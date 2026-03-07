ETV Bharat / state

'কেন ভয় পাচ্ছেন', উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, কেউ কেউ চায় না সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধ হোক, তারা শক্তিশালী হোক । অথচ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সিধু-কানহু, কিলকা মাঝির মতো মানুষ ।

Draupadi Murmu
দ্রৌপদী মুর্মু (নিজস্ব চিত্র)
দার্জিলিং, 7 মার্চ: আদিবাসী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও সাঁওতাল জনজাতির মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আক্ষেপও শোনা গেল তাঁর গলায় । শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার উত্তরা ময়দানে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন তিনি ।

শনিবার সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি । সেখান থেকে সড়কপথে উত্তরা ময়দানে আয়োজিত সম্মেলনস্থলে যান । অনুষ্ঠানে তাঁর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তফসিলি ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দুর্গা দাস উইকে এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । সম্মেলনের সূচনা করে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের মেলবন্ধনের প্রতীক হিসেবে মঞ্চের পাশে একটি শালগাছের চারা রোপণ করেন তিনি ।

'কেন ভয় পাচ্ছেন', উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর (ইটিভি ভারত)

সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসী ইতিহাসের নানা অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি । তিনি বলেন, প্রায় 240 বছর আগে কিলকা মাঝি শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন । পরে সিধু-কানহু, চাঁদ, ফুলো-ঝানুর মতো নেতারা সাঁওতাল হুলের নেতৃত্ব দেন । রাষ্ট্রপতির কথায়, "আপনারা তাঁদেরই উত্তরসূরি । সাঁওতালরা কখনও শোষণ করেনি, বরং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে । তারা বীর ।"

তবে সম্মেলনের বাইরের পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, "আমি লক্ষ্য করছিলাম, অনেক সাঁওতাল মানুষ সম্মেলনের বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন । আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাঁদের ভিতরে আসতে দিচ্ছে না । এটা আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্মেলন হলে সবার জন্য দরজা খোলা থাকা উচিত ।"

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, "কেউ কেউ চায় না সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধ হোক, অনেকে চায় না তারা শক্তিশালী হোক । অথচ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সিধু-কানহু, কিলকা মাঝির মতো মানুষ । ইতিহাসে অনেকের নামই নেই, কিন্তু ইতিহাস আজও তাঁদের দাবি করে ।"

এখানেই না থেমে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । রাষ্ট্রপতির কথায়, "এই অঞ্চলের সাঁওতাল ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির উন্নয়ন কি সত্যিই হয়েছে ? সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা কি তারা পাচ্ছেন ? আমার তো মনে হয় না ।"

Draupadi Murmu
আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি (নিজস্ব চিত্র)

শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আদিবাসী শিশুদের জন্য একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হলেও বাস্তবে অনেক জায়গায় সেই সুযোগ পৌঁছচ্ছে না । শুধু শিক্ষা নয়, শিশুদের মধ্যে নিজেদের জীবনশৈলী ও স্বাধীনতার চেতনা গড়ে তোলার ওপরও জোর দেন তিনি ।

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি । তিনি জানান, সম্প্রতি অলচিকি লিপির 150 বছর পূর্তি উদ্‌যাপন হয়েছে । বহু সাঁওতালি সাহিত্যিক ও লেখক জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন । কিন্তু তাঁদের দায়িত্বও রয়েছে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা নেওয়ার । রাষ্ট্রপতির কথায়, "পুরস্কার পাওয়া মানে শুধু সম্মান পাওয়া নয়, তার মর্যাদারক্ষা করাও জরুরি ।"

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ঘিরে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত আদিবাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পড়ে । তাঁর বক্তব্যে যেমন ঐক্যের বার্তা ছিল, তেমনই ছিল আত্মসমালোচনার সুর, যা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে আদিবাসী সমাজকে ।

দ্রৌপদী মুর্মু
