিনি লিখেছেন, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পালিত পরাক্রম দিবসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান নেতার প্রতি জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷ স্বাধীনতার জন্য তাঁর আহ্বান লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে সাহস, আত্মবিশ্বাস, ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছিল ৷ আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্ণায়ক নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি, এই আন্দোলনকে তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন ৷ তাঁর আদর্শ আজও প্রতিটি ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করে ৷"

বাংলা ভাষাতেই পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনিও দেশে পরাক্রম দিবস পালনের বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, "পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে, আমরা তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং জাতির প্রতি অতুলনীয় অবদানকে স্মরণ করছি ৷ তিনি ছিলেন নির্ভীক নেতৃত্ব ও অটল দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক ৷ তাঁর আদর্শ আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শক্তিশালী ভারত গড়তে অনুপ্রাণিত করে ৷" 2021 সালে তিনি কলকাতায় নেতাজি ভবনে এসেছিলেন ৷ সেই ছবিও পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

একটি দীর্ঘ পোস্ট করে নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বার্তা দেন তিনি ৷ এর সঙ্গে এদিন ফের নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে বিঁধেছেন ৷ সমস্ত গোপন ফাইল জনসমক্ষে আনার দাবি তুললেন ৷ এদিন সকালে নিজের ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দেন ৷ তাঁর কথায় উঠে এসেছে নেতাজির ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐক্যের প্রসঙ্গ ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম ৷ বাংলা তথা গোটা‌ দেশ তথা সারা বিশ্বের কাছে নেতাজি মানে একটা আবেগ ৷ মানুষ তাঁকে কখনও ভোলেনি, ভুলবেও না ।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, "তিনি জানতেন দেশ মানে শুধু হিন্দু নয়, দেশ মানে শুধু মুসলিম নয়– দেশ মানে পুরুষ, মহিলা, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পাঞ্জাবি, তামিল, গুজরাটি, বাঙালি সকলে ৷"

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রিস্টান, ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা— সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষ ৷" তিনি আরও লিখেছেন, "যদি আমরা নেতাজিকে প্রকৃত অর্থে সম্মান করতে চাই, তাহলে আমাদের সবার কর্তব্য তাঁর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতির আদর্শকে অনুসরণ করা ৷ বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে আমরা সবাই ভারতীয় – এই আমাদের পরিচয় ৷"

নেতাজির স্মৃতি রক্ষার্থে রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, সেই খতিয়ান তুলে ধরেন মমতা ৷ তিনি উল্লেখ করেন আলিপুর মিউজিয়ামে নেতাজির জেলের কুঠুরি সংস্কার করে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া এবং তাঁর লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' বইটির অনুবাদের কথা ৷ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "এ প্রসঙ্গে বলি, নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা 'তরুণের স্বপ্ন' নামে একটি প্রকল্পও চালু করেছি যাতে রাজ্য সরকার সরকারি স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য মোবাইল/ট্যাব কেনার জন্য 10 হাজার টাকা করে দেয় ৷"

তবে প্রতিবেদনের শেষ অংশে উঠে এসেছে দীর্ঘদিনের সেই অমীমাংসিত রহস্যের প্রসঙ্গ ৷ 1945 সালের পর নেতাজির কী হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আজও কাটেনি ৷ এ নিয়ে নিজের আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন, "এটা আমাদের সবার দুর্ভাগ্য, নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা আজও হয়নি ৷ 1945 সালের পর তাঁর কী হয়েছিল তা আমরা জানি না ৷ এটা সবার জন্য বড় দুঃখের ৷" এই ইস্যুতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন মমতা ৷ এদিন ফের তিনি মনে করিয়ে দেন যে, রাজ্য সরকার তাদের হাতে থাকা সমস্ত ফাইল আগেই প্রকাশ্যে এনেছে ৷ তাঁর দাবি, "আমরা কিন্তু অনেক আগেই রাজ্যের সমস্ত ফাইল প্রকাশ্যে এনেছি ৷ আমি ভারত সরকারের কাছে আবার আবেদন করব নেতাজি সম্পর্কিত সব তথ্য declassify করার জন্য ৷"

TAGGED:

SUBHAS CHANDRA BIRTH ANNIVERSARY
SUBHAS CHANDRA BOSE
PARAKRAM DIWAS
সুভাষচন্দ্র বসু
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.