মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরের প্রস্তুতি তুঙ্গে, লাগছে ব্যানার-সাজছে উত্তরকন্যা

শিলিগুড়ির রাস্তার দু'ধারে ব্যানার পোস্টার লাগানো চলছে ৷ উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

বুধবার উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 7:30 PM IST

শিলিগুড়ি, 19 মে: রাজ্যে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার অর্থাৎ 20 মে তাঁর এই সফর রয়েছে ৷ যাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি এবং বাগডোগরা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে । রাস্তার ধারে ব্যানার পোস্টার লাগানোর কাজ চলছে । সাজতে শুরু করেছে উত্তরকন্যাও ।

নবান্ন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের সমস্ত সচিবালয়কে নিয়ে উত্তরকন্যায় এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আর এই সফরকে নিশ্ছিদ্র করতে প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল-সর্বত্রই এখন সাজো সাজো রব ।

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার উত্তরকন্যা'র প্রশাসনিক সভাঘরে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে । কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পং, এই পাঁচটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার খতিয়ান নিয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । নির্বাচনের পর এই প্রথম উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন তিনি । এই বৈঠকের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে থাকবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক । শুভেন্দু অধিকারীর যাতায়াতের পথে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি

সফরসূচি অনুযায়ী, কলকাতা থেকে উড়ানে বুধবার সকাল বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখান থেকে সড়কপথে উত্তরকন্যায় পৌঁছবেন তিনি । ওখানে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে 20 মে তিনি দক্ষিণবঙ্গে চলে যাবেন ৷ আগামী 21 মে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরেও একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

সাজোসাজো রব উত্তরকন্যায় (নিজস্ব ছবি)

সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা

মুখ্যমন্ত্রীর এই উত্তরবঙ্গ সফরে ভিভিআইপি কনভয়ের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে ওই নির্দিষ্ট রুটে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মঙ্গলবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী শামসুদ্দীন আহমেদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাস্তার দু'ধারে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ।

পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটিই শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর । ফলত, তাঁকে স্বাগত জানাতে রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় হতে পারে বলে অনুমান করছেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা । অতি উৎসাহী জনতা যাতে কোনওভাবেই কনভয়ের কাছাকাছি চলে আসতে না-পারে, তার জন্য আগাম সতর্কতা হিসেবে এই ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে ।

রাস্তার ধারে ব্যানার পোস্টার লাগানো চলছে (নিজস্ব ছবি)

বাগডোগরা বিহার মোড়, গোঁসাইপুর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 2 নম্বর গেট, শিবমন্দির মেডিক্যাল মোড়, ফাঁসিদেওয়া মোড়, কাওয়াখালি এবং নৌকাঘাট মোড় পর্যন্ত রাস্তার সংবেদনশীল অংশগুলিকে চিহ্নিত করে ব্যারিকেডে মুড়ে ফেলা হচ্ছে । ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী শামসুদ্দীন আহমেদ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রোটোকল অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ক্যাটাগরি রয়েছে । সেই প্রোটোকল মেনেই পুলিশি স্তরে সমস্তরকম প্রস্তুতি ও মহড়া চালানো হচ্ছে ।"

বিজেপি কর্মীদের উন্মাদনা চরমে

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলেও তুমুল আলোড়ন তৈরি হয়েছে । মঙ্গলবার মাল্লাগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন হয় । দলীয় সূত্রে খবর, এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সফর এবং পরবর্তী কর্মসূচির রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । পাশাপাশি, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর আগামী 21 মে-র উত্তরবঙ্গ সফর নিয়েও এই বৈঠকে আলোচনা করা হয় । আগামী বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষ তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক দলীয় কার্যালয়ে আসতে পারেন বলে জানা গিয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের এই সফরকে ঘিরে কর্মীদের মধ্যে তুমুল উৎসাহ রয়েছে । দলগতভাবে তাঁকে স্বাগত জানানোর নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী চাইলে জেলা কার্যালয়েও আসতে পারেন, যার প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে ।"

তবে নিরাপত্তা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতি মাথায় রেখে শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর মূল সফরসূচি বা যাতায়াতের রুটে সামান্য কিছু রদবদল ঘটলেও ঘটতে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল । আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা শিলিগুড়িকে ।

