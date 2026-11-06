বিবেকানন্দের ছবির পোস্টারে অশালীন মন্তব্য ! প্রেসিডেন্সি থেকে বহিষ্কৃত দুই পড়ুয়া

বিবেকানন্দের ছবির পোস্টারে অশালীন মন্তব্য ! প্রেসিডেন্সি থেকে বহিষ্কৃত দুই পড়ুয়া
Presidency expels students: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশে ‘ধর্ষক’-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ওই দুই পড়ুয়া । তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল কর্তৃপক্ষ ।
Published : November 6, 2026 at 10:34 PM IST
কলকাতা 6 নভেম্বর: স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া এবিভিপি-র পোস্টারে আপত্তিকর শব্দ লেখার অভিযোগে বড় পদক্ষেপ করল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। তদন্তের পর দুই পড়ুয়াকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
শুধু তাই নয়, আগামিদিনে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি কোর্সে তাঁদের আর ভর্তি নেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অ্যাকাডেমিক কাজের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকতে পারবেন না।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গত 14 অক্টোবর এবিভিপি-র তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, ক্যাম্পাসের ভিতরে তাদের লাগানো একটি পোস্টারের উপর রাতের অন্ধকারে আপত্তিকর শব্দ লিখে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশে ‘ধর্ষক’-এর মতো শব্দ ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে। ওই পোস্টারে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিল। গত জুলাই মাসে জাতীয় ছাত্র দিবস উদ্যাপনের অঙ্গ হিসেবে পোস্টারটি লাগিয়েছিল এবিভিপি। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঘটনার নিন্দা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া এবং অন্যান্য পক্ষের বক্তব্য শোনার পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে তদন্ত কমিটি। তার পরেই ঘটনায় দুই পড়ুয়ার জড়িত থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হন তদন্তকারীরা। কমিটির সুপারিশ মেনেই তাঁদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানান, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই মতাদর্শগত আলোচনা, বিতর্ক এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুস্থ চর্চার পক্ষে। তবে কোনও চিন্তাবিদ, মতাদর্শ বা সংগঠনকে অপমান করার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কোনওভাবেই মেনে নেবে না।
এমনিতেই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা দখলের পর থেকে প্রেসিডেন্সি-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়তা বেড়েছে এবিভিপির । সেই তালিকায় যাদবপুরও আছে । এমনিতে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বামপন্থী মতাদর্শের প্রভাব চিরকালই বেশি । গত 15 বছরে তৃণমূলের শাসনের সময়ও এই প্রবণতায় চোখে পড়ার মতো বদল আসেনি । এবার অতি ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাম শিবিরের ছাত্র সংগঠন কী করে তা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে ।